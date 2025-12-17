¿Se adelanta Safonov? El polémico penal que inclinó la balanza para el PSG en la final de la Intercontinental ante Flamengo. . Por @psg_inside

El PSG se queda con la Copa Intercontinental. Luego de una definición de infarto ante el Flamengo, el equipo francés se impuso por penales ante el combinado en el que milita Erick Pulgar. Después del 1-1 en los 120 minutos, fue un cerrado 2-1 en la tanda la que inclinó la balanza.

Sin embargo, la imagen que queda en la retina es la segunda atajada del guardameta Matvey Safonov.

En el tercer penal del cuadro carioca, el delantero Pedro disparó y el arquero contuvo su remate. En primera instancia, parecía que el ruso se había adelantado un paso. Sin embargo, tras la revisión de rigor, el árbitro Alireza Faghani confirmó que todo estaba en regla. La imagen televisiva, eso sí, no hizo más que profundizar las dudas.

De verdad Safonov no se adelanta en el penal contra Pedro? pic.twitter.com/M1DRi4zSuo — Jasiel Pick's 👻 (@JasielPicks) December 17, 2025

Más allá de la controversial imagen, el arquero fue la figura de la tarde. No solo tapó el tiro de Pedro, sino que también contuvo los remates de Saúl Niguez, Leo Pereira y Luiz Araujo.