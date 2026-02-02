Triunfo de Unión Española y caída de Wanderers marcan la jornada dominical de la Copa Chile

Se disputó este domingo el cierre de la primera fecha de la Copa Chile, la cual se jugó solo con equipos pertenecientes a la Liga de Ascenso. En uno de los principales duelos la jornada, Unión Española tuvo su primer encuentro como equipo de Primera B.

Los hispanos tuvieron su estreno contra Deportes Recoleta. En el estadio Municipal Leonel Sánchez, los de colonia ganaron por la cuenta mínima con el gol de Ignacio Núñez (13′). De esta manera, los de Independencia suman tres unidades en su primer enfrentamiento oficial de la temporada.

Por su parte, Unión San Felipe celebró al vencer por 2-1 a Santiago Wanderers. En el estadio Municipal de San Felipe, Nicolás Braun (25′) anotó para adelantar a los locales, pero Cristóbal Ponce (39′) lo igualó antes del cierre del primer tiempo. Ya en la segunda mitad, Byron Guajardo (59′) le dio los tres puntos a la escuadra albirroja.

Los encargados de terminar la primera fecha fueron Curicó Unido con Rangers de Talca. La escuadra rojinegra se quedó con los puntos luego de imponerse por 1-0. Gracias a la anotación de Claudio Servetti (37′) los locales celebraron en el estadio Municipal Joaquín Muñoz.

Los grupos tras el cierre de la primera fecha

En el Grupo A, donde también están Deportes Limache y Coquimbo Unido, Deportes Iquique se posa como primero, luego de vencer a San Marcos de Arica. En cambio, en el Grupo B, Deportes Copiapó queda como líder, mientras Everton, Universidad Católica y San Luis no tienen puntos. Por cierto, ruleteros y cruzados debutarán más adelante.

En la zona C, Antofagasta es el líder tras la primera fecha, con La Serena, Cobresal y Cobreloa con cero unidades. Unión San Felipe lidera en el Grupo D, con Universidad de Chile, Santiago Wanderers y Unión La Calera sin puntaje.

Rangers se impuso en su duelo contra Curicó en la Copa Chile. Por: @Rangersdetalca_

En el Grupo E, la Unión Española tiene tres unidades, mientras que Colo Colo, O’Higgins y Recoleta están en cero. Asimismo, Rangers comenzó con el pie derecho en el Grupo F, le siguen Curicó, Ñublense y Universidad de Concepción.

Santa Cruz también venció y sumó de a tres en el Grupo G, el cual comparte con Palestino, Magallanes y Audax Italiano. Por último, Deportes Temuco y Deportes Puerto Montt tienen un punto en el Grupo H, en el cual los acompañan sin unidades Deportes Concepción y Huachipato.

La segunda fecha se jugará el próximo fin de semana, con los enfrentamientos de vuelta entre los clubes del Ascenso.