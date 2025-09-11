SUSCRÍBETE
El Deportivo

Venezuela despide a Fernando Batista tras el fracaso mundialista: “Los resultados no estuvieron a la altura del país”

La Federación Venezolana de Fútbol anunció la destitución del 'Bocha' luego de la abrupta caída ante Colombia, por 6-3, y su eliminación del certamen planetario.

Julián Concha 
Julián Concha
Fernando Batista fue despedido de Venezuela.

La selección de Venezuela despidió a Fernando Batista después del fiasco en Maturín, donde sufrieron una aplastante goleada ante Colombia, por 6-3, y desaprovecharon la oportunidad de quedarse con el repechaje para el Mundial 2026. Perdieron la opción de acceder a su primer certamen planetario.

50 mil hinchas llegaron a Maturín para presenciar un hito histórico en el deporte venezolano. Sin embargo, la Vinotinto fue vapuleada por un contundente equipo cafetalero, en la última jornada de las Eliminatorias sudamericanas.

De esta forma, se quedaron fuera de la repesca internacional pese a que tenían la primera opción de acceder. Un empate les bastaba e incluso podían avanzar perdiendo si Bolivia caía con Brasil. No obstante, la Verde dio la sorpresa al imponerse en El Alto.

“Tras concluir el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de la FIFA 2026, Fernando ‘Bocha’ Batista ha sido cesado en sus funciones como director técnico de la Selección Nacional Absoluta, junto con todo su cuerpo técnico”, indicó la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

“Los resultados no estuvieron a la altura”

El organismo que rige el fútbol llanero argumentó el despido del argentino: “La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo. Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación”, complementaron en el escrito.

Eso sí, también destacaron el paso del ‘Bocha’ en la Vinotinto: “Bajo la conducción de Batista, la selección mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística. Pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución. La FVF reafirma su compromiso con el desarrollo del fútbol venezolano y desde ahora trabaja en los próximos pasos a seguir para la conformación de un nuevo cuerpo técnico que permita encarar con determinación el próximo ciclo mundialista”, concluyeron.

Batista, en el momento posterior a la eliminación de Venezuela, dio una breve conferencia de prensa. Solo se limitó a entregar un mensaje y no recibió preguntas: ”Simplemente queremos pedirle disculpas al pueblo venezolano, porque teníamos el sueño junto a estos jugadores de clasificar al repechaje. Es un momento muy difícil, muy duro en lo personal, en lo futbolístico. Agradezco a este grupo de jugadores, lo intentamos hasta la última fecha. Estoy acá por el respeto hacia ustedes, que siempre me han tratado bien. Simplemente quería decir eso, pedirles disculpas, para hacer un intercambio de preguntas y respuestas. Buenas noches a todos“, aseguró.

En sus dos años al mando de la Vinotinto, el Bocha dirigió 29 partidos. En total, consiguió diez triunfos, nueve empates y nueve derrotas.

