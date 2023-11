“Salimos a jugar después de celebrar una medalla que no habíamos ganado”: las Lobas denuncian una insólita situación vivida en Santiago 2023

La selección femenina de balonmano, conocida como las Lobas, emitió un duro comunicado a dos semanas de haber terminado en el cuarto lugar en Santiago 2023. Las jugadoras denunciaron una serie de situaciones producto del mal estado del Polideportivo de Viña del Mar, escenario de la competencia que se vio afectado por las precipitaciones que cayeron durante esos días en la zona.

Las goteras provocadas obligaron a terminar anticipadamente el duelo de semifinales entre Chile y Brasil, en medio de los dardos del presidente de la Federación Juan Pablo Montes a Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo de Santiago 2023 y quien decidió despedirlo de la corporación en junio pasado.

Transcurridos varios días de los acontecimientos, las deportistas recordaron lo vivido en la Ciudad Jardín. “Tras el inconveniente ocurrido en las semifinales, se nos notifica que pueden haber modificaciones (retrasos) en las programaciones del siguiente día, con el objetivo de tener mayor tiempo para reparar las goteras asociadas a la lluvia”, comenzaron señalando.

Luego, afirman que les dijeron que no se jugaría la definición por el bronce ante Paraguay, por lo que ambas selecciones se quedarían con dicha medalla. “La noticia de que el partido no se jugaría y ya éramos bronce panamericano nos trajo sentimientos encontrados. Por un lado, era el partido que veníamos preparando desde hace tres años, queríamos jugarlo de todas maneras, pero por otro, entendíamos que no estaban las condiciones para que se realizara y que se tomó la decisión más adecuada dentro de las posibilidades que existían. Así, decidimos celebrar, celebrar nuestro esfuerzo y tantas horas de dedicación que culminarían con un bronce panamericano”, revelaron.

Dardo a la corporación

No obstante, todo cambió y apuntan hacia Mayne-Nicholls y la corporación. “Mientras seguíamos con las celebraciones, tocaron la puerta de nuestro camarín para decirnos que se había cambiado la decisión y que el partido ahora sí se jugaría (decisión tomada para la Corporación Santiago 2023 y la Coscabal), donde incluso el director ejecutivo de la organización de los Juegos Panamericanos tuvo el atrevimiento de poner en duda nuestras intenciones de jugar este partido y le puso precio a la lesión de una deportista, sin siquiera poner en la balanza que eso podría significar el término de la carrera deportiva; comentando que se haría cargo personal y económicamente si alguna de nosotras sufría una lesión”, denunciaron.

Finalmente, relataron su resignación de ese momento. “Tuvimos que con mucho esfuerzo volver a enfocarnos y salir a jugar este partido que tanto habíamos esperado, después de haber celebrado una medalla panamericana que todavía no teníamos, aunque nos hubieran dicho lo contrario”, sostuvieron y abogaron por “que esta situación quede como un precedente para que se tomen todas las consideraciones necesarias a nivel organizacional para poder actuar frente a estas situaciones y no improvisar como se hizo en nuestro caso, porque ya vimos que puede causar mucho daño a nivel físico y emocional para cualquier deportista”.

Por último, insistieron en contar con un recinto exclusivo para poder trabajar y no vivir episodios como el ocurrido en Viña del Mar.