Pulgar, con la fe ante su lesión: “Estoy mucho mejor, sí llegamos”

La Roja, en Santiago, se sigue preparando de cara a los cuartos de final de la Copa América mientras espera la confirmación de un rival. Pero entre las preocupaciones no solo están los contrincantes o la cancha, sino también los lesionados. Maripán, por ejemplo, fue descartado para el resto de la competencia. Alexis, aún es duda, mientras que Erick Pulgar, en las ya famosas transmisiones de Mauricio Isla a través de Instagram, manifestó su optimismo por su recuperación.

“Bien bien, mucho mejor”, manifestó el volante de la Fiorentina sobre el estado de su lesión. De parte del cuerpo médico de la Selección también informaron sobre ella: “Sufrió una lesión muscular de bajo grado, la cual ha evolucionado satisfactoriamente, encontrándose en tratamiento kinésico. Se tomará una decisión de acuerdo a su evolución clínica y de imágenes para ver si ésta en condiciones de estar presente en el próximo partido”.

De todas formas, Erick mantiene sus esperanzas. “¿Llega o no llega?”, le preguntó Isla, a lo que el mediocampista respondió: “Sí, sí llegamos”. La conversación la cerró el humor del Huaso, quien sigue dando que hablar cada vez que transmite en vivo con los jugadores de la Roja. “Ahora la gente no me va a matar hermano, porque ya te mostré. Este sí que es tímido, no yo, este es el tímido”, cerró.