Positiva intertemporada en Colombia: Colo Colo arruina el cumpleaños de Millonarios y llega encendido a la Liga de Primera

Con la mente puesta en volver a hacer gala de su liderato exclusivo en la Liga de Primera, Colo Colo llevó a cabo un amistoso de intertemporada en Colombia para retornar a la actividad del fútbol chileno con buenas sensaciones. En el Campín de Bogotá, el Cacique fue el invitado de honor para el cumpleaños 80 de Millonarios y arruinó la fiesta: con gol de Claudio Aquino, se impuso por la mínima.

De menos a más

Pese a lo especial de la ocasión, en el inicio hubo pocas acciones que dieron cuenta de que se trataba de una celebración. Más bien, el primer tiempo tuvo un desarrollo pálido con escasas aproximaciones en ambas porterías. Por parte del local, recién a los 20’ hubo una llegada que llegó a entusiasmar a los fanáticos del conjunto embajador. Tras una asociación que comenzó en los pies de Rodrigo “Tucu” Contreras (delantero que vistió la camiseta de Universidad de Chile en 2025), Daniel Ruíz definió con un remate frontal y el portero Gabriel Maureira respondió con seguridad.

Un minuto después, ocurrió la primera oportunidad para los albos, con un centro cruzado que por poco se convierte en autogol. Posteriormente, hubo que viajar hasta el minuto 41 para encontrar la segunda chance para los pupilos de Fernando Ortiz. Una gran jugada orquestada entre Álvaro Madrid y Maxi Romero desembocó en Leandro Hernández, que definió a los pies del portero cuando estaba mano a mano.

De cara al complemento, el panorama mejoró porque ambos elencos fueron de menos a más y comenzaron a mostrar cosas interesantes. De hecho, el marcador estuvo a punto de inclinarse a favor de Millonarios en un par de ocasiones: a los 53′, con un disparo que Vidal sacó de la línea, y a los 70′, con un tiro desviado del Tucu cuando se encontraba de frente a Maureira.

Bajo esa dinámica en la que los colombianos no lograban anotar, la falta de puntería del cuadro anfitrión terminó siendo aprovechada por los albos. Claudio Aquino, que había ingresado hace escasos minutos, marcó la única cifra del cotejo tras filtrarse por el costado del área y definir con un derechazo cruzado. De esta forma, Colo Colo tuvo su premio tras varios pasajes en los que demostraba una mejoría en cuanto al funcionamiento.

¡APARECIÓ AQUINO Y LO GANA EL CACIQUE EN COLOMBIA!



El volante de Colo Colo aprovechó un gran pase de Matías Fernández Cordero y puso el 1-0 para los Albos sobre Millonarios.



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Ahora, con este triunfo que sirve para reafirmar la confianza, el puntero del fútbol chileno llega enfilado para enfrentarse a Deportes Limache, el próximo viernes 24 de julio en el estadio Monumental.