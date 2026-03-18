Tomás Barrios ya conoce al complicado rival que enfrentará en la primera ronda del Masters 1000 de Miami

Tomás Barrios (119° del ranking ATP) consiguió este martes meterse en el cuadro principal del masters 1000 de Miami. Lo hizo después de superar sin complicaciones l australiano Aleksandar Vukic (93°) por 6-3 y 7-6(5).

Ahora el chileno tendrá que medirse en la primera ronda de la competencia contra el francés Arthur Cazaux (73°), quien aparece como la novena raqueta del país europeo.

El galo de 23 años alcanzó su mejor ranking (58°) en octubre del año pasado y en 2026 ha sido parte de dos torneos oficiales. En enero fue parte del ATP 250 de Brisbane, debiendo abandonar el partido por molestias físicas mientras enfrentaba al español Pablo Carreño Busta en la segunda ronda de la qualy.

Su retorno fue marcado en el Challenger de Phoenix. Si bien pudo derrotar en la primera ronda a Jacob Fearnley, en la previa del duelo contra Nikoloz Basilashvili presentó nuevas molestias que lo llevaron a abandonar la competición.

Por lo mismo, ahora saldrá a buscar su revancha contra Barrios. Cabe señalar que ambos tenistas no registran enfrentamientos previos.

El otro chileno que estará presente en el Masters de Miami es Alejandro Tabilo (41°). En su caso, se medirá con alguien con el que ya ha competido en el pasado.

Se trata del argentino Francisco Comesaña (82°), jugador de 25 años quien también ingresó de forma directa a la competencia.

El único cruce que tienen registrado se remonta a 2023 en el Challenger de Florianopolis. Por la ronda de cuartos de final, el tenista nacional se impuso por 4-6, 6-3 y 7-5 al transandino.

El estreno de ambos chilenos se espera para la jornada del jueves.

Otros duelos a seguir

El segundo Masters 1000 de la temporada trae también otros duelos para seguir de cerca. Uno de ellos es el del brasileño Joao Fonseca (39°) contra el húngaro Fabian Marozsan (46°), pues el ganador de este cruce será el primer rival de Carlos Alcaraz (1°) en la segunda ronda del campeonato.

El sudamericano viene de registrar el resultado más destacado de su carrera en un Masters 1000 en Indian Wells, llegando a los octavos de final donde cayó contra Jannik Sinner, quien se transformaría después en el campeón.

Eso sí, es el europeo quien tiene ventaja en el historial, pues venció a Fonseca en su único choque previo en Roma 2025.

El cuadro también marca el duelo entre el francés Giovanni Mpetshi Perricard (59°) contra el argentino Camilo Ugo Carabelli (66°). El transandino tiene recuerdos gratos de Miami, pues hace un año superó la qualy y avanzó hasta la tercera ronda, siendo frenado por Novak Djokovic.

A su vez, el canadiense Denis Shapovalov (38) enfrenta al neerlandés Botic van de Zandschulp (65°), con el objetivo de citarse con Taylor Fritz (6°). Así mismo, Matteo Berrettini (68°) se prepara para competir contra el galo Alexandre Muller (90°) mirando de reojo a Alexander Bublik (10°).