Pedro Morales anuncia su retiro del fútbol

Pedro Morales oficializa su retiro del fútbol profesional. El ahora exjugador no ejercía desde inicios de 2020. Sin embargo, hasta este jueves, nunca había decido dar un paso al costado de manera definitiva. El anuncio lo realizó a través de Instagram. “Es difícil escribir estas palabras, porque aunque llevo tiempo inactivo, mucha gente con cariño y respeto se acerca y me pregunta si aún estoy jugando, y aunque creí que no era necesario hacerlo oficial, hoy que cumplo 38 años, quiero cerrar esta maravillosa etapa de mi vida”, escribe.

El formado en Huachipato señala que la despedida definitiva llega “como siempre quise, en la misma ciudad que crecí, rodeado de la gente que elijo tener a mi lado y con la familia que forme junto a la mujer que me acompaña hace más de 20 años y que sin duda ha sido un gran pilar en mi vida, su tiempo su dedicación hizo enfocarme en lo que fue mi carrera y no caer nunca pese a las adversidades que pasamos en algunos momentos”.

En esa línea, el deportista con pasos por el fútbol croata agradece los momentos vividos dentro a lo largo de su carrera. “Entendí que el fútbol era mi profesión, que fue lo que mejor supe hacer, disfrute de cada entrenamiento, viajes, risas en el vestuario, pude competir contra los mejores y también tenerlos de compañeros lo cual me hizo aprender mucho más en todo sentido. Tengo amigos con quienes sigo conservando, me dirigieron los mejores, otros no tanto, pero siempre entregué lo mejor de mi, independiente de los colores”, señala.

El exvolante, que brillara en el Vancouver Whitecaps antes de recalar en Colo Colo, finaliza su mensaje de manera emotiva. “Partí muy joven de la mano de mis padres, que siempre me apoyaron y lo siguen haciendo, para ellos toda mi gratitud y amor. A mis hijos, que desde que llegaron a mi vida han sido mi mayor motivación, hoy papá puede disfrutarlos ,verlos crecer y acompañarlos en todas sus aventuras. A mis amigos que siempre han estado. Y a los hinchas, a esos de verdad, gracias. Gracias futbol y gracias a Dios”, cierra.

Pedro Morales, festejando un gol por Colo Colo. Foto: AgenciaUNO

En los comentarios de la publicación aparecen varios excompañeros con los que compartió el oriundo de Hualpén. Entre esas personalidades destaca Gary Medel, con quien compartió en la Roja. “Grande pokeeee morales. Lo mejor para esta nueva etapa, abrazo grande”, le dice el defensor formado en Universidad Católica. Morales tuvo pasos por las Selección en el período de Marcelo Bielsa, siendo un intermitente en las nóminas entre 2007 y 2010. En total, alcanzó a disputar 14 duelos con la casaca nacional, marcando tres goles, ante Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes y Omán, todos en encuentros amistosos.

El último club del nacido en la región del Biobío fue Deportes Temuco, del que salió a inicios del 2020. El resto de los equipos por los que pasó fueron Universidad de Concepción, Colo Colo, Vancouver Whitecaps de Canadá, Málaga de España, Dinamo Zagreb de Croacia, Universidad de Chile y Huachipato. A mediados del 2020, en plena cuarentena por la pandemia, el exvolante dialogó con El Deportivo. En aquel instante decía que buscaría seguir jugando. Sin embargo, no se dio la posibilidad.