Tras cerrar como el colista de las Eliminatorias: la Roja no cambia de posición en el ranking FIFA

Luego de la reciente ventana internacional de selecciones, en la cual se cerraron las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, que dejaron a la Roja en el fondo del continente, este 18 de septiembre se conoció la actualización del ranking FIFA. Chile, eso sí, no se movió. Mantuvo la posición del listado anterior, sumergido en las últimas ubicaciones entre los representantes de la Conmebol. Tal como en las Clasificatorias.

La Selección permanece en el 57° lugar del ranking, siendo el noveno combinado de Sudamérica, entre las 10 de la región. Solo se supera a Bolivia, 77°, que clasificó al repechaje para entrar en la Copa del Mundo. Los altiplánicos subieron un lugar, luego de derrotar a Brasil en El Alto.

Si se toma como referencia el último año, Chile ha caído ocho puestos. En septiembre de 2024, estaba en el lugar 49°. En junio del año pasado, la Selección llegó a estar 40°. Lamentablemente para el fútbol local, el pronunciado declive es el ejemplo del momento del seleccionado absoluto, fuera del Mundial por tercera vez consecutiva y quedando último en las Clasificatorias, tal como hacia Corea-Japón 2002.

Donde sí existieron cambios fue en la primera posición del ranking. España desplazó a Argentina y ahora se ubica en el top one, por primera vez desde 2014, cuando era campeona del mundo y de Europa. Se acabó el reinado de dos años que tuvo la Albiceleste, que cayó a la tercera ubicación. La derrota con Ecuador, en la última fecha de las Clasificatorias, resulta clave para explicar esto. Mientras que Francia subió un puesto, hasta el segundo lugar. Inglaterra permanece en el cuarto puesto y Portugal escaló al quinto.

La próxima actualización del ranking FIFA será el 22 de octubre. Para esa fecha, la selección nacional habría jugado un amistoso contra Perú, en Concepción. Luego, para noviembre, serían los últimos partidos del año: ante Rusia y nuevamente Perú, en Sochi.

Top 10 del ranking FIFA:

1.- España

2.- Francia

3.- Argentina

4.- Inglaterra

5.- Portugal

6.- Brasil

7.- Países Bajos

8.- Bélgica

9.- Croacia

10.- Italia

El resto de Conmebol:

13.- Colombia

15.- Uruguay

24.- Ecuador

37.- Paraguay

48.- Perú

49.- Venezuela

57.- Chile

77.- Bolivia