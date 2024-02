“No soy colocolina y nunca lo seré”: Bárbara Sánchez, figura de la U femenina, explica su asistencia a bienvenida de Arturo Vidal

La bienvenida de Arturo Vidal dio la vuelta al mundo. El mediocampista de 36 años llegó en helicóptero, se vistió de Rey, se puso corona y hasta montó un caballo, con el que dio la vuelta a la cancha saludando a los hinchas del Cacique que llegaron el jueves al estadio Monumental. Sin embargo, no sólo había fanáticos de Colo Colo en el recinto de Pedrero, porque horas después se viralizó la imagen de dos jugadoras del plantel de la Universidad de Chile femenino que asistieron a la presentación del King.

Se trata de Bárbara Sánchez y Denisse Orellana. Su imagen en sector Rapa Nui del estadio de los albos generó un amplio revuelo en los hinchas estudiantiles. Incluso en redes sociales se generaron durante este viernes campañas en contra de las futbolistas.

“Asistí al evento de ayer acompañando a mi pareja”

Considerando todo este contexto, Sánchez, quien es una de las actuales figuras de las azules, explicó en sus redes sociales su presencia en la bienvenida de Vidal: “No soy colocolina y nunca lo seré. Asistí al evento de ayer acompañando a mi pareja y compañera de vida, en un momento laboral para ella muy importante dado el rol que debió desempeñar en ese lugar. La acompañé, no solo porque me lo pidió, sino también porque siento que cuando uno ama debe apoyar en todo momento a su pareja y no solo en lo que a uno le gusta o acomoda, aunque sea un sacrificio”, comenzó escribiendo en Instagram.

Además, en la publicación explicó la presencia de la futbolista Denisse Orellana: “No me sentía cómoda yendo a ese estadio por eso le pedí a mi mejor amiga, Denisse Orellana que me acompañara”.

“La U es mi vida, he entregado todo por esta camiseta y lo seguiré haciendo siempre con pasión infinita por el club de mis amores”, cerró.

Cabe destacar que la jugadora venezolana se encuentra desde en 2019 la Universidad de Chile y, curiosamente, es una de las máximas anotadoras en los Superclásicos ante Colo Colo.