    Presidente del Tribunal de Disciplina justifica el castigo a la U: “Fueron solo 50 personas las que participaron”

    Exequiel Segall, quien preside el ente que imparte justicia, habló con El Deportivo para contar los motivos del fallo contra Universidad de Chile.

    Diego Donoso
    Incidentes en el Universidad de Chile contra Audax Italiano. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile recibió el castigo por los incidentes ocurridos en el Estadio Nacional ante Audax Italiano. El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió sancionar por los próximos tres encuentros de local al conjunto azul.

    Para el duelo contra Deportes Limache no podrán acceder hinchas a la galería sur, es decir desde las puertas 11 hasta la 18, en el recinto de Ñuñoa. En los siguientes dos encuentros en casa, al mismo sector sólo podrán ir menores de 12 años, mujeres de cualquier edad y hombres mayores de 65 años.

    El fallo causó controversia frente a la gravedad de los hechos. No obstante, el presidente del Tribunal de Disciplina, Exequiel Segall, explicó a El Deportivo los motivos que llevaron a la decisión.

    “El tribunal tiene la posibilidad de ponderar todos los antecedentes y pruebas en su conocimiento, lo que puede perjudicar tanto como favorecer”, declaró Segall.

    El presidente del órgano contó que fue crucial que no se suspendió el encuentro y no hubo invasión a la cancha. Asimismo, se consideró que Azul Azul invirtió en seguridad, quienes actuaron frente a los incidentes, y se cumplió con los requerimientos de las autoridades. Aportó también que fueron solo 50 personas las que participaron, mientras que el resto del público se “aisló y reprendió los actos”.

    Las diferencias con casos anteriores

    Segall agregó que de las 50 personas que provocaron los incidentes, el 50% están identificadas y se les interpuso querellas nominativas para aplicar el derecho de admisión.

    Los incidentes ocurridos en el Estadio Nacional ante Audax Italiano. Por: Photosport PHOTOSPORT

    Quien encabeza el tribunal hizo hincapié en las diferencias en los casos de Everton y Deportes Iquique, que por incidentes se les sancionó con tres partidos de local sin público. “Son temas diferentes, es mezclar peras con manzanas. En esos casos se invadió la cancha, el árbitro suspendió el partido y la vigilancia privada no actuó”, sentenció.

    “No me puedo pronunciar sobre actos del futuro. Cada caso se juzga en particular y debe ser tratada por su mérito”. Sin embargo, “la reincidencia es un antecedente más a ponderar, al igual que los demás”, cerró Segall sobre si la U será juzgada con mayor gravedad en el futuro.

    Más sobre:Tribunal de DisciplinaEzequiel SegallUniversidad de ChileIncidentesEstadio NacionalLiga de PrimeraEvertonDeportes Iquique

