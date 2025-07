Pep Guardiola sorprende con decisión sobre su futuro una vez que deje el Manchester City

Pep Guardiola medita sobre su futuro. En una entrevista concedida a la revista GQ Hype, el DT del Manchester City dejó entrever el cierre de su ciclo. El técnico catalán reconoció que su período en Inglaterra tiene fecha de expiración y que, una vez concluido, se alejará de los banquillos de manera indefinida. “Después de esta etapa con el City voy a parar. Está decidido, más que decidido”, sentenció.

El exentrenador de Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Claudio Bravo explicó que es una pauta que se ha repetido en momentos clave de su carrera. Ocurrió cuando se retiró como futbolista y también cuando dejó el Barcelona, en 2012, luego de una etapa de éxitos inéditos en sus inicios como director técnico. “Supe parar en el momento justo. Me pasó lo mismo en el Barça. Llegó un momento en que dije ‘basta, es suficiente’”, reflexionó.

Ahora, en nueve años en Mánchester ha conquistado múltiples títulos, incluyendo seis Premier League y una Champions. “Cuando ganas tanto, inevitablemente bajas. Es humano”, admite. Y reconoce que la última temporada fue más dura de lo habitual: “Tuvimos una racha de 13 o 14 partidos sin ganar. Nunca me había pasado”.

Guardiola se tomará un tiempo de descanso luego de finalizar su etapa en el Manchester City. Violeta Santos Moura

El entrenador asume el desgaste interno que conlleva competir al máximo nivel. “¿Hay gente esperando que fracase? Sí, seguro. Pero encantado de recibirles, porque eso te da energía”, dice.

Las dificultades

Guardiola abordó la dificultad de gestionar un camarín plagado de estrellas. “Tengo 23 jugadores y elijo 11 cada tres días. Los otros creen que no los quiero, y es todo lo contrario, sufro por ellos”, confesó. El técnico explica que muchas veces los futbolistas no comprenden las decisiones tácticas ni los ciclos de rotación: “Les dices que entrenan bien, que están a la altura, pero no juegan. Y no entienden por qué. ¿Cómo no va a haber conflictos? Es imposible”.

Por otro lado, el técnico también se refirió al fenómeno Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona, quien ha estado en la palestra debido a su actitud fuera del campo de juego. El estratega valora su talento, pide prudencia. “Hay que dejarle hacer su carrera. Cuando lleve 15 años jugando veremos si es mejor o peor”, advirtió.

Y añadió que las comparaciones con Lionel Messi, son prematuras: “Compararlo con Messi es como comparar a un pintor con Van Gogh. Si lo hacen, señal de que es bueno, pero hay que dejarlo crecer”.