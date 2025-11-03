OFERTA ELECCIONES $990
El Deportivo

Ocho expulsiones y el detalle de la pelea: el informe del árbitro del duelo entre Copiapó y Universidad de Concepción

El juez Juan Lara realizó un extenso barrido del conflicto que se desató en la cancha del estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
Ocho expulsiones y el detalle de la pelea: el informe del árbitro del duelo entre Copiapó y Universidad de Concepción.

Siguen la repercusiones de la batalla campal de la definición de la Primera B. El informe del árbitro Juan Lara detalla los graves incidentes que marcaron el cierre del partido entre Deportes Copiapó y Universidad de Concepción. La victoria 3-0 del Campanil dio paso a una pelea que obligó a detener el juego y que ahora está en manos del Tribunal de Disciplina.

“Después de la celebración del tercer gol, jugadores de Deportes Copiapó encaran al técnico de Universidad de Concepción Sr. Cristián Muñoz aludiendo faltas de respeto en la celebración del gol, al correr celebrando por su área técnica y apuntar a la hinchada rival, provocando un enfrentamiento colectivo”, establece el acta.

A partir de ese instante, el escrito describe una cadena de agresiones físicas. “El Kinesiólogo de Universidad de Concepción Sr. Ricardo Andrade, empuja con ambos brazos al jugador N°8 de Deportes Copiapó Sr. Jairo Coronel, quien reacciona de forma violenta y propinando reiterados golpes de puño en el rostro del Paramédico de Universidad de Concepción Sr. Ernesto Lorca, quien cae al suelo luego del golpe”, detalla. Luego, el mismo futbolista “golpea con puño en el rostro al Preparador de Arqueros de Universidad de Concepción Sr. Sebastián Cabrera”.

La situación escala aún más. “El jugador N°9, de Universidad de Concepción Sr. Mateo Levato reacciona y golpea con su puño en la cara al jugador N°8 de Deportes Copiapó Sr. Jairo Coronel. El jugador N°4 de Deportes Copiapó Sr. Agustín Ortiz, lanza un golpe de puño en el cuerpo al jugador N°9, de Universidad de Concepción Sr. Mateo Levato”, indica.

Un hincha de Copiapó ingreso al terreno de juego. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

El árbitro también registra la aparición del arquero local en la trifulca. “Mientras se desarrolla el enfrentamiento colectivo, el jugador de Deportes Copiapó, Sr. Julio Fierro, se acerca al conflicto de manera agresiva, empujando y golpeando en reiteradas ocasiones a miembros del cuerpo técnico adversario. Provocando la reacción del Preparador físico de Universidad de Concepción Sr. Felipe Ortiz, quien lanza un golpe de puño al jugador de Deportes Copiapó, Sr. Julio Fierro”, establece.

Además de los futbolistas, el informe da cuenta de la presencia irregular de público en el campo de juego. “Durante el enfrentamiento colectivo, se aprecia a personas no autorizadas en zona de exclusión y logro identificar a los jugadores de Deportes Copiapó Sr. Richard Leyton y el Sr. John Santander. Se observa un hincha con la camiseta del Club Deportes Copiapó, ingresando al campo de juego, agrediendo a jugadores del Club Universidad de Concepción con golpes de puño y empujones violentos”, se detalla.

“Durante el enfrentamiento colectivo, hinchas de Deportes Copiapó, lanzaron monedas, cajas de jugo selladas, agua, vasos y papeles al campo de juego, poniendo en peligro la integridad física de cuerpos técnicos, jugadores y árbitros”, añade.

Frente al escenario descontrolado, Lara decidió no disputar los minutos finales: “Luego del incidente ocurrido se determina junto a competiciones, seguridad del estadio y representantes de ambos equipos, dar por finalizado el partido, habiéndose cumplido los 90 minutos de juego y no reanudar con el tiempo adicional para evitar posibles enfrentamientos y riesgos innecesarios”.

Las expulsiones

El informe también detalla las expulsiones. Sobre Thomas Jones, de Copiapó, consigna que vio “segunda tarjeta amarilla (ser culpable de conducta antideportiva; en la disputa del balón desplaza con su brazo a su adversario impidiendo un ataque prometedor)”. Respecto de Mateo Levato, de Universidad de Concepción, indica: “ser culpable de conducta violenta; agrede de manera violenta a un adversario con un golpe de puño en la cara”.

El defensa Agustín Ortiz, de Copiapó, fue expulsado por “ser culpable de conducta violenta; agrede de manera violenta, lanzado golpes de puño en el cuerpo de un adversario”. En tanto, Jairo Coronel fue sancionado por “ser culpable de conducta violenta; agrede violentamente a dos integrantes del cuerpo técnico adversario con golpes de puño en la cara. Siendo incontrolable su actuar durante el enfrentamiento”.

El arquero Julio Fierro también fue enviado a camarines por “ser culpable de conducta violenta; agrede violentamente a dos integrantes del cuerpo técnico adversario con golpes de puño en la cara. Siendo incontrolable su actuar durante el enfrentamiento”.

En el cuerpo técnico, el árbitro expulsó al entrenador penquista Cristian Muñoz por “conducta inadecuada dentro del banco; luego del último gol de su equipo, celebra de manera provocativa, mirando la tribuna y alzando su brazo en señal de triunfo. Provocando un enfrentamiento colectivo entre jugadores y cuerpos técnicos”.

El preparador físico Felipe Ortiz del Campanil fue expulsado por “agresión… agrede violentamente con un golpe de puño en la cara de un jugador adversario”. Y el kinesiólogo Ricardo Andrade por “empuja de manera violenta a un jugador adversario Nro. 8 Sr. Jairo Coronel, botándolo al piso, generando un enfrentamiento colectivo entre jugadores de ambos equipos”.

