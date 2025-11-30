Tras ganar la Libertadores y en medio de la guerra institucional: la burla de Flamengo hacia la presidenta del Palmeiras

Flamengo tocó la gloria de América. El Mengao, que tuvo a Erick Pulgar como protagonista, se consagró como campeón de la Copa Libertadores tras vencer por la mínima a Palmeiras, en Lima. El cuadro carioca se transformó en el equipo más ganador de Brasil, con cuatro estrellas.

La victoria del Fla desató una serie de reacciones en el continente, pero principalmente en el país. Leila Pereira, presidenta del Verdao, publicó un potente mensaje tras la caída en la definición: “Estoy tranquila, pero triste. No tengan ninguna duda de que seguiré luchando para ganar títulos. De hecho, recuerden siempre que solo ganan los que llegan a la final. Enhorabuena a nuestros jugadores, cuerpo técnico, director de fútbol y todos nuestros profesionales por haber jugado una final más de una gran competición. Muchas gracias a nuestra afición que estuvo en Lima y a los que apoyaron donde hayan estado. ¡Sigamos adelante! Lo que me duele me hace más fuerte. Avanti Palestra”, escribió en sus redes sociales.

Por otra parte, en medio de los festejos del Flamengo, uno de los focos de burla fue la propia Pereira. El club carioca ironizó con la mandataria del Palmeiras y su parecido con la reconocida actriz Adriana Esteves, antagonista de la exitosa teleserie Avenida Brasil (Carminha). El Mengao, a través de sus redes sociales, publicó un video de una escena de la telenovela.

El origen de la guerra

La broma se da no solo en medio de la final de la Libertadores, sino que también en la definición del Brasileirao. Precisamente, ambos equipos son los protagonistas, con Flamengo en el liderato. No obstante, la disputa no ha sido solo deportiva, sino que también institucional. Se desató una controversial guerra cruzada entre ambos clubes. ¿La razón? Los derechos televisivos.

En mayo de 2022 los equipos de Corinthians, Sao Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, Santos, Ponte Preta, Bragantino y Flamengo formaron LIBRA. Una organización que pretende asegurar una distribución más equitativa. Los oponentes conformaron Forte Futebol que forman 11 equipos de primera, 16 de la Serie B y 7 de la Serie C.

En marzo del año pasado, LIBRA firmó un acuerdo con el Grupo O Globo para los derechos de transmisión del Brasileirão de 2025 a 2029, compromiso que garantiza exclusividad en todas las plataformas, incluyendo televisión abierta, suscripción, streaming y pago por ver (PPV).

El contrato, que genera más de US$ 200 millones por año, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 40% de forma igualitaria, 30% de acuerdo con la clasificación final y otro 30% según la audiencia generada por cada club.

Ahora bien, Luiz Eduardo Baptista, actual presidente de Flamengo, pretende desconocer el vínculo firmado por su antecesor Rodolfo Landim. Según postula el vigente mandamás, su club merece un aumento 4,3 millones de dólares respecto del acuerdo que firmó con el grupo 2024.

Para justificar ese incremento, Baptista cuestiona los criterios de distribución de ingresos provenientes del PPV. Según un comunicado oficial de la institución, el cuadro de Río de Janeiro ostenta un 20,41% del total de los ingresos por audiencia entre todos los clubes del Brasileirao, situación que no equilibra con el dinero recibido.

Ante la negativa del resto de los integrantes de LIBRA de acceder a las demandas, el Fla recurrió a la justicia para solicitar una medida cautelar que impide el pago de 14,4 millones de dólares por parte de O Globo hacia el resto de los clubes. Situación que no fue bien recibida por los afectados.

Es por eso que Pereira criticó abiertamente al Mengao: “Hay terraplanistas que creen que la Tierra es plana… ahora hay terraplanistas que creen que el sistema solar gira alrededor de Flamengo. Nadie es más importante que nadie. Tenemos que mantener los pies en la tierra”, indicó hace unas semanas.

“Mi sugerencia sería crear otra liga sin Flamengo. Creo que Flamengo debería jugar solo. Ningún club es más grande que el fútbol brasileño. Creo que sería bueno que formáramos una nueva liga sin Flamengo, y entonces Flamengo jugaría solo. Quiero ver la audiencia que tendría”, añadió, en ese entonces, la mandataria del Verdao.