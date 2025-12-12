VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Sifup aborda las críticas de Cristóbal Campos a la U: “Ellos prestaron ayuda importante para su recuperación”

    Luis Marín, presidente del sindicato, valoró el apoyo del club y los seguidores del equipo en el proceso de mejoría del guardameta.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Cristóbal Campos reapareció hace algunos días entregando un duro mensaje en contra de la dirigencia de Universidad de Chile. En la instancia el golero criticó nuevamente la forma en la que se produjo su salida del club y acusó una falta de apoyo institucional tras el accidente que protagonizó.

    Una situación que contrasta con lo que hoy plantea el Sifup a través de su presidente Luis Marín.

    Universidad de Chile prestó una ayuda importante en el proceso de recuperación de Cristóbal, después que sufriera el accidente”, comentó el dirigente.

    El club, sus jugadores, dirigentes e hinchas inmediatamente se hicieron parte para ayudarlo. Cómo gremio somos agradecidos del apoyo que nos entregaron para ayudar a Cristóbal a salir adelante y que hoy vuelva a estar de pie”, agregó Marín.

    Las acusaciones de Campos

    Cristóbal Campos, hoy presente en Provincial Talagante, explicó hace algunos días que su objetivo es volver a competir formalmente.

    “Estamos en Talagante con un lindo proyecto, para que los muchachos de la provincia puedan crecer, puedan llegar al profesionalismo. Apuntamos a subir de división y, en lo personal, a volver a jugar en el campeonato que viene siendo en abril”, señaló.

    “Siempre digo que soy un ejemplo a veces de cosas malas que no me gustaría que le pasaran a otras personas”, añadió.

    En la instancia también abordó la publicación que realizó contra Michael Clark, presidente de Azul Azul, en Instagram. “Algo que en su momento habría querido es que Michael me hubiera dado la cara y por lo menos la mano por todo el tiempo que estuve en la U. No haber cerrado mi paso por la puerta de atrás, por donde salí”, afirmó.

    Pese a aquello, apuntó que “hoy en día no tengo rencor, sino que son las maneras en que trabaja la institución, que al final le hacen mal también al grupo humano que tienen dentro”.

    Por último, remarcó que tras su accidente “no he recibido ninguna ayuda de Universidad de Chile, en eso quiero ser claro. Solamente de jugadores, como Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Nicolás Guerra”, cerró.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolCristóbal CamposSifupLuis Marín

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos funcionarios detenidos: PDI allana Municipalidad de Coyhaique por investigación de entrega de licencias de conducir

    Conservador de Puente Alto sigue en búsqueda de interino luego de que renunciara el seleccionado para suceder a Yáber

    Plan de paz plantea que Ucrania se una a la Unión Europea el próximo año

    Autoridades de gobierno ultiman detalles y hacen recomendaciones para la segunda vuelta de la elección presidencial

    Testimonios no comprobables e inconsistentes: las razones del Vaticano para anular las sanciones en contra de Berríos

    “¡Plata ahora!”: el asfixiante relato del empresario de cerezas que fue secuestrado por la mafia china que controla barrio Meiggs

    Lo más leído

    1.
    Milad suspende reunión y ambos clubes no firman acta: las esquirlas de la guerra de Unión Española e Iquique con la ANFP

    Milad suspende reunión y ambos clubes no firman acta: las esquirlas de la guerra de Unión Española e Iquique con la ANFP

    2.
    La primera gran batalla del mercado de pases: Colo Colo sale al paso de la UC y presenta oferta por Matías Palavecino

    La primera gran batalla del mercado de pases: Colo Colo sale al paso de la UC y presenta oferta por Matías Palavecino

    3.
    Sonríe Daniel Garnero: Eugenio Mena y Cristian Cuevas llegan a acuerdo para renovar en la UC

    Sonríe Daniel Garnero: Eugenio Mena y Cristian Cuevas llegan a acuerdo para renovar en la UC

    4.
    Los argumentos de la ANFP para frenar el reclamo de Unión Española e Iquique para seguir en Primera

    Los argumentos de la ANFP para frenar el reclamo de Unión Española e Iquique para seguir en Primera

    5.
    Por su relación con Trump: Gianni Infantino enfrenta denuncia por vulneración a la neutralidad política de la FIFA

    Por su relación con Trump: Gianni Infantino enfrenta denuncia por vulneración a la neutralidad política de la FIFA

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Cómo excusarse de votar por estar a más de 200 km del local este domingo

    Cómo excusarse de votar por estar a más de 200 km del local este domingo

    Cuál es el pago para los vocales de mesa de la segunda vuelta

    Cuál es el pago para los vocales de mesa de la segunda vuelta

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta
    Chile

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Dos funcionarios detenidos: PDI allana Municipalidad de Coyhaique por investigación de entrega de licencias de conducir

    Conservador de Puente Alto sigue en búsqueda de interino luego de que renunciara el seleccionado para suceder a Yáber

    La idea de Live Nation al comprar el Movistar Arena y los ejecutivos que puso en su directorio
    Negocios

    La idea de Live Nation al comprar el Movistar Arena y los ejecutivos que puso en su directorio

    Reajuste al sector público toma forma: Hacienda entregará su propuesta entre lunes y martes

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025
    Tendencias

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué significa que Disney invierta en OpenAI, la empresa madre de ChatGPT

    Milad suspende reunión y ambos clubes no firman acta: las esquirlas de la guerra de Unión Española e Iquique con la ANFP
    El Deportivo

    Milad suspende reunión y ambos clubes no firman acta: las esquirlas de la guerra de Unión Española e Iquique con la ANFP

    Sifup aborda las críticas de Cristóbal Campos a la U: “Ellos prestaron ayuda importante para su recuperación”

    Se estrenará en la Supercopa de cuatro equipos: la UC presenta su nueva camiseta para 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande
    Cultura y entretención

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande

    Ca7riel y Paco Amoroso anuncian su esperado nuevo disco

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    Plan de paz plantea que Ucrania se una a la Unión Europea el próximo año
    Mundo

    Plan de paz plantea que Ucrania se una a la Unión Europea el próximo año

    Bryan Stern, el veterano de guerra detrás de la operación que permitió el viaje de María Corina Machado hacia Oslo

    Demócratas publican fotos de Epstein que muestran a Donald Trump, Bill Clinton y Bill Gates

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro
    Paula

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor