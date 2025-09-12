Sifup rinde homenaje a Luis María Bonini en La Casa del Futbolista

En el Sifup trabajan a toda máquina para recibir a la Selección Sub 20 de Australia, que preparará su participación en el mundial de la categoría que se disputará en Chile, en el complejo del sindicato, denominado La Casa del Futbolista.

Para recibir a los oceánicos, el gremio de futbolista puso en marcha la construcción de la segunda etapa del proyecto arquitectónico que transforma a su complejo como el más completo del país. Esta construcción está enfocada para uso del cuerpo técnico y el staff que acompaña a los planteles de fútbol profesional.

De esta manera, La Casa del Futbolista tendrá capacidad para delegaciones de 66 personas y con un hotel cowork para el trabajo funcional de equipo técnico.

Un homenaje a Luis Bonini

La tercera etapa del proyecto de infraestructura del Sifup, que también comenzó sus obras, es el Edificio Global. Una construcción de 1.400 metros cuadrados y una arquitectura de dos pisos. El primero será de uso exclusivo de los futbolistas y contará con camarines, sala de prensa, lavandería, utilería, sala audiovisual y gimnasio.

Justamente, esta última dependencia fue bautizada como Luis María Bonini, el ex preparador físico de Marcelo Bielsa en la selección chilena. “Tuve la suerte de tener al ‘Profe’ en la Selección y se todo lo que hizo por los jugadores. Este homenaje es en reconocimiento al apoyo que siempre tuvo hacia el gremio y por su aporte al fútbol chileno”, reconoció Luis Marín, tesorero del Sifup.

En la ceremonia estuvieron presenten la viuda del PF, Fernanda Bravo, y el ex gerente de selecciones en la época de Bielsa, Juan Carlos Berliner. “Es algo muy emocionante. Yo quería mucho a Luis y participar en este homenaje me emociona bastante. Es un reconocimiento muy merecido por el legado que dejó Luis. Es un orgullo muy grande que el gimnasio que tendrá este espectacular complejo sea el de Luis”, señaló Berliner.

Por su parte, la ex pareja del preparador físico argentino manifestó estar “tremendamente emocionada. Esto habla de Luis como ser humano y como profesional. Estoy feliz y muy orgullosa que este complejo maravilloso tenga su gimnasio con el nombre de Luis. Él estaría fascinado y enojadísimo a la vez de que un gimnasio lleve su nombre”.

A comienzos de año, el Sifup reconoció a uno de sus fundadores, Mario Moreno, bautizando con este nombre al camarín número uno de este Edificio Global.