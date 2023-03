Wayne Rooney elogia a Yamil Asad en su retorno a la MLS

Yamil Asad retorna a la MLS. Tras su paso por Universidad Católica, el volante argentino recaló en el DC United, equipo en el que militaba antes de saltar a la UC. Allí comparte plantilla con Martín Rodríguez, quien será baja por todo el 2023 por una lesión de gravedad, y es dirigido por Wayne Rooney. El ídolo del Manchester United, de hecho, elogió al futbolista transandino.

“Es alguien a quien conozco bien. Jugué con él. Siempre me ha gustado como jugador y como persona. Tiene muy buen carácter. Nos da otra opción para jugar con un poco más de profundidad”, declaró el otrora atacante.

Wayne Rooney, el DT de Yamil Asad. Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports

El formado en Vélez Sarsfield esta de regreso en el club donde vivió sus mejores días. En San Carlos de Apoquindo, en cambio, su paso estuvo marcado por la irregularidad. A inicios de marzo de 2022 fue detenido por chocar en estado de ebriedad y eso terminó marcando su estadía en Chile. Según detalló Carabineros en la oportunidad, Asad registró 1.26 miligramos de alcohol por mililitro de sangre. En aquel momento, Cristian Paulucci decidió borrarlo de algunas citaciones.

Recién en el segundo semestre volvió a tener oportunidades. Ariel Holan lo utilizaba como revulsivo y en algún momento le sirvió. En su única anotación con la camiseta franjeada, ante Unión Española en Santa Laura, el jugador se emocionó hasta las lágrimas. “Le agradezco al profe y a los compañeros, que me acompañaron. Esto es encontrarme conmigo mismo”, dijo ese día. Palabras que reflejaban los angustiosos días que vivió.

Pese a esto último, el cuerpo técnico y la dirigencia optaron por no extender su vínculo con la institución estudiantil. “Desde el punto de vista futbolístico, las veces que le tocó jugar aportó cosas. Los temas extrafutbolísticos fueron lo que complicaron su estadía en el país. El club y el cuerpo técnico le mostraron su confianza, terminó jugando. Si no hubiese pasado lo otro, hubiese sido un buen aporte. Lamentablemente entre las lesiones y este tema que tuvo, no pudo. Ya le hemos comunicado que no le vamos a proponer una extensión de contrato”, expresaba José María Buljubasich en noviembre.