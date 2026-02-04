Pablo Mouche responde a las duras acusaciones de Daniel Morón en Colo Colo: “En el tiempo que estuve en el club nunca lo vi”

Colo Colo no tiene tranquilidad, ni dentro ni fuera de la cancha. Su gerente deportivo, Daniel Morón, está envuelto en polémicas declaraciones con Pablo Mouche, exjugador del club entre 2019 y 2021. Todo comenzó cuando el exdelantero acusó que durante la pandemia fueron apretados por la barra del club luego de haber denunciado a la institución por la baja de los sueldos en ese periodo, ya que Blanco y Negro se acogió a la Ley de Protección al Empleo en 2020.

Este miércoles, Morón le contestó a Mouche en una conferencia de prensa: “La gente no vino a apretarlo, la gente vino a acompañar. ¿Recuerdan cómo estuvo la gente aquí y a lo largo de todo el país, como todo el viaje a Talca? Si a eso le llamamos apretar, bienvenidos sean los aprietes de la gente de Colo Colo. Pablito Mouche, te perdiste la mejor despedida“.

Además, acusó el exartillero de Boca Juniors de querer una extensión de contrato distinta a la del resto de sus compañeros: “Para seguir jugando en un momento muy difícil en la historia de Colo Colo no quiso extender su contrato por dos meses más, como lo hicieron otros jugadores, sino que quería un año más de vínculo”. Cabe destacar que la temporada 2020 terminó recién en febrero de 2021, producto de la pandemia por el Covid.

La respuesta de Mouche

No alcanzó a pesar un día y desde el otro lado de la cordillera le respondieron con todo al gerente deportivo de Colo Colo: “Quiero decirle a Daniel Morón que, en todo ese tiempo que estuve en el club, nunca lo vi. Nunca en los pasillos, nunca con el plantel, nunca en el vestuario, nunca en un entrenamiento, no lo vi en mi presentación ni en mi despedida. Tampoco lo vi en ninguna negociación de contrato ni en conversaciones relacionadas conmigo. Por eso, desconozco qué hacía en ese momento en Blanco y Negro”, comenzó diciendo el exartillero al programa Planeta Boca Juniors.

Foto: Photosport

Uno de los primeros temas a los que se refirió Mouche es a la extensión de su vínculo con los albos: “Te voy a responder, Daniel, porque estás diciendo que la barra brava de Colo Colo fue a apoyarme al centro de entrenamiento, y eso es mentira. También es mentira que yo no firmé contrato por dos meses durante el año de la pandemia: sí lo firmé y sí jugué. El único partido que no jugué fue el último, porque estaba desgarrado. De hecho, el partido anterior a esa final lo jugué desgarrado del aductor. Con eso ya te desmiento”.

“Segundo: tú no estuviste en la negociación del año extra de contrato que pedí. Eso lo pedí en octubre y fue con Marcelo Espina, que en ese momento era mi director deportivo. Justamente en octubre y noviembre Marcelo Espina fue despedido, y después asumiste tú como director deportivo”, dijo el argentino sobre ese punto.

Las amenazas la barrabrava

Tal vez en lo que Mouche fue más enfático es en dejar en claro lo que le sucedió en el Monumental en la temporada 2020 no fue una simple muestra de apoyo: “Sobre la barrabrava, aclaro lo siguiente: entraron al estacionamiento interno del centro de entrenamiento, donde cada jugador tiene su espacio asignado con su número y su nombre. Se pararon al lado de mi auto, no para apoyarme, sino para hablarle al plantel. Fui apuntado con el dedo junto a mi compañero y amigo el Chaco Isaurralde, y colgaron una pancarta durante un entrenamiento”.

Por último, el exfutbolista acusó al gerente deportivo del club de defender a los barristas: “Acá sí me puedo defender y acá sí te puedo desmentir, porque le estás mintiendo a la gente de Colo Colo. Estás defendiendo a los barrabravas y le estás mintiendo al socio y a los jugadores que compartimos ese plantel y que fuimos amenazados, no antes de una final, sino varios meses antes, en pleno conflicto durante la pandemia. No te respondo más. No te conozco como persona y no tengo nada en contra tuyo, pero sí tengo que defenderme de las mentiras que dijiste públicamente”.