Sifup aborda las críticas de Cristóbal Campos a la U: “Ellos prestaron ayuda importante para su recuperación”

Cristóbal Campos reapareció hace algunos días entregando un duro mensaje en contra de la dirigencia de Universidad de Chile. En la instancia el golero criticó nuevamente la forma en la que se produjo su salida del club y acusó una falta de apoyo institucional tras el accidente que protagonizó.

Una situación que contrasta con lo que hoy plantea el Sifup a través de su presidente Luis Marín.

“Universidad de Chile prestó una ayuda importante en el proceso de recuperación de Cristóbal, después que sufriera el accidente”, comentó el dirigente.

“El club, sus jugadores, dirigentes e hinchas inmediatamente se hicieron parte para ayudarlo. Cómo gremio somos agradecidos del apoyo que nos entregaron para ayudar a Cristóbal a salir adelante y que hoy vuelva a estar de pie”, agregó Marín.

Las acusaciones de Campos

Cristóbal Campos, hoy presente en Provincial Talagante, explicó hace algunos días que su objetivo es volver a competir formalmente.

“Estamos en Talagante con un lindo proyecto, para que los muchachos de la provincia puedan crecer, puedan llegar al profesionalismo. Apuntamos a subir de división y, en lo personal, a volver a jugar en el campeonato que viene siendo en abril”, señaló.

“Siempre digo que soy un ejemplo a veces de cosas malas que no me gustaría que le pasaran a otras personas”, añadió.

En la instancia también abordó la publicación que realizó contra Michael Clark, presidente de Azul Azul, en Instagram. “Algo que en su momento habría querido es que Michael me hubiera dado la cara y por lo menos la mano por todo el tiempo que estuve en la U. No haber cerrado mi paso por la puerta de atrás, por donde salí”, afirmó.

Pese a aquello, apuntó que “hoy en día no tengo rencor, sino que son las maneras en que trabaja la institución, que al final le hacen mal también al grupo humano que tienen dentro”.

Por último, remarcó que tras su accidente “no he recibido ninguna ayuda de Universidad de Chile, en eso quiero ser claro. Solamente de jugadores, como Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Nicolás Guerra”, cerró.