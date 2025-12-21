SUSCRÍBETE POR $1100
    “No quiero sufrir más”: jugador se retira a los 27 años por problemas de salud mental y conmociona al fútbol de España

    Eric Montes, futbolista del Algeciras (equipo de la Tercera División española), anunció que deja la actividad en una sentida conferencia de prensa. "Voy a empezar mi vida desde cero", aseguró.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Eric Montes se retira del fútbol a los 27 años por problemas de salud mental.

    Eric Montes, jugador que surgió de la cantera del Barcelona y que llegó a ser el capitán de los culés en varias categorías menores, causó conmoción en el fútbol de España. Durante este sábado, el futbolista de apenas 27 años confirmó en una sentida conferencia de prensa que se retira de la actividad por problemas de salud mental.

    Montes, que hasta ahora defendía la camiseta del Algeciras, equipo que milita en la Primera RFEF (Tercera División de España), explicó los motivos de su radical decisión. “Va a sonar un poco raro y duro, pero me da igual: quiero dejar el fútbol de manera profesional. Ahí está el bombazo. Llevo muchos años meditando esto. No lo dejé antes por esas típicas preguntas de ‘¿Qué va a ser de mí?’ o porque pensaba que la gente iba a pensar que soy un fracasado", partió diciendo.

    "Cuando me rompí la rodilla, mi cabeza hizo clic. Físicamente fueron los peores momentos que he pasado en mi vida por el dolor que sentía, pero mentalmente eran los mejores porque no tenía que despertar y ponerme una careta para venir a entrenar. Puede sonar un poco contradictorio, porque cuando venía a entrenar lo hacía siempre de la mejor manera, pero en verdad lo estaba sufriendo. Todos los días yendo al gimnasio para no estar en casa, cosas así“, agregó.

    El futbolista asegura que, aquella lesión que lo alejó de la cancha, fue el punto de inflexión que lo llevó a privilegiar su estado anímico por encima del deporte. “Desde que hice el clic estoy muy feliz, porque voy a empezar mi vida desde cero. Voy a volver a mi ciudad, coger el toro por los cuernos y vivir mi vida. Quiero vivir mi vida. La gente se ha quedado sorprendida porque el fútbol mueve mucha pasión y lo comparto, pero yo llevo jugando este deporte desde los cuatro años y ya he sufrido mucho. Yo no quiero estar mal durante un año aquí”, lanzó.

    La trayectoria de Montes

    La carrera como futbolista de Eric Montes comenzó a temprana edad en La Masia, la popular cantera del Barcelona que ha visto florecer a figuras como Lionel Messi, Andrés Iniesta, Lamine Yamal, entre tantos otros. En el semillero culé, compaginó su crecimiento futbolístico con la capitanía de varios equipos juveniles.

    En 2017, decidió salir de la estructura azulgrana para unirse al Girona FC. Esta etapa estuvo marcada por una provechosa cesión al Peralada en Segunda B, diseñada para que el jugador ganara más recorrido.

    Posteriormente, su periplo por el fútbol español se enriqueció con su paso por instituciones como la Cultural Leonesa, el Albacete Balompié y el Nàstic, experiencias que curtieron su perfil competitivo antes de aterrizar finalmente en el Algeciras, equipo que, a día de hoy, figura como su última etapa en el profesionalismo antes de su anticipado retiro.

