SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Rahm gana de nuevo: el Torque de Niemann y Pereira termina sexto en el LIV Golf por equipos

La escuadra de los chilenos cerró la temporada con una correcta actuación.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Captain Joaquín Niemann of Torque GC makes his putt on the third green during the second round of LIV Golf Indianapolis at The Club at Chatham Hills on Saturday, August 16, 2025 in Westfield, Indiana. (Photo by Mateo Villalba/LIV Golf) Mateo Villalba/LIV Golf

Torque GC cerró su temporada 2025 en el LIV Golf con una actuación sólida en el Team Championship. El conjunto latinoamericano, liderado por Joaquín Niemann, firmó un acumulado de -9 en la ronda final por golpes, resultado que le permitió sellar el sexto lugar en la clasificación anual. Fue un cierre con tintes emotivos, ya que puede ser la última aparición de Mito Pereira tras significó descender en el ranking individual. A fin de año se jugará su última chance de salvación.

Carlos Ortiz y Pereira marcaron el pulso del equipo con rondas de 67 golpes (-3), confirmando regularidad y carácter en el tramo final. Niemann acompañó con 68 (-2) y Sebastián Muñoz cerró con 69 (-1).

Niemann y Pereira.

Mientras Torque aseguraba su lugar entre los seis mejores, la definición del título acaparaba la atención. Legion XIII y Crushers GC terminaron igualados en -20, forzando un playoff de dos hoyos.

Allí, la dupla europea de Tyrrell Hatton y Jon Rahm impuso jerarquía, otorgando a Legion XIII la corona de la temporada 2025.

Para Torque, el balance es agridulce. El equipo latino alcanzó un título colectivo en LIV Golf de Indianápolis, resultado que consolidó su presencia en el calendario. A ello se suman los cinco triunfos individuales de Niemann, ratificado como líder de la escuadra y uno de los protagonistas centrales de la liga. La baja de Pereira, en tanto, abre un espacio que marcará el reordenamiento de la plantilla de cara a 2026.

Lee también:

Más sobre:GolfPolideportivoLIV GolfLIVJoaquín NiemannMito Pereira

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Antiguo líder del Cartel de Sinaloa “El Mayo” Zambada se declara culpable por crimen organizado en EE.UU.

Quién era Verónica Echegui, la estrella del cine español que falleció a los 42 años

Declaraciones de esposa de Kaiser contra Kast tensionan pacto con republicanos

Contactan a Daddy Yankee para el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional y descartan su paso por el Festival de Viña

Echecopar deja la Segpres y se suma a Hacienda como jefe de gabinete de Grau

Hospital Nasser y nuevo asesinato de periodistas: el dramático historial de ataques contra el mayor hospital del sur de Gaza

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

3.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

4.
Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

5.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Servicios

Últimos días con restricción vehicular en la RM: revisa los dígitos y cuándo termina

Últimos días con restricción vehicular en la RM: revisa los dígitos y cuándo termina

Gobierno lanza campaña para convocar nuevas familias de acogida

Gobierno lanza campaña para convocar nuevas familias de acogida

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Declaraciones de esposa de Kaiser contra Kast tensionan pacto con republicanos
Chile

Declaraciones de esposa de Kaiser contra Kast tensionan pacto con republicanos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

Echecopar deja Interior y se suma a Hacienda como jefe de gabinete de Grau

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda
Negocios

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda

Asesores económicos de candidatos se enfrentan por recortes fiscales y Briones tilda de “populismo” la cifra de republicanos

Las otras propuestas económicas de Kast: limitar envío de remesas y cambios administrativos al SEIA

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes
Tendencias

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes

5 fraudes digitales comunes que usualmente van dirigidos a adultos mayores y cómo evitarlos, según Kaspersky

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

La U no abandona a sus hinchas hospitalizados en Argentina: el presidente y el abogado de Azul Azul viajan con camiseta autografiada
El Deportivo

La U no abandona a sus hinchas hospitalizados en Argentina: el presidente y el abogado de Azul Azul viajan con camiseta autografiada

Los testimonios claves del árbitro y del oficial de la Conmebol que marcarán el futuro de Independiente y la U

Rahm gana de nuevo: el Torque de Niemann y Pereira termina sexto en el LIV Golf por equipos

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día
Finde

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Quién era Verónica Echegui, la estrella del cine español que falleció a los 42 años
Cultura y entretención

Quién era Verónica Echegui, la estrella del cine español que falleció a los 42 años

Contactan a Daddy Yankee para el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional y descartan su paso por el Festival de Viña

Arquitectura Neoandina: creador de los cholets de Bolivia ofrecerá charla en la Usach

Antiguo líder del Cartel de Sinaloa “El Mayo” Zambada se declara culpable por crimen organizado en EE.UU.
Mundo

Antiguo líder del Cartel de Sinaloa “El Mayo” Zambada se declara culpable por crimen organizado en EE.UU.

Hospital Nasser y nuevo asesinato de periodistas: el dramático historial de ataques contra el mayor hospital del sur de Gaza

Trump habló con Putin sobre la posibilidad de limitar sus respectivos arsenales nucleares

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo