Zampedri aborda la primera práctica de la UC en el pasto sintético del Claro Arena: “El pique de la pelota es diferente”

Universidad Católica tuvo su primera práctica en el Claro Arena. Luego de 1.801 días, el plantel estudiantil pisó la cancha principal del recinto. La última vez que estuvieron, era San Carlos de Apoquindo. Ahora se encontraron con el césped sintético del remozado recinto. “Estoy contento de pisar la cancha y entrenar ahí. Estuvimos conociéndola y viendo manejo del balón. Esperemos que se pueda inaugurar el estadio cuanto antes”, dijo Fernando Zampedri tras el entrenamiento.

El Toro habló de las diferencias con un campo natural, pero valoró el campo de juego. “Es muy cómoda. Obviamente el pique de la pelota es diferente, pero es una buena cancha. Estamos contentos. Esta semana seguramente volveremos a entrenar en el estadio”, señaló.

En esa línea, el goleador histórico de la UC aseguró que cuando ya puedan jugar en el Claro Arena esperan dar un salto deportivo importante. “El valor es tremendo. No es lo mismo hacer de local en cualquier otro estadio que en tu propia casa. Estar con el hincha y saber que volviste al estadio. Va a haber un cambio total. Estamos esperando este momento, seguramente va a ser muy positivo y nos va a ayudar a la mejora que estamos buscando”, apuntó.

Zampedri en la práctica de la UC. Foto: Comunicaciones Cruzados

Pese a esto último, también abordó los desafíos del equipo y reconoció que están lejos de sus metas. “Pasan los partidos, uno no cosecha puntos y se acortan las posibilidades. Falta mucho campeonato, pero eso pasa. Es la molestia que tenemos... pero ya estamos pensando en Ñublense y tratar de sacar esto adelante, para achicar el margen de error y escalar en la tabla”, dijo.

“Hoy el título se ve lejos, tenemos una distancia muy grande con el primero. Dejamos pasar las oportunidades y es difícil pensar en levantar una copa este año. Nuestra responsabilidad es que el equipo juegue mejor y lograr los tres puntos el domingo”, añadió.

Últimas polémicas

De paso, el ariete se refirió a las polémicas referiles que han tenido en los últimos fin de semanas. En la UC hubo reclamos tras la paridad ante Deportes Iquique. “Todos pueden opinar y ver como se está arbitrando. Creo que no soy el indicado de hablar. No merece mucho más... no nos queremos detener en eso. Hay que pensar en mejorar en lo futbolístico”, comentó.

Después apuntó a las últimas expulsiones. “Jugar con uno menos es una ventaja gigante que damos. Tratamos de corregir esos errores, pero, a veces, no lo manejamos nosotros. Puedes ser perjudicado, a veces no. Puedes hacer autocrítica cuando nos esquivamos. Es un lugar donde tenemos que mejorar”, enfatizó.

Sobre el empate en el norte, el nacido en Chajarí indicó que no quedaron conformes. “Quedamos molestos con el resultado. Hasta la expulsión de Arancibia estábamos bien parados en la cancha. Después justo vino el gol. Hay que buscar la mejora para que en el próximo partido podamos corregir los errores”, dijo.

Por último, abordó la falta de incorporaciones en la UC. “Los encargados de traer refuerzo son los dirigentes. Si llega alguien, bienvenido, si no, seguimos con los que hay. Ahora nos enfocamos en Ñublense y estamos convencidos de que vamos a mejorar”, sentenció.