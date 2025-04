Serena Williams se alinea con Jarry y critica la sanción a Jannik Sinner: “A mí me habrían dado 20 años”

La noticia impactó al mundo del tenis en febrero. Jannik Sinner aceptó una suspensión de tres meses tras llegar a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje, esto producto de su positivo por clostebol en los controles efectuados durante el año pasado. Una sanción que ha generado debate en sus compañeros por el poco tiempo que pasará afuera de las canchas, en comparación con otros casos.

“Luego de una investigación exhaustiva por parte de la ITIA (incluido el asesoramiento de laboratorios acreditados por la AMA), quedamos satisfechos de que el jugador había establecido la fuente de la sustancia prohibida y que la infracción no fue intencional. El resultado de hoy respalda este hallazgo”, señaló el comunicado con el que se dio a conocer la noticia.

La reflexión de Serena Williams

Esta semana, la histórica extenista Serena Williams realizó unas llamativas declaraciones sobre el doping y la posterior sanción de tres meses al número 1 del ranking ATP. No obstante, comenzó aclarando que no tiene nada contra él: “A mí me han tirado para abajo tantas veces, que no quiero hacerle eso a nadie”.

Foto: AP Photo

“Pero si yo hubiera hecho lo mismo, me habrían dado 20 años. Seamos honestos. Me habrían quitado los Grand Slams“, dijo la nacida en Michigan.

Además, Serena comparó esta situación con la que vivió María Sharápova, quien en 2016 recibió 15 meses de castigo después de haber dado positivo por meldonium: “Es raro, pero no dejo de pensar en María todo este tiempo. No puedo evitar sentir empatía por ella”.

El mal recuerdo de Jarry

En febrero, cuando se conoció la sanción a Jannik Sinner, uno de los primeros en referirse al tema fue el Nicolás Jarry, quien fue castigado en 2019 por ingerir unas vitaminas que estaban contaminadas. En esa ocasión, pese a que el chileno probó su inocencia, sufrió un castigo de 11 meses, perdió el ranking y debió empezar desde cero.

“Leí que declararon que no hubo intención ni que sacó ventaja. Creo que hay muchísimos casos en los que pasa eso, incluido el mío“, dijo el Príncipe el 18 de febrero.

“Si es así de simple, de solo tener tres meses (de sanción), deberían ser así con todo el mundo. Es un trago amargo”, añadió.