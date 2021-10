Rodrigo Fernández, figura de los Cóndores en Valparaíso: “Una palabra que nos define como equipo es la resiliencia”

Rodrigo Fernández (25) corre de manera intensa por el césped del Elías Figueroa. Cuida el balón y mira como la defensa canadiense le respira de cerca. Sabe que lo van a detener y que con ello Chile perderá la opción de try. Pero es más inteligente que el resto. Entiende que los norteamericanos están en una posición de desventaja y les hace un “show and go” que las cámaras televisivas repitieron hasta aburrirse. Fue un movimiento de estrella. Uno que dejó en claro que la del sábado nueve de octubre era su jornada.

“Ayer se dieron las cosas, me tocó estar en el momento y lugar indicado, en el tiempo justo. Pero creo que fue 100% gracias al sistema que tenemos implantando como equipo”, comienza diciendo Rodrigo a El Deportivo, un día después de su actuación en Valparaíso. Allí él, sus compañeros y los miles de fanáticos que estuvieron presentes en el recinto de Playa Ancha presenciaron historia. La victoria nacional sobre Canadá, no solo dejó a los Cóndores a una llave de poder debutar en un Mundial, sino que borró de la cita planetaria a los del norte por primera vez.

Un resultado que podía parecer imposible, pero que para los jugadores siempre estuvo ahí. “Creo que la clave fue la confianza en el proceso. Darnos cuenta que hemos construido algo propio que hay que defender por todo el esfuerzo que le hemos puesto”, aclara. Pero también explica que sin la gente, esto hubiese sido imposible. “El publico también fue muy importante. Jugar con ellos en el estadio nuevamente fue muy lindo y más aún con la energía que tenían. Son un plus importante en los momentos más difíciles, por lo que no me queda nada más que agradecer a todos los que fueron”, confiesa.

Sus palabras de agradecimiento y mesura, vienen porque este camino ha sido largo y sacrificado. Con sus logros esta selección le está cambiando la cara al rugby nacional. Le ha dado un nuevo aire, pero se desmarca cuando se le pregunta si es esta la generación dorada. “No, creo que Chile ha tenido muy buenas generaciones en el pasado y también vendrán otras buenas. Pero sí o sí somos los que más hemos trabajado para cumplir nuestro objetivo, y también los que más se han esforzado. De eso no tengo dudas”, lanza el fullback chileno.

Pero de todas formas destaca la llegada de Pablo Lemoine al país. “Fue muy importante en el cambio de mentalidad del grupo, convenció a un grupo de jóvenes de ser capaces de algo nunca antes logrado, algo realmente valorable”, confiesa Rodrigo, quien también aprovechó de definir al grupo de jugadores que componen a la comitiva nacional, “una palabra que nos define es la resiliencia. Ser capaces de superar innumerables adversidades por un sueño común ha sido el motor del equipo”, agrega.

Antes de seguir con las celebraciones, Fernández aborda el siguiente desafío de los Cóndores. El partido más importante de la historia del rugby nacional. La fase final de la clasificación al Mundial ante Estados Unidos. “Es un equipo muy experimentado, que tiene jugadores en las mejores ligas del mundo y dada su trayectoria son los favoritos para llevarse esta llave. Sin embargo nosotros tampoco eramos favoritos ayer, pero eso es parte de nuestra motivación y es lo que nos mueve”, concluye.