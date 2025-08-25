Rahm gana de nuevo: el Torque de Niemann y Pereira termina sexto en el LIV Golf por equipos

Torque GC cerró su temporada 2025 en el LIV Golf con una actuación sólida en el Team Championship. El conjunto latinoamericano, liderado por Joaquín Niemann, firmó un acumulado de -9 en la ronda final por golpes, resultado que le permitió sellar el sexto lugar en la clasificación anual. Fue un cierre con tintes emotivos, ya que puede ser la última aparición de Mito Pereira tras significó descender en el ranking individual. A fin de año se jugará su última chance de salvación.

Carlos Ortiz y Pereira marcaron el pulso del equipo con rondas de 67 golpes (-3), confirmando regularidad y carácter en el tramo final. Niemann acompañó con 68 (-2) y Sebastián Muñoz cerró con 69 (-1).

Niemann y Pereira.

Mientras Torque aseguraba su lugar entre los seis mejores, la definición del título acaparaba la atención. Legion XIII y Crushers GC terminaron igualados en -20, forzando un playoff de dos hoyos.

Allí, la dupla europea de Tyrrell Hatton y Jon Rahm impuso jerarquía, otorgando a Legion XIII la corona de la temporada 2025.

Para Torque, el balance es agridulce. El equipo latino alcanzó un título colectivo en LIV Golf de Indianápolis, resultado que consolidó su presencia en el calendario. A ello se suman los cinco triunfos individuales de Niemann, ratificado como líder de la escuadra y uno de los protagonistas centrales de la liga. La baja de Pereira, en tanto, abre un espacio que marcará el reordenamiento de la plantilla de cara a 2026.