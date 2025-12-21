SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Mujer es asesinada tras salir del velorio de Mario Pineida en Ecuador

    Karen Grunhaer murió tras ser baleada después de asistir al velatorio del exjugador de Barcelona de Guayaquil.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Una mujer fue asesinada tras salir del velorio de Mario Pineida.

    La muerte de Mario Pineida impactó al mundo del fútbol. Los nuevos antecedentes del fallecimiento del jugador de Barcelona SC han generado conmoción. Ahora, un nuevo trágico incidente está relacionado con el deceso del futbolista.

    Karen Grunaer, que había asistido al velorio de defensor, fue asesinada poco después de salir del velatorio. La mujer murió tras ser interceptada y baleada por un grupo de sujetos, en el cantón Daule, provincia del Guayas.

    El trágico incidente se produjo este viernes 19 de diciembre. Según información preliminar, la víctima se movilizaba en un vehículo por la avenida 19 de Agosto, en la parroquia La Aurora, cuando fue interceptada por otro vehículo desde el que se realizaron una serie de disparos.

    Grunaer falleció en el lugar, mientras que el conductor del vehículo resultó herido y fue trasladado a un recinto asistencial. Según informó la prensa local, el cuerpo de la mujer quedó tendido en la calle, generando conmoción entre los transeúntes y moradores del sector.

    Se descarta relación con el crimen de Pineida

    Unidades policiales llegaron al lugar para levantar indicios balísticos y recabar información que permita esclarecer el trágico incidente. Y si bien la mujer asistió al velorio de Pineida, el ataque no habría estado relacionado con el asesinato del jugador de Barcelona SC, conforme a lo señalado por el teniente coronel Luis Obando, jefe subrogante del distrito Daule. Esta línea ha sido descartada de manera preliminar.

    De acuerdo a los registros del sistema de la Función Judicial, Grunaer no tenía antecedentes penales en su expediente. Sin embargo, el sistema muestra que enfrentó dos denuncias previas por los delitos de intimidación y abuso de confianza. Ambos procesos se encuentran archivados por la Fiscalía General del Estado.

    La Policía Nacional informó que el caso permanece en investigación y que se analizan varias hipótesis en torno al ataque armado y el asesinato de la mujer.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalEcuadorMario PineidaBarcelona SCBarcelona de Guayaquil

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vodanovic y futura unidad de partidos de la izquierda: “No se puede construir en la base de suma de siglas”

    Supergripe H3N2: expertos descartan que sea un virus nuevo y no prevén brote antes del invierno

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    FACh informa fallecimiento de sargento y su hija tras accidente en Ruta 5 Sur

    Honduras vuelve a suspender el escrutinio especial por tensiones entre delegados partidarios

    Las reflexiones del Comité Central del PC tras la derrota de Jeannette Jara

    Lo más leído

    1.
    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    2.
    El Campanil se frota las manos: la millonaria cifra por eventual presencia de Cecilio Waterman en Mundial 2026

    El Campanil se frota las manos: la millonaria cifra por eventual presencia de Cecilio Waterman en Mundial 2026

    3.
    Director deportivo de Querétaro explica el revolucionario método para contratar a Esteban González

    Director deportivo de Querétaro explica el revolucionario método para contratar a Esteban González

    4.
    Ismenia Pauchard es leyenda: la chilena es introducida al Salón de la Fama de la FIBA

    Ismenia Pauchard es leyenda: la chilena es introducida al Salón de la Fama de la FIBA

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vodanovic y futura unidad de partidos de la izquierda: “No se puede construir en la base de suma de siglas”
    Chile

    Vodanovic y futura unidad de partidos de la izquierda: “No se puede construir en la base de suma de siglas”

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Supergripe H3N2: expertos descartan que sea un virus nuevo y no prevén brote antes del invierno

    Jiménez (CPC) dice que sintonía con Argentina en agenda económica proyecta “perspectivas muy positivas” para Chile
    Negocios

    Jiménez (CPC) dice que sintonía con Argentina en agenda económica proyecta “perspectivas muy positivas” para Chile

    García descarta estancamiento de proyectos de inversión y afirma que “el Consejo de Ministros se junta regularmente”

    Pablo González, gerente general de ILC: “Creo que hemos tenido suficientes reformas”

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta
    Tendencias

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta

    Temporada de vacaciones: 3 recomendaciones para no intoxicarte con comida callejera mientras viajas, según expertos

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    En vivo: Betis se enfrenta al Getafe en un nuevo duelo entre Manuel Pellegrini y José Bordalás
    El Deportivo

    En vivo: Betis se enfrenta al Getafe en un nuevo duelo entre Manuel Pellegrini y José Bordalás

    Mujer es asesinada tras salir del velorio de Mario Pineida en Ecuador

    Ismenia Pauchard es leyenda: la chilena es introducida al Salón de la Fama de la FIBA

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    Honduras vuelve a suspender el escrutinio especial por tensiones entre delegados partidarios
    Mundo

    Honduras vuelve a suspender el escrutinio especial por tensiones entre delegados partidarios

    EE.UU. intercepta un tercer petrolero cerca de las costas de Venezuela: había sido sancionado por vínculos con Irán

    “Es otra bofetada en la cara”: Víctimas y legisladores critican eliminación de archivos de Epstein menos de un día después de su publicación

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida
    Paula

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar