Piratas y cruzados miran a Luque: todo lo que hay que saber para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Futbol, Universidad Catolica vs Coquimbo Unido Fecha 4, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad Catolica Diego Corral, izquierda, disputa el balon contra Salvador Cordero de Coquimbo Unido durante un partido de primera disputado en el estadio Claro Arena en Santiago, Chile. 21/02/2026 Felipe Zanca/Photosport Football, Universidad Catolica vs Coquimbo Unido 4tst turn, 2026 First division league. Universidad CatolicaÕs player Diego Corral, left, vies for the ball against Salvador Cordero of Coquimbo Unido during a first division match at the Claro Arena stadium in Santiago, Chile. 21/02/2026 Felipe Zanca/Photosport

El próximo jueves 19 será un día importante para Coquimbo Unido y Universidad Católica, porque conocerán a sus rivales en la Copa Libertadores 2026. La sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), en Luque, será el escenario del sorteo de la fase grupal del principal torneo de clubes en la región, que tendrá solo dos representantes nacionales. O’Higgins pudo ser uno más, sin embargo cayó ante Deportes Tolima en la fase 3.

Por muy difícil que parezca, piratas y cruzados tienen la ocasión (y la misión) de no desentonar inmersos en la elite continental, aunque los antecedentes muestren que los equipos chilenos no han sido protagonistas en las últimas ediciones, con la excepción del Colo Colo de Jorge Almirón, cuartofinalista en 2024. El monarca del Campeonato Nacional disputará la Libertadores por segunda vez en su historia, luego de su actuación en 1992. Por su parte, la UC vuelve a la Copa después de cuatro años y tendrá su trigésima participación. De los elencos chilenos, solo Colo Colo (con 38) tiene más que los estudiantiles.

Los nacionales quedaron en el bombo 3 del sorteo junto a Junior de Barranquilla, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Deportivo La Guaira y Cusco. ¿Por qué quedaron en ese pote? El orden corresponde al ranking de clubes CONMEBOL del 15 de diciembre de 2025. Católica está en el 35º puesto, mientras que Coquimbo es 82º. La composición de los grupos ya tiene cosas preestablecidas, como que el vigente campeón, el Flamengo de Erick Pulgar, será colocado directamente como cabeza de serie del grupo A.

Los otros cabezas de serie, que conforman el bombo 1, están definidos por el ranking: Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle. En el bombo 2 entró el Lanús de Matías Sepúlveda, como campeón de la Copa Sudamericana, más los siguientes elencos del ranking. En el pote 4 ingresaron los cuatro que accedieron desde la fase 3: Barcelona de Ecuador, Deportes Tolima, Sporting Cristal e Independiente Medellín.

Cabe reiterar que dentro de un mismo grupo no pueden convivir dos elencos del mismo país, salvo en el caso de que uno provenga de la fase 3. O sea, si O’Higgins hubiese clasificado, podía enfrentarse a la UC o Coquimbo.

Todos contra Brasil

En el último tiempo, la Copa Libertadores se ha convertido en una extensión del Brasileirao. La competencia está siendo dominada, sin mayor contrapeso, por el gigante sudamericano. Esto se refleja en resultados y en poderío económico. De los 32 clubes participantes de la fase grupal, los cinco con mayor valorización son brasileños.

Palmeiras lidera la lista con un valor de mercado de 255 millones de dólares (223 millones de euros), según las estimaciones de Transfermarkt. Le sigue Flamengo, que recientemente dio un golpe con el fichaje de Lucas Paquetá, con US$ 251 millones. El podio lo completa Cruzeiro, que está en el bombo 2, con un valor de US$ 190 millones. Luego aparece Corinthians, con US$ 177 millones, y Fluminense, con US$ 132 millones. El primero no brasileño es Boca Juniors. La tienda xeneize, donde militan Carlos Palacios y Williams Alarcón, está valorizada en 106 millones de dólares.

¿Dónde están los chilenos? Universidad Católica es el 22º entre los más cotizados del torneo, con un plantel valorizado en 18 millones de dólares. La escuadra de Daniel Garnero es superada por elencos como Independiente Rivadavia (US$ 35 millones), Platense (US$ 31 millones) o Barcelona de Guayaquil (US$ 18,5 millones), que están en el bombo 4. Mientras que Coquimbo Unido es 26º con una plantilla avaluada en US$ 14 millones. La diferencia es abismal: los aurinegros corresponden al 5,5% de Palmeiras.

En la zona baja, se encuentra Always Ready. El cuadro de El Alto es el menos valorizado, superando por poco los US$ 8 millones. Luego están los elencos venezolanos: Universidad Central (US$ 8,5 millones) y La Guaira (US$ 8,7 millones).

La Copa Sudamericana

En la jornada de jueves, antes del sorteo de la Libertadores, se realizará la distribución de los grupos de la Copa Sudamericana, que contará con tres equipos chilenos: Audax Italiano, Palestino y O’Higgins.

La elaboración de los bombos también se usó como referencia el ranking CONMEBOL. Entonces, los árabes cayeron en el pote 2 (52º); los audinos, en el 3 (100º); y los rancagüinos, en el 4, al ser transferido desde la fase 3 de la Libertadores.

Deberán poner ojo en el bombo 1, por la potencia de sus elencos. Siete de ocho son campeones de América: River Plate, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Racing, Gremio, Olimpia y Santos. La excepción es América de Cali.