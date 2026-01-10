Patricio Farías y Catalina Salata brillan en el cierre del Huilo Huilo Outdoor Experience

El Huilo Huilo Outdoor Experience cerró su quinta edición con alta convocatoria y un intenso programa que se extendió por tres jornadas en la Reserva Biológica. En un entorno marcado por circuitos técnicos, bosques cerrados y una alta exigencia, Patricio Farías y Catalina Salata fueron las principales figuras del fin de semana al imponerse en la competencia de cross country.

Farías se quedó con el primer lugar en la categoría XC masculina, destacando la complejidad del formato y las condiciones del terreno. “Que sean tres días hace más grande el desafío. No te puedes matar el primer día, son circuitos duros, técnicos. Este año estuvo más seco, pero entrar en el bosque, la naturaleza, es espectacular”, señala tras su triunfo a El Deportivo. El ciclista también valoró el trasfondo solidario del evento: “El apoyo a la fundación es increíble, también vengo por esa causa. El evento sale muy bien”.

El ganador agrega que el certamen fue una exigente prueba de inicio de temporada. “Empezar el año así es súper bueno, son tres días exigentes para preparar el cuerpo para lo que viene”, afirma, antes de comprometer su regreso: “Sí o sí vengo para 2027”.

En la competencia XC femenina, Salata repitió una experiencia positiva en Huilo Huilo y se adjudicó el primer lugar. “Es segunda vez que compito acá. Los circuitos están muy buenos. Es muy rico tener la oportunidad de venir a esta carrera”, comentó la ganadora, quien destacó la organización y el diseño de los recorridos.

El sábado también tuvo como protagonista a Pedro Errazuriz, ganador de la prueba de enduro, quien valoró las condiciones del entorno. “Estuvo buenísimo, increíble. El ambiente estaba al máximo. El calor no pegó tanto por el bosque”, resumió.

El Huilo Huilo Outdoor Experience tuvo su quinta edición. SERGIO PIÑA

En el trail running, una de las disciplinas con mayor participación, la prueba de 30 kilómetros coronó en la tabla general masculina a Daniel Vásquez, con un tiempo oficial de 2:50:52, seguido por Maximiliano Salgado (2:57:45) y René Castel (3:08:09). En la general femenina, el primer lugar fue para María José Saavedra, quien completó el recorrido en 3:18:54. “La carrera estuvo muy buena, demasiado linda. Estoy muy feliz con el resultado”, expresó tras cruzar la meta.

La distancia de 15 kilómetros también tuvo definiciones ajustadas. En la general masculina, Víctor Maldonado se impuso con un tiempo de 1:09:50, escoltado por Esteban Fuentes y Cristián Castro. Maldonado destacó tanto el aspecto competitivo como el sentido solidario de la carrera. “Tengo siete años de experiencia corriendo. Me preparo semanalmente en pista y cerros, vengo de Puerto Montt y me motivó la idea de cooperar, porque sé que es para recaudar fondos para los niños. Es una bonita ocasión para colaborar con ellos”, señala a este medio. “La experiencia es buena y se la recomiendo a toda la gente”, añade.

En la clasificación general femenina de los 15K, la victoria fue para Antonia Sánchez, con un registro de 1:15:55, seguida por Camila Ugarte y Julieta Alegre.

La distancia de siete kilómetros tuvo como ganador masculino a Alonso Hevia, con un tiempo de 36:35. “Fue muy rica la carrera. Estaba todo bien marcado. No la encontré tan difícil. Llevo mucho tiempo corriendo, preparando esto. He subido cerros en Santiago”, comenta a El Deportivo. Además, explica su vínculo con el lugar: “Me motivó el entorno, que siempre vengo de vacaciones. Es primer año que corro acá”.

En la general femenina de los 7K, el primer lugar fue para Johannes Ritsch, seguida por Sofía Lería y Paola Gómez, en una prueba que reunió a corredores locales y visitantes, reforzando el carácter abierto del evento.

Más allá de los resultados deportivos, el Huilo Huilo Outdoor Experience también fue valorado por su impacto en la comunidad local. Así lo expresó Nelly Leal, trabajadora del Hotel Nothofagus, quien participó por primera vez en una competencia. “Es maravilloso recibir tanta gente. Es una zona donde se puede explotar el deporte, tanto en invierno como en verano. Estoy feliz de ver tanta gente, porque yo suelo pedalear sola durante todo el año”, comenta.

Leal destacó además el valor social del evento. “Esta es mi primera experiencia compitiendo. Me alegra poder compartir este entorno, porque no todos conocen el sector. Es súper bonito ver cómo los jóvenes del sector se desarrollan a través del deporte. Es una gran labor y me da orgullo ser parte de esto”, cierra.