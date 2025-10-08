Un nuevo golpe para el Tigre: Perú le hace la desconocida a Ricardo Gareca

Perú le hace la desconocida a Ricardo Gareca. No lo considera entre las opciones para comandar un proceso con miras al Mundial de 2030. Ni siquiera la histórica campaña que cumplió al clasificar al combinado del Rímac a la cita planetaria que se disputó en Rusia, en 2018, le sirve como aval para aparecer entre los candidatos para iniciar un nuevo proceso.

Los incaicos no jugarán el Mundial de 2026, la misma suerte que corrió Chile con la gestión del Tigre. En ese escenario, la Federación Peruana de Fútbol explora candidatos para iniciar un nuevo proceso.

La opción de Gareca fue descartada tajantemente. "Ricardo Gareca no es posibilidad, lo digo de manera tajante. Estamos buscando otro perfil. Independientemente del resultado de clasificar en su momento, hoy buscamos otro perfil, porque son otros jugadores, es otra directiva, es otra estructura y necesitamos otra clase de entrenadores”, estableció Jean Ferrari, director general de la FPF, en declaraciones a la radio Ovación.

El directivo definió una suerte de perfil del candidato que buscan para asumir la responsabilidad. “No solamente tiene que tener un paladar futbolístico de tal manera, sino que tiene ser una persona que tenga manejo del futbolista, llegada con la hinchada, relación con la prensa, manejo con la directiva, tiene que ser estructurado, tener ética“, detalló.

En ese contexto, explicó el método que utilizará para explorar opciones para el cargo. “Hay un tema de gestión general que lo tengo en una tabulación que me arroja una cantidad de puntos para tener un porcentaje y eso es lo que me lleva a dar el siguiente paso, que es entrevistarlos”, puntualizó.

DT interino y un objetivo

Perú terminará 2025, un calendario que incluye dos amistosos ante Chile y uno ante Rusia, con Manuel Barreto en la banca.

La definición de objetivos es parecida a la que se planteó Chile. “Se le ha solicitado el hecho que pueda manejar estos tres partidos con un objetivo, reducir el promedio de edad de la selección y ampliar el universo de futbolistas encajado dentro de ese promedio de edad. A partir de ahí es un poco el trabajo que le vamos a poder dar al comando técnico que llega para que tenga de alguna manera herramientas y no empiece desde cero”, expuso Ferrari.