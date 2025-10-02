“Sabemos jugar fútbol; esta es una gran oportunidad para que nos vean”: cubano rompe en llanto tras la igualdad ante Italia

Los goles con los que Cuba da la sorpresa ante Italia en el Mundial Sub 20.

Cuba sorprendió en Valparaíso al empatar 2-2 frente a Italia en un duelo clave del Grupo D del Mundial Sub 20, tras haber debutado con una derrota frente a Argentina. Los caribeños lograron igualar el marcador luego de irse al descanso perdiendo por dos goles, lo que mantiene abiertas sus opciones de avanzar a los octavos de final.

La Azzurra abrió la cuenta a los 14 minutos gracias a un gol de Andrea Natali, y ampliaría la ventaja a los 34’ con un tanto de Jamal Iddrissou. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo, Idrissou recibió la segunda amarilla y fue expulsado, dejando a Italia con diez hombres y abriendo una puerta que Cuba supo aprovechar.

En la segunda parte, la selección cubana mostró solidez y aprovechó la superioridad numérica. A los 25 minutos, Michael Camejo convirtió un penal y recortó distancias. El mismo Camejo, nuevamente desde los doce pasos, igualó el marcador a tres minutos del final, sellando un empate histórico para los caribeños.

Tras el encuentro, el capitán Karel Pérez rompió en llanto. Y lo explicó a la transmisión oficial. “Eran lágrimas de emoción, de felicidad. Porque conseguir hoy empatar con Italia, que es una de las mejores selecciones del mundo, como todo el mundo sabe, me hace muy feliz, y esas lágrimas eran de pura alegría”, dijo tras el partido.

“El equipo está ahora más motivado que nunca para el partido contra Australia en Santiago de Chile. Solo queda concentrarse, desviar la atención de Italia hacia Australia y ponerse en marcha. Hoy hemos demostrado que en Cuba sabemos jugar al fútbol con cualquier equipo del mundo, y eso me hace sentir muy orgulloso”, reconoció.

Para cerrar, aseguró que el Mundial Sub 20 asoma como una gran oportunidad para mostrarse al mundo. “Todos sabemos que esta es una gran oportunidad que, si se aprovecha de la manera correcta, puede cambiar radicalmente la vida de cada uno”, cerró.

Con este resultado, Italia lidera el Grupo D con 4 puntos, seguida por Argentina con 3, Cuba con 1 y Australia aún sin unidades. Si la Albiceleste derrota a los australianos en la última fecha, asegurará el primer puesto y avanzará a los octavos de final. Por su parte, Cuba mantiene intactas sus esperanzas de clasificación, y dependerá de sí misma en el cierre del grupo para soñar con avanzar a la siguiente ronda.

