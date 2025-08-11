Tania Zeng será la protagonista de un Training Camp de tenis de mesa en el Polideportivo de Ñuñoa

Este sábado 23 de agosto se realizará el Training Camp de Tenis de Mesa by Electrolit, liderado por Tania Zeng, la chilena que brilló con bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y que representó al país en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La cita es en el Polideportivo de Ñuñoa, donde jugadores de todas las edades y niveles podrán vivir una jornada completa de tenis de mesa: seis horas de entrenamiento, torneo relámpago, tips y secretos de juego, más un kit de bienvenida con polera oficial e hidratación, para que no falte la energía.

“Estoy emocionada de finalmente poder enseñarle a la comunidad todo lo que he aprendido en mi vida como deportista, tanto en China como en Chile”, indicó la medallista panamericana.

Al finalizar la jornada, los participantes podrán medir sus conocimientos y vivir una oportunidad única de jugar contra la medallista panamericana, quien también firmará autógrafos y traerá muchas sorpresas más.

“Más que un entrenamiento, será una experiencia para disfrutar el tenis de mesa desde adentro, aprender y pasarlo bien”, asegura Zeng, quien promete no guardarse nada en la mesa y dar a conocer todos los tips y secretos que la llevaron a triunfar internacionalmente.

Con cupos limitados y un valor de $40.000, las inscripciones ya están abiertas en Passline.