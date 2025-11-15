Todo listo para la liguilla: así llegan los equipos que buscan el segundo ascenso a la Liga de Primera

Ya terminada la temporada regular de la Liga de Ascenso, la categoría aún tiene acción pendiente. Este martes 18 de noviembre arrancará la liguilla por el segundo cupo en la máxima categoría del balompié nacional.

Deportes Copiapó, Cobreloa, San Marcos, Deportes Antofagasta, Deportes Concepción, Rangers y Santiago Wanderers tendrán la chance de regresar al fútbol de honor. Así llegan los equipos.

Deportes Copiapó espera en semifinales

El cierre del campeonato se vivió con todo. Universidad de Concepción y Deportes Copiapó se enfrentaron en la última fecha definiendo al campeón de la categoría. En el duelo que se disputó en el norte del país, el Campanil se impuso por 3-0 y aseguró la vuelta a la Primera División.

Claro que el León de Atacama debió esperar para conocer si acababa como subcampeón. Esto, por el castigo que se le había aplicado días antes a Santiago Morning por parte de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP al considerar que Esteban Paredes había entregado instrucciones en los duelos contra Magallanes y Cobreloa sin tener la autorización para hacerlo.

Con ello, eran los loínos los que tomaban el segundo lugar. Sin embargo, el pasado 10 de noviembre la Segunda Sala tomó la determinación de revocar la medida que definió a Deportes Copiapó como subcampeón, entregándole el derecho de ingresar a la disputa por el ascenso desde las semifinales.

En esa instancia, según establecen las bases de la categoría, Copiapó esperará por “el equipo clasificado que hubiese quedado en el lugar más bajo en la tabla de posiciones”.

De todas maneras, Copiapó llegará con una serie de bajas por los incidentes que se vivieron en el duelo contra Universidad de Concepción. Jairo Coronel fue castigado con seis partidos de suspensión por lo que se perderá toda la liguilla.

Además, Agustín Ortiz recibió dos fechas, ausentándose de las semifinales, y Julio Fierro fue castigado por un duelo.

A esto se pueden sumar otras sanciones relacionadas con la localía por el lanzamiento de objetos a la cancha y el ingreso de un fanático local que intentó agredir a los jugadores visitantes.

Cobreloa vs. Santiago Wanderers

PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

Por la primera ronda de la liguilla Cobreloa y Santiago Wanderers serán los encargados de animar una de las llaves de la postemporada. El conjunto loíno finalizó en el tercer lugar de la tabla con 50 puntos, mientras que los porteños lo hicieron en el octavo lugar con 41 unidades.

El duelo de ida se disputará en Valparaíso, mientras que la revancha será en Calama al haber terminado el conjunto naranja mejor posicionado en la clasificación.

Como antecedente se tienen los cruces en la temporada regular donde los caturros mandaron como locales al imponerse por 5-1 en la primera rueda. Claro que en la segunda parte del campeonato los loínos consiguieron vencer por 2-0 a los de Valparaíso en el Zorros del Desierto.

El primer partido de esta llave está programado para el miércoles 19 de noviembre a partir de las 20.00 horas en el estadio Elías Figueroa. La revancha se jugará el 23 de noviembre desde las 18.00 horas en Calama.

San Marcos vs. Rangers

JOSE ROBLES/PHOTOSPORT

Otra de las llaves que quedó conformada para la primera fase de la liguilla por el ascenso es la que enfrentará a San Marcos de Arica contra Rangers.

Claro que los ariqueños llegan a este duelo con algunas preocupaciones. A principios de noviembre el Órgano de Primera Instancia (OPI) le negó la licencia de clubes para el próximo año, por lo que no podrá participar en 2026. Según la resolución, el castigo se debe a la no presentación de los estados financieros.

Ante esta situación, la dirigencia ariqueña se presentó en la Instancia de Apelación para determinar su futuro en el fútbol nacional.

Mientras eso pasa en lo dirigencial, esperan que los antecedentes deportivos les permitan seguir en carrera en la liguilla. En el cierre de la primera rueda San Marcos doblegó por 1-2 a los piducanos. Peor les fue a los rojinegros en el cierre del torneo. Por la 30° fecha San Marcos goleó por 3-0 a los de la Región del Maule por lo que llegan con plena confianza a este duelo.

Desde el lado de Rangers, buscan tomarse revancha del torneo anterior en el que perdieron la final a través de los lanzamientos penales contra Deportes Limache.

El duelo de ida se jugará en Talca con un aforo autorizado de 14 mil personas este martes 18 de noviembre desde las 20.30 horas en el estadio Bicentenario Iván Azócar. La revancha está programada para el domingo 23 de noviembre a las 12.00 horas en el Carlos Dittborn.

Deportes Antofagasta vs. Deportes Concepción

Foto: @deportesconcepcionsadp / Instagram.

La última llave de los cuartos de final de la liguilla del ascenso enfrentará a Deportes Antofagasta contra Deportes Concepción.

Estos dos clubes lograron asegurar su presencia en la postemporada en la última jornada de la temporada regular y buscan darlo todo para seguir adelante.

Ambos equipos cerraron con 43 puntos, pero la diferencia de goles benefició a los pumas que tomaron el quinto lugar y por ello cerrarán la llave en casa.

Como antecedente se tiene el triunfo por 3-1 de los albicelestes en la primera rueda de la competencia, mientras que en la segunda ambos elencos firmaron un empate sin goles.

El duelo de ida se jugará en el estadio Ester Roa de Concepción el 18 de noviembre desde las 18.00 horas. La revancha, en tanto, quedó programada para el 23 de noviembre desde las 12.00 horas en el Calvo y Bascuñán.