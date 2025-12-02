VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Tomás Asta-Buruaga analiza su renovación en la UC: “Vamos a ver qué es lo mejor para ambas partes”

    El defensor reconoció que hay conversaciones entre su representante y la dirigencia de Cruzados para extender el vínculo con el club.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Tomás Asta-Buruaga evalúa la renovación del contrato con la UC. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    Universidad Católica se prepara para cerrar la temporada de la Liga de Primera con un claro objetivo. Este sábado los cruzados tienen la posibilidad de sellar su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Unión La Calera, pues los franjeados dependen de sí mismos para conseguirlo.

    En la antesala de este duelo, Tomás Asta-Buruaga tomó la palabra para referirse a este encuentro, entre otros temas.

    Sobre el duelo que puede llevarlos de vuelta a una competencia internacional, indicó que “dependemos absolutamente de nosotros. Vamos a estar con el apoyo de nuestra gente. El grupo está comprometido en sacar la tarea adelante para volver a meter a esta institución en Copa Libertadores. Si no me equivoco hace cuatro años que no estamos compitiendo en copas internacionales, así que la idea es obtener esta clasificación”.

    Consultado sobre su futuro en la UC, pues su contrato actual vence a fin de año, aclaró que evalúa su renovación. “Después del partido contra La Serena el club se acercó a mi representante, así que estamos en conversaciones. Vamos a ver qué es lo mejor para ambas partes para ver si sigo en el club”, reveló.

    “El trabajo está dando frutos, nunca bajé los brazos. Siempre di lo mejor de mí en cada entrenamiento y cuando me tocó entrar. Quiero seguir jugando de titular y si me quedo quiero seguir con la misma idea. Lo primero es el partido del sábado y meternos en una Copa Libertadores”, complementó más adelante.

    También aprovechó de analizar el funcionamiento del equipo contra Huachipato. “El empate fue favorable. Enfrentamos a un rival complicado en su casa. Ellos tuvieron chances de quedarse con el triunfo en casa y nosotros también las tuvimos. Creo que mejoramos lo que fue el segundo tiempo a lo que fue el primero, pero siempre hay cosas por mejorar, por corregir”, evaluó.

    Sobre su posición en la cancha, en la que ha venido apareciendo por el sector derecho, lanzó que “debuté en esa posición en Unión Española. Es una ubicación que conozco. El profe me ha dado la confianza y me siento cómodo jugando aquí. Vamos viviendo el día a día”.

    Por otro lado, señaló cuáles fueron los puntos fuertes de la campaña que les permitieron tomar protagonismo en el campeonato. “La seguidilla de triunfos nos dio la confianza. El alza a nivel grupal e individual. Eso fue primordial. El triunfo hace que la semana sea más alegre. Eso hace que el grupo y el jugador entre en una confianza diferente para enfrentar los partidos que se vienen”.

    El partido entre Universidad Católica y Unión La Calera está programado para este sábado 6 de diciembre a partir de las 18.00 horas en el Claro Arena.

