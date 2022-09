“No aguanté más”: un descontrolado Gabriel Arias termina expulsado por gestos obscenos a hinchas de Platense

Como visitante, Racing le ganó a Platense, en una nueva jornada del Torneo de Liga Profesional de Argentina. Pero el resultado pasó a un segundo plano debido a un final escandaloso en la cancha de Vicente López, en donde el protagonista fue el arquero chileno Gabriel Arias. El golero, seleccionado por Eduardo Berizzo para los próximos amistosos de la Roja, realizó polémicos gestos hacia el público local, lo que terminó con el ex La Calera expulsado y declarando ante la policía.

El partido había terminado, con la victoria de la Academia por 1-0 con 10, ya que había recibido la roja Eugenio Mena, otro nominado por el seleccionador nacional. Tras el pitazo final, Arias se cruzó con los hinchas del Calamar que tenía detrás del arco. El capitán de Racing se da vuelta y comienza a realizar gestos obscenos (de connotación sexual). Mientras sus compañeros trataron de calmarlo, los rivales lo fueron a buscar.

Arias se retira de la cancha, mientras recibió la tarjeta roja, y los forofos de Platense que estaban en el sector de la platea le dedicaron una canción poco decorosa. “Chileno, hijo de pu.. La pu.. que te par..”, le cantaron al arquero, que nuevamente hizo con sus manos los mismos gestos que le dedicó a los de la barra.

Pasado el bochornoso episodio, ya más calmado, Gabriel Arias enfrentó a los medios y explicó que lo suyo fue una reacción a una constante provocación de los hinchas del Marrón. “Es muy difícil la sociedad en la que estamos. Durante el partido estaban atacando, siendo muy hirientes. Se pasan los límites y no aguanté más, (los gestos) fueron a cuatro personas, no es contra todos. Estuvieron constantemente insultando a mi familia”, manifestó el meta de la Selección.

“No fue una actitud correcta. Llegó un momento en que no aguanté”, añadió el argentino nacionalizado chileno.

Quien también se manifestó ante lo sucedido en la cancha fue el técnico de Racing, Fernando Gago. “Se equivocó. No creo que Gaby deba reaccionar así, no debe ocurrir. A veces las emociones no son con la tranquilidad que deben ser. No sé lo que sucedió, pero el jugador de fútbol no debe reaccionar con la gente. Gaby se enojó”, sostuvo el DT, quien acompañó a Arias hacia una comisaria a declarar, ya que fue el golero fue denunciado por incitar a la violencia.

Y después de todo esto, Gabriel Arias debe presentar a los trabajos de la selección chilena en España, pensando en el primer amistoso ante Marruecos, el próximo viernes, en Barcelona.