Mujer es asesinada tras salir del velorio de Mario Pineida en Ecuador

La muerte de Mario Pineida impactó al mundo del fútbol. Los nuevos antecedentes del fallecimiento del jugador de Barcelona SC han generado conmoción. Ahora, un nuevo trágico incidente está relacionado con el deceso del futbolista.

Karen Grunaer, que había asistido al velorio de defensor, fue asesinada poco después de salir del velatorio. La mujer murió tras ser interceptada y baleada por un grupo de sujetos, en el cantón Daule, provincia del Guayas.

El trágico incidente se produjo este viernes 19 de diciembre. Según información preliminar, la víctima se movilizaba en un vehículo por la avenida 19 de Agosto, en la parroquia La Aurora, cuando fue interceptada por otro vehículo desde el que se realizaron una serie de disparos.

Grunaer falleció en el lugar, mientras que el conductor del vehículo resultó herido y fue trasladado a un recinto asistencial. Según informó la prensa local, el cuerpo de la mujer quedó tendido en la calle, generando conmoción entre los transeúntes y moradores del sector.

Se descarta relación con el crimen de Pineida

Unidades policiales llegaron al lugar para levantar indicios balísticos y recabar información que permita esclarecer el trágico incidente. Y si bien la mujer asistió al velorio de Pineida, el ataque no habría estado relacionado con el asesinato del jugador de Barcelona SC, conforme a lo señalado por el teniente coronel Luis Obando, jefe subrogante del distrito Daule. Esta línea ha sido descartada de manera preliminar.

De acuerdo a los registros del sistema de la Función Judicial, Grunaer no tenía antecedentes penales en su expediente. Sin embargo, el sistema muestra que enfrentó dos denuncias previas por los delitos de intimidación y abuso de confianza. Ambos procesos se encuentran archivados por la Fiscalía General del Estado.

La Policía Nacional informó que el caso permanece en investigación y que se analizan varias hipótesis en torno al ataque armado y el asesinato de la mujer.