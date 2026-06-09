No solo falta un goleador: la extensa travesía para dar con una dupla de centrales para la regeneración de la Roja

Como sparring de los clasificados al Mundial 2026, la selección chilena enfrenta esta fecha FIFA en medio de un proceso de reconstrucción que debió asumir Nicolás Córdova, mientras no se defina al entrenador titular. El sábado, la Roja terminó maquillando una derrota ante un rival de linaje superior como Portugal. El propio DT catalogó al combinado luso como “uno de los mejores equipos del mundo”. Si bien el resultado fue estrecho, lo concreto es que las diferencias entre uno y otro resultan nítidas.

En su análisis posterior, Córdova vio el vaso medio lleno. “Si hay algo que tengo que rescatar, es cómo se sostuvo el partido. Podríamos haberlo hecho mejor con el 0-0, pero el equipo terminó luchando hasta el final”, manifestó. El jefe de las selecciones juveniles también aprovechó su alocución para poner el dedo en la llaga. “No creo que queramos ir a un Mundial y faltar a tres, para eso hay que hacer cosas distintas. Nos quedamos dormidos 15 años”, apuntó.

¿Qué tipo de conclusiones arrojan este tipo de partidos? ¿Hay espacio para el optimismo? Si hay un concepto que permanece a la hora de hablar de la Selección es recambio, ya sea a la hora de dotar de más variantes y ampliar el universo de seleccionables, como también para empezar a encontrar una base estable, en distintas posiciones. No es ninguna novedad señalar que una de las principales carencias de la Roja es encontrar a un goleador. Pero no es la única. Otra búsqueda en la cual está inmersa la Selección es la de una dupla de centrales, de presente y futuro.

Por lo mismo en el duelo ante República Democrática del Congo, que se disputará este martes, a las 12 horas, en París, la Roja seguirá buscando fórmulas. Cabe recordar que el duelo estuvo cerca de suspenderse debido al brote del virus ébola en África. Frente a tal escenario, tuvo que cambiar de sede tras la negativa de España a recibir el cotejo.

Se busca una pareja de centrales

En la etapa de la Generación Dorada, había una pareja permanente: Gary Medel y Gonzalo Jara. Pese a las críticas del momento, conformaron una dupla estable. Tanto así que ambos superaron los 100 partidos con Chile. Sin embargo, hoy el panorama es distinto, en el contexto de un combinado que se ha quedado fuera de las últimas tres Copas del Mundo y que no goza de alternativas infinitas.

Tomando como punto de partida el arranque de la era de Eduardo Berizzo, tras el fracaso hacia Qatar 2022, la Selección ha disputado hasta hoy un total de 42 partidos, entre oficiales y amistosos. Lo que se concluye es que apenas en nueve ocasiones se logró repetir una pareja de zagueros centrales, por diferentes circunstancias.

La lógica indicaba que el testimonio de la dupla Medel - Jara iba a ser para Guillermo Maripán y Paulo Díaz, por cantidad de presencias en la Roja y por su tránsito internacional. Sin embargo, no ha sido tal. Con Berizzo, solo jugaron dos veces juntos (ante Eslovaquia, en 2022, y Paraguay, en 2023). Luego, con Ricardo Gareca, fueron en cuatro ocasiones los centrales titulares. Cabe recordar que en el inicio de la fracasada etapa del Tigre, la dupla inicial era de Díaz con Igor Lichnovsky. Con Córdova, estuvieron en la derrota con Brasil, de noviembre de 2025 (junto a Iván Román, en línea de tres), y luego cerrando las Eliminatorias contra Uruguay. De ahí en adelante, nada más.

Paulo Díaz, quien atraviesa por un complejo presente en River Plate al no ser considerado dentro del proyecto de Eduardo Coudet y estar en la rampa de salida de los Millonarios, desapareció de las convocatorias. No juega por la Selección desde septiembre del año pasado. Por su parte, Maripán fue de más a menos en la temporada con el Torino, hasta que salió de la titularidad. Su vínculo con el elenco italiano se acaba el 30 de junio. En el periodo analizado, la pareja Díaz - Maripán fue la más repetida (siete veces).

Guillermo Maripán y Paulo Díaz no juegan juntos como dupla titular desde septiembre de 2025. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Respecto a la “segunda línea” de variantes, exhiben pocas presencias con Chile, considerando que ya rondan los 30 años. Francisco Sierralta (29), quien jugó el segundo tiempo ante Portugal y tiene varias campañas en Europa, llegó a 19 partidos con la Roja adulta. Por su parte, Benjamín Kuscevic (30), ausente de la gira, suma 16 encuentros. Igor Lichnovsky (32) alcanza las 15.

El sindicado como el defensa del futuro en el fútbol local es Iván Román (19). El formado en Palestino, hoy en Atlético Mineiro, llegó a cinco encuentros con la selección absoluta, de los cuales ha sido expulsado en dos: ante Perú, en Sochi (noviembre de 2025) y el sábado contra Portugal.

Antes del partido, Nicolás Córdova puso el ejemplo de los defensas para graficar la oportunidad que le da a los jóvenes y el proceso que intenta desarrollar, juntando generaciones. “Ir llevando un proceso donde jugadores grandes van acompañando a otros más chicos. No puede haber un Román sin un Maripán”, planteó.

Desde 2022 a la fecha, han pasado nombres, además de los antes mencionados, como Gary Medel, Valber Huerta, Matías Zaldivia, Matías Catalán, Daniel González y Sebastián Vegas.

Los que se afianzan

Donde el DT ha dado a entender que encontró a un favorito es en el arco. Lawrence Vigouroux fue el mejor de Chile en la derrota del sábado. De hecho, si no fuera por la actuación del portero del Swansea, el triunfo luso hubiese sido más holgado. Desde que Córdova asumió como interino, el futbolista chileno-inglés ha disputado todos los partidos. Son ocho consecutivos.

“Tenemos un proyecto de arqueros, donde estamos generando perfiles de porteros a nivel internacional. Una cosa es jugar en la liga chilena y otra a este nivel. Hay que tener esa estatura, brazos largos, etc. Por eso llamamos a jugadores de ese perfil. Lo de Lawrence es el ejemplo que queremos tener. Este año fue de los mejores en la Championship, así que no me sorprende”, declaró el entrenador chileno. En efecto, la campaña de Vigouroux fue destacada. Se erigió en el futbolista chileno con más partidos de liga en la temporada 25-26 en Europa: 45. Registró 145 atajadas y 12 vallas invictas con Swansea.

El otro afianzado en la defensa es Gabriel Suazo como el lateral izquierdo. Donde está la disputa más abierta es por la derecha, con nombres como Fabián Hormazábal, Felipe Faúndez, Ian Garguez y Francisco Salinas en la órbita.