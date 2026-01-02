Ruy Barbosa ya está listo para debutar en el Dakar: Estoy feliz... Soñé mucho tiempo con esto"

La legión chilena en el Rally Dakar 2026, tendrá tres participantes en la categoría de motos. A los experimentados Ignacio Cornejo y Tomás de Gavardo, se le sumó Ruy Barbosa y todos juntos partirán este sábado 3 de enero a buscar la gloria en Arabia Saudita.

“Primer día, acabamos de llegar y feliz. Es un sueño hecho realidad... Soñé mucho tiempo con esto y ya estamos acá, después de mucho trabajo. Ahora vamos a probar la moto y el equipo está instalado detrás del team oficial de Honda, así que aún no lo puedo creer", señaló el piloto de 27 años.

Y aunque no pudo usar el número 14, que lo caracteriza en el Enduro, quedó contento cuando le asignaron el 41, pues es el inverso del dígito mencionado. “Estoy ansioso de que esto comience y hay muchísima gente y hartos amigos”, agregó.

Barbosa quiere probar que su exhaustiva preparación en el norte de Chile, sumado a las tres fechas del Mundial de Rally 2025, donde corrió con muy buenos resultados en la categoría Rally2, fue la adecuada para enfrentar a la carrera más dura del mundo a bordo de su Honda CRF-450 y siendo parte del equipo HT Rally Raid.

Barbosa correrá el Dakar en una Honda CRF-450. Foto: Prensa Ruy Barbosa.

La preparación de Barbosa

Pese a que debutará en la versión 2026 del Dakar, Barbosa no es un novato en las motos. Campeón del mundo en 2018 y con destacadas actuaciones en competencias internacionales, el deportista decidió dar el salto al rally cross country tras años de evaluar la posibilidad de correr el Dakar, principalmente por las exigencias económicas y el riesgo deportivo que implica estar en la competencia de Arabia Saudita.

Sin embargo, desarrolló un plan de 365 días, dónde buscó financiamiento para esta aventura, entrenó las características del rally y adquirió experiencia en navegación.

“Ha sido un camino súper duro. Han sido 365 días, así se llamaba el proyecto en un principio. Partí con esto el año pasado, en diciembre. Ahora estamos a solamente horas de partir al Dakar. Estoy súper contento de cómo han ido las cosas mejorando. Estoy preparado psicológicamente y físicamente. Tenemos la mejor moto, así que vamos a darlo todo”, reveló el piloto de La Tercera.

“Desde niño soñaba con decir en una conferencia de prensa que iba a correr el Dakar. Siempre lo postergué por el riesgo y el impacto económico que implica. Este año fue extremadamente difícil, pero con el apoyo de las marcas pude hacerlo realidad”, concluyó.