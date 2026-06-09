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    Revisa el golazo de Darío Osorio en el amistoso entre la Roja y República Democrática del Congo

    El volante del Midtjylland abrió la cuenta contra la selección africana con un gran remate de distancia.

    Por 
    El Deportivo
    Foto: Photosport. Zed Jameson /Photosport

    La selección chilena enfrenta este martes un nuevo partido amistoso, esta vez contra República Democrática del Congo, elenco que prepara su participación en Norteamérica 2026.

    La apertura de la cuenta llegó en el minuto 51 del partido con un potente remate de distancia de Darío Osorio.

    Revisa el gol

    Puedes revisar aquí el minuto a minuto del partido

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