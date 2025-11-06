El lío en la tabla de la Primera B que provoca la drástica sanción contra San Marcos de Arica

El pasado fin de semana se cerró la temporada regular de la Liga de Ascenso. En la última fecha, Universidad de Concepción consiguió en Copiapó el esperado ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional tras imponerse al cuadro local por 3-0. Y hasta ahora, es la única situación que se mantiene estable en la categoría.

Si bien se esperaba que durante esta semana comenzara a disputarse la postemporada en la que se conocería al segundo equipó ascendido, esta se ha debido aplazar algunos días pues hay varios puntos que deben jugarse en el escritorio. Por lo mismo, los duelos de ida se efectuarían entre el martes 18 y miércoles 19 de noviembre, mientras que las revanchas serían el fin de semana del 22 y 23 del mismo mes.

La disputa por el segundo lugar

Una de las situaciones que ha complicado el desarrollo de la liguilla es el castigo que le aplicó la Primera Sala del Tribunal de Disciplina a Santiago Morning por la presencia de Esteban Paredes dando instrucciones en los partidos contra Cobreloa y Magallanes.

La instancia castigó a los metropolitanos con la perdida de ambos duelos por 3-0, por lo que los puntos serán entregados a los loínos y carabeleros. De todas maneras, los microbuseros avisaron que apelarán a la Segunda Sala. “Ese tema lo está viendo don Luis (Faúndez), como dijo él, creo que están sumamente equivocados con el tema de los seis puntos, vamos a apelar en la semana por el tema de la multa que también es bastante dinero”, aseguró Paredes en diálogo con Primera B Chile.

Esta situación tiene influencia directa para definir qué equipo acabará en el segundo lugar de la tabla, pues esta posición entrega el pase directo a las semifinales de la liguilla.

Hasta ahora, Deportes Copiapó ocupa esa plaza con 52 puntos. Pero si se ratifica la decisión de la Primera Sala, Cobreloa pasará a ser el subcampeón con 53 unidades, desplazando al León de Atacama.

Así quedaron las llaves a la espera del fallo:

Cobreloa vs. Santiago Wanderers

San Marcos vs. Rangers

Deportes Antofagasta vs. Deportes Concepción

Deportes Copiapó espera en semifinales

Si la Segunda Sala ratifica el castigo a Santiago Morning, así quedan las llaves:

Deportes Copiapó vs. Wanderers

San Marcos vs. Rangers

Deportes Antofagasta vs. Deportes Concepción

Cobreloa espera en semifinales.

San Marcos sufre y Santiago Morning junto a San Luis ven una pequeña esperanza

Si bien Santiago Morning perdió la categoría tras quedar ubicado en el último puesto de la tabla, independiente de los castigos por el caso de Esteban Paredes, los microbuseros podrían salvarse gracias a una mala gestión de San Marcos de Arica.

El Órgano de Primera Instancia (OPI) le negó la licencia de clubes para el próximo año, por lo que los santos no podrán participar en 2026 en la segunda categoría.

Según el documento, al que tuvo acceso El Deportivo, la resolución se debe a la no presentación de los estados financieros: “El Club, en los plazos establecidos para ello, no ha presentado la información requerida en el artículo 21 “Criterios Financieros”, letra d) “Criterios”, requisitos F.2.- “Estados Financieros Auditados (MEMORIA ANUAL)”, dice el escrito.

“A mayor abundamiento, la presentación de los estados financieros auditados no solo es un requisito establecido en el Reglamento de Licencias de Clubes, sino que también se encuentra expresamente recogido en la Ley N° 20.019, cuerpo legal en que -entre otras materias- se indican una serie de obligaciones que deben cumplir las organizaciones deportivas profesionales para permanecer en una asociación o liga deportiva profesional, entre ellas, la presentación ante la asociación o liga deportiva profesional correspondiente y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), dentro del primer cuatrimestre de cada año", añade el documento.

Una vez conocida la noticia, desde el club nortino efectuaron un comunicado en el que anunciaron que apelarán a esta sanción: “Frente a esta resolución, como club ya hemos iniciado las instancias de apelación correspondientes, de acuerdo con los establecido en el Reglamento de Licencia de Clubes, con el objetivo de acreditar los antecedentes y documentación exigidos en el proceso”.

Por otro lado, una sanción a San Marcos le podría abrir la posibilidad de que se modifique el orden de la liguilla con la entrada de San Luis de Quillota.

Los Canarios finalizaron en el noveno puesto de la tabla, pero podrían meterse a disputar el ascenso si corre la lista.

Las expulsiones en Deportes Copiapó

Otro tema que debe tratarse en el Tribunal de Disciplina de la ANFP es lo que sucederá con los expulsados en Deportes Copiapó durante el partido contra Universidad de Concepción.

Luego de que el Campanil marcara el 0-3 del partido, se generó un conflicto entre las bancas. A raíz de esto, Jairo Coronel, Agustín Ortíz y Julio Fierro vieron la tarjeta roja. También está la expulsión de Thomas Jones, pero esta ocurrió en el minuto 69 por doble tarjeta amarilla.

También se deberá tratar si es que el estadio Luis Valenzuela Hermosilla podrá recibir público durante la liguilla, pues el informe del árbitro Juan Lara, detalla “la presencia irregular de público en el campo de juego. “Durante el enfrentamiento colectivo, se aprecia a personas no autorizadas en zona de exclusión y logro identificar a los jugadores de Deportes Copiapó Sr. Richard Leyton y el Sr. John Santander. Se observa un hincha con la camiseta del Club Deportes Copiapó, ingresando al campo de juego, agrediendo a jugadores del Club Universidad de Concepción con golpes de puño y empujones violentos”.

A su vez, agrega que “durante el enfrentamiento colectivo, hinchas de Deportes Copiapó, lanzaron monedas, cajas de jugo selladas, agua, vasos y papeles al campo de juego, poniendo en peligro la integridad física de cuerpos técnicos, jugadores y árbitros”.