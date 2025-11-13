“Quedaron cosas pendientes”: Carlos Palacios aborda un eventual regreso a Colo Colo

Carlos Palacios ha sido uno de los jugadores que tras mostrar un buen rendimiento en Colo Colo consiguió dar un salto hacia el fútbol argentino.

Las buenas actuaciones que tuvo junto al Cacique le permitieron llegar a Boca Juniors como una de las principales figuras del equipo Xeneize. Si bien tuvo algunos conflictos tras su llegada, de a poco a estado repuntando en su nivel.

De hecho, sumó elogios tras su última presentación durante el Superclásico contra River Plate en la que los auriazules consiguieron asegurar su presencia en los playoffs el Torneo de Clausura y la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

En medio de todo esto, Palacios conversó con el programa De fútbol se habla así de Dsports en el que se refirió a su presente en Boca Juniors y a la idea de volver a vestir la camiseta alba.

“Se habla todo el día de Boca. Vestir la camiseta ya es un peso gigante que uno carga todos los días, donde vaya. Siempre está en el ojo, siempre se habla de Boca. Van pasando cosas con el correr de los días. Un partido juegas mal y te caen un poco pesado. Otro día juegas bien y es así. Uno se tiene que acostumbrar a eso, pero es lo más difícil de vestir esta camiseta que es tan gigante y tan pesada”, señaló en la conversación.

Sobre un posible regreso a Macul, afirmó que “ahora estoy en Boca, feliz, tranquilo. Pero obviamente más adelante, más maduro y siendo otra clase de jugador me gustaría volver. Siempre quise jugar en Colo Colo. Lo cumplí, pero siento que quedaron cositas pendientes ahí”, afirmó.

“Cuando me llegó la oferta de Boca, conversé con quienes lo tenía que hacer y les dije que me quería ir por la puerta grande. Siento que así pasó. Me fui bien con la gente, con la directiva, con mis compañeros. Obviamente en su momento me gustaría volver y ganar un par de cosas que quedaron ahí pendientes”, insistió más adelante.

Cabe señalar que Palacios llegó a Colo Colo a comienzos de 2023 y alcanzó a disputar 77 partidos con el Cacique considerando torneos locales e internacionales, inscribiéndose con 26 goles y entregando 16 asistencias.

La despedida de Russo y la Roja

También abordó la forma en la que se vivió desde el interior de Boca Juniors el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. “Fue un momento duro, difícil. Estaba con nosotros en el día a día. Dejó un legado maravilloso acá en Argentina y se recuerda la gran persona que era. Obviamente también el gran entrenador que me tocó tener. Lo que estamos luchando y logrando también es por él”, planteó.

Por último, se refirió al cierre del proceso de las Eliminatorias para el Mundial de 2026 y la expectativa que tiene para los próximos desafíos de la Roja.

“No sé si es una deuda, pero me gustaría aportar mi granito de arena. Juego en el mejor club de Sudamérica, uno de los mejores del mundo. Acá me pregunta la gente, los dirigentes… Obviamente son cosas que uno quiere vivir. Y quiero aportar, también”, cerró Carlos Palacios.