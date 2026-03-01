Uno a uno de Colo Colo: un deslucido Javier Correa marca la caída del Cacique frente a la U

Javier Correa no pudo incidir en la derrota de Colo Colo en el Superclásico.

Fernando De Paul: estuvo firme para responder en el mano a mano que le exigió Juan Martín Lucero durante el primer tiempo. En el gol no pudo hacer nada para evitar el derechazo de Zaldivia.

Diego Ulloa: se proyectó bastante por la izquierda, aprovechando el estancamiento de Fabián Hormazábal en la U. En la segunda mitad dejó de tener protagonismo, por lo que casi ni tocó la pelota.

Joaquín Sosa: de lo más firme del Cacique en esta tarde del Monumental. No perdió un solo duelo en el fondo y supo contener en la mayor parte del partido a Eduardo Vargas y Lucero.

Jonathan Villagra: no tuvo mayor incidencia en el fondo, ya que Sosa lo relevó en cada acción.

Jeyson Rojas: debía pasar por la derecha, pero Marcelo Morales lo contuvo bien.

Víctor Felipe Méndez: tuvo un desempeño desapercibido en el mediocampo.

Tomás Alarcón: Ortiz le encomendó la misión de raspar al medio, pero el trámite del partido no se dio para aquello. Salió a 10 del final con una participación ingrata.

Arturo Vidal: se ganó una amarilla que lo condicionó desde temprano, pero aún así se las ingenió para distribuir algo de juego en la mitad de la cancha. En el segundo tiempo debió ser expulsado por una falta sobre Javier Altamirano. Luego salió reemplazado para evitar la roja.

Claudio Aquino: fue el gran artífice del juego creativo de los albos. Sin embargo, aquello le duró hasta el minuto 66, pues se acalambró y debió salir reemplazado.

Javier Correa: no pudo quedar en posición de gol en ninguna ocasión del partido. Se notaba fuera de forma tras la lesión sufrida hace unas semanas.

Maximiliano Romero: tuvo la más clara del Cacique en el primer tiempo, con un remate en la entrada del área que contuvo Gabriel Castellón. En la segunda parte abandonó la cancha.

Álvaro Madrid: ingresó pero no tuvo mayor incidencia.

Lautaro Pastrán: se ganó una amarilla a 15 del final, por bajar en un contraataque a Maximiliano Guerrero. Al final del partido tuvo el gol, pero Gabril Castellón atajó de muy buena manera.

Leandro Hernández: ingresó pero no tuvo mayor incidencia.

Yastin Cuevas: fue la gran esperanza alba, pero no alcanzó a tener ninguna ocasión de riesgo.

Francisco Marchant: entró en los últimos minutos y de inmediato generó un centro venenoso que Correa mandó desviado. Le faltaron minutos, ya que fue un agente de peligro constante por la izquierda.