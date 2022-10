Nicolás Jarry: “Dentro de la cancha tengo más confianza en mí; soy una persona menos ansiosa”

Nicolás Jarry (Santiago, 11 de octubre de 1995) ha dado un salto más allá de lo tenístico. Sin duda que 2022 va a quedar en su memoria como un año muy especial tras la llegada en marzo de Juan, su primer hijo junto a su esposa Laura Urruticoechea.

En lo tenístico, luego de un comienzo dubitativo, la tercera raqueta del país encadenó buenos momentos que hoy lo tienen en el puesto 107 del ranking mundial, a solo 53 puntos del top 100.

Desde Barcelona, donde está su centro de operaciones en Europa al mando de su técnico, Juan Ozón, Nico repasa los hitos de esta temporada, donde se entrelaza su gran momento personal con el alza en su nivel, que hoy lo tiene de vuelta en el circuito ATP, tras la reconstrucción obligada que tuvo que ejecutar tras la suspensión de hace dos años por un positivo por contaminación cruzada de un suplemento vitamínico.

Sin embargo, luego de ese momento complejo, el nieto de Jaime Fillol renació. En 2021 comenzó sin ranking y terminó 146°. Hoy se ilusiona con el presente y con el futuro, en una conversación en la que habla de sus facetas menos conocidas y también del liderazgo que está tomando en su vida para enfrentar los nuevos desafíos que están surgiendo.

¿Cómo evalúa esta temporada?

He tenido una temporada muy positiva, donde he mejorado en muchos aspectos fuera de la cancha, personales, donde he ido de menos a más completamente y he encontrado parte de mi juego y de confianza que hace mucho no sentía. Estoy contento por eso. Claramente no empecé muy bien el año, lo cual afecta un poco, pero en este minuto me encuentro muy bien y con ganas de seguir tirando para arriba.

¿Cómo han sido estos últimos meses para usted?

Los últimos meses han sido muy buenos, de mucha experiencia. He vuelto a jugar muchos ATP, pasé la qualy de un Grand Slam y jugué la Copa Davis. Han sido muchos torneos y experiencias positivas, muchos logros concretados y partidos muy buenos.

¿Cuánto le ha cambiado la vida siendo padre?

Me ha cambiado mucho la vida al encontrarme de vuelta a mí mismo a través de Juan. De alguna forma he encontrado más tranquilidad en mí. Lo he aprovechado para desconectar y la verdad que es un milagro, como dicen. Ha sido muy bonito, son alegrías y energía positiva para la vida.

¿Aprendió a cambiar pañales?

Sí, pañales cambio de vez en cuando. Igualmente tengo un hermano chico con el que tengo 13 años de diferencia y alguna vez se los cambié un par de veces cuando era pequeño o joven.

Nicolás Jarry y su esposa Laura Urruticoechea junto a su hijo Juan. Foto: Instagram.

Su entrenador dijo que, para volver al sitial que usted tenía, hay que hacerlo en una mejor versión que cuando era 38° del mundo. ¿Hoy está en una mejor versión que antes?

Sí, yo creo que en la parte mental y personal soy una mejor versión, y eso es justamente lo que hemos estado trabajando y lo que más me falta. Y sí, soy una versión totalmente diferente. Mejor que antes, no sé. El tiempo lo dirá, pero sí estoy mucho más feliz.

También su técnico afirmaba que usted al fin está liderando su carrera y está tomando las riendas de su vida. ¿Lo siente de esa misma manera? ¿En qué nota esos cambios?

Sí, totalmente, lo siento de esa manera. Bueno, claramente, el ser marido y padre te obliga a hacer estos cambios y tomar el liderazgo de la vida de uno. Dentro de la cancha tengo más confianza en mí, soy una persona menos ansiosa, ya que siento más control de lo que hago. Tengo más planes en la vida, tengo más claro qué es lo que quiero y lo que no quiero. Entonces, voy más a paso firme que ir perdiéndome por cosas que en verdad no son importantes.

¿Cuál es su objetivo de aquí al fin de la temporada?

Mi objetivo sigue siendo el mismo de todo el año: seguir creciendo, seguir estando cada vez más fuerte mentalmente, poder controlar los nervios mejor dentro de la cancha... Y es un objetivo que es más difícil de hacer a final de año, porque uno quiere terminar bien. Entonces, las ansias suben, pero hay que seguir manteniendo el foco donde se debe.

¿Con qué aspecto de su juego está más conforme?

El aspecto donde yo creo que estoy más feliz es que cada vez tengo más claro qué tengo que hacer en la cancha y estoy menos perdido. Entonces, eso me da más tranquilidad y me tiene muy conforme.

¿Qué siente que le falta por mejorar de su tenis?

Aún me falta mejorar mucho la tranquilidad dentro de la cancha, que es lo que me tiene más conforme, pero es lo que aún tengo que mejorar más, y seguir haciéndome fuerte mentalmente y no sobrepensar las cosas.

¿Cuánto le ayudó tener una actuación como la que cumplió en la Copa Davis en Lima?

Lima fue una tremenda semana. Las Copas Davis siempre son muy difíciles. A veces toca ganar, a veces, perder, pero tenemos una muy linda semana, donde yo lo paso súper bien. Tenemos un tremendo equipo y a mí me ayuda mucho poder hacer un buen papel dentro del equipo. Fue una linda semana y claramente todas las semanas ayudan y potencian.

¿El saque por abajo que utilizó en Perú lo va a seguir utilizando o fue un recurso muy excepcional?

El saque por abajo es un poquito controversial, pero lo he usado un par de veces. La verdad no es algo para hacer siempre, pero quién sabe si en un futuro lo vuelvo usar. Si es que lo veo necesario en ese minuto, yo creo que lo haré.

La última vez que conversamos, en febrero pasado, usted dijo: “Si el presente no te gusta, cámbialo y deja que el futuro te sorprenda”. ¿Le gusta su presente?

Sí, me gusta el presente que tengo ahora. Estoy muy contento dentro y fuera de la cancha, tengo claro todas las cosas que debo mejorar y tengo ganas de trabajarlas y mejorarlas.

¿Cómo imagina la próxima temporada y hacia dónde apunta?

Me imagino una buena temporada. Una temporada donde voy a empezar de varios peldaños más arriba de lo que empecé este año, ya que he mejorado mucho más en lo que ha sido este 2022. Entonces, estoy contento ahora por cómo estoy jugando y me encantaría llegar a ver cuánto más puedo seguir mejorando y adónde me puede llevar mi tenis.