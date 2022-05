Mundialista ecuatoriano se refiere al Caso Byron Castillo: “Nuestra federación tiene todas las pruebas para demostrar su posición”

El tema de Byron Castillo es el tema que remece al fútbol ecuatoriano. La posibilidad de quedarse sin mundial por secretaría ha hecho que todos los estamentos del fútbol de ese país. Así también lo hizo el presidente de la Asociación de Futbolistas de Ecuador, Carlo Tenorio, exfutbolista y mundialista con el Tri, en contacto con El Deportivo, quien no quiso pronunciarse “si era ético” el requerimiento de la federación chilena para lograr ese cupo.

¿Cuál es su opinión del tema de Castillo y la posible eliminación de Ecuador de la Copa del Mundo?

No es un tema que nosotros manejemos. Yo soy el presidente de la asociación de jugadores ecuatorianos, pero a nosotros no nos compete opinar al respecto. Son cosas que la personas que acusan tienen la obligación de mostrar las pruebas.

Es algo que ha removido el ambiente en su país…

Si se critica o no, no tengo nada que opinar. Este es un caso que está en manos de las federaciones, no tiene nada que ver con nosotros.

¿Tienen alguna postura oficial, considerando que es uno de sus asociados quien está en tela de juicio?

Como mutual estamos para para resguardar el derecho de los futbolistas, las cosas contractuales y ese tipo de situaciones. Estamos al margen de lo que pueda ocurrir con Byron Castillo.

¿Cuáles son los pasos que vienen ahora?

Hay comisiones disciplinarias, reglamentos, todo respaldado por estatutos. Independientemente de cualquier cosa, cualquier resolución, tiene que estar apoyado en el marco legal. Yo no soy quien para adelantarme a los hechos.

La federación ecuatoriana ha defendido su postura con seguridad…

Tengo bien claro el marco legal, la federación de Ecuador tiene todas las pruebas para demostrar su posición.

¿Pero usted cree que corresponde lo que hace Chile?

No sé si es ético o no lo que está haciendo Chile. No es un tema que me competa, tampoco estoy al tanto de los detalles. Hay un tema con un jugador, pero no corresponde a nuestra institución pronunciarnos al respecto.

¿Qué se dice en Ecuador de lo que ocurre?

Este es un tema que no lleva un día o dos acá en Ecuador. Es algo que deben preguntar al presidente de la federación ecuatoriana. Ellos son los que regulan lo que ahora está ocurriendo.