Rumbo al Super Bowl LX: la programación de los playoffs de la NFL que arrancan este fin de semana

La NFL entra en zona de definiciones. Después de 18 jornadas ininterrumpidas de la temporada regular, este fin de semana arrancan los playoffs rumbo al Super Bowl LX, que se disputará el 8 de febrero, en la bahía de Santa Clara, en San Francisco.

El primer partido en la cartelera lo animarán los sorpresivos Carolina Panthers y Los Angeles Rams, a las 18:30 horas de este sábado. Los felinos se metieron por la ventana luego de ganar la División Sur de la Conferencia Nacional a los Tampa Bay Buccaneers, algo que no sucedía desde la campaña 2015/16. Precisamente, ese año llegaron hasta el Super Bowl, pero terminaron cayendo ante los Denver Broncos. Los carneros, en tanto, tuvieron récord de 12-5 en el Oeste de la Nacional, y se ubicaron por detrás de los Seattle Seahawks. De la mano del QB Mathew Stafford, los angelinos esperan abrazar los laureles tal como en 2022, cuando consiguieron el segundo trofeo Vince Lombardi de su historia.

La programación sabatina continua con un clásico de la liga. A las 22:00 horas, los Chicago Bears serán anfitriones de los Green Bay Packers, en Soldier Field Stadium. Ambos, eternos rivales en la División Norte de la Conferencia Nacional, terminaron el curso con registros de 11-6 y 9-7, respectivamente. Por la evidente diferencia en el rendimiento de ambas escuadras, los osos, con Caleb Williams y el entrenador sensación Ben Johnson a la cabeza, buscarán tumbar a los Cheesehead, que vienen con más dudas por el nivel a la baja de Jordan Love.

Pasando al domingo, la ronda de Wild Card la complementa el duelo entre Jacksonville Jaguars y Buffalo Bills, a las 15:00 horas. En esta campaña, el conjunto del Estado de Florida dio el campanazo con la irrupción de Liam Coen, DT que consiguió un récord de 13-4 en su temporada de debut y que le sirvió para ganar el título del Sur de la Conferencia Americana. En contraparte, los Bills, que terminaron cediendo en su división ante los Patriots, sigue contando con el MVP Josh Allen, por lo que siempre representan un peligro latente. Cerraron con una marca de 12-5.

En el segundo turno del domingo aparece el cotejo entre Philadelphia Eagles y San Francisco 49ers. El cuadro aviar, que surge como el campeón defensor, ganó el Este de la Nacional con un récord de 11-6, pero dejó dudas en cuanto a la faceta anotadora. Los de California, en tanto, terminaron terceros en el Oeste de la Nacional, con 12-5, pero igualmente les alcanzó para meterse con comodidad en la postemporada. En esta ocasión, los Niners tienen una motivación extra para afrontar los duelos de eliminación directa: en caso de llegar hasta el Super Bowl, definirán como locales, pues la final se juega en el Levi’s Stadium, su casa.

Ya en horario estelar, la NFL tendrá el partido que medirá a los New England Patriots y Los Angeles Chargers. Con la irrupción del QB Drake Maye, que asoma como candidato al Más Valioso del Año, los máximos campeones del fútbol americano volvieron al sitial de privilegio y ganaron el Este de la Americana después de cinco años. Los angelinos, que tienen a Justin Herbert, intentarán dar la sorpresa en Gillete Stadium, a las 22:15.

Por último, para el lunes, también a las 22:15 horas, tendremos el cruce entre Pittsburgh Steelers y Houston Texans. Los Acereros se metieron en la postemporada gracias a un milagro, luego de que el pateador de los Baltimore Ravens desperdició un gol de campo al último segundo, en la jornada final, y les cedió el título de la División Norte de la Conferencia Americana. Por este motivo, los texanos llegan con más pergaminos, porque tienen a una defensa espectacular y terminaron con récord de 12-5, un rendimiento muy distante al 10-7 de los Steelers.

Los Denver Broncos y Seattle Seahawks, como sembrados número uno de la Americana y la Nacional, respectivamente, descansarán por esta ronda, y volverán a la acción el próximo fin de semana para la fase Divisional.