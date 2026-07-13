Centro del Vino Concha y Toro: un año como un referente del enoturismo y la cultura chilena

A un año de su inauguración, el Centro del Vino Concha y Toro ya es uno de los destinos turísticos y culturales más relevantes de Chile, marcando un nuevo estándar para el enoturismo en Latinoamérica. Ubicado en Pirque, al sur de la Región Metropolitana, el espacio propone una manera contemporánea de descubrir el vino chileno a través del patrimonio, el arte, el paisaje y experiencias altamente sensoriales que conectan al visitante con la identidad y cultura del país.

Se inauguró en julio de 2025, como parte de la estrategia de Viña Concha y Toro para fortalecer el posicionamiento de Chile en la escena global del turismo enológico. En menos de doce meses ya cosechó el éxito: al destino han llegado visitantes internacionales del más alto perfil, entre ellos estrellas como Dua Lipa, Bad Bunny, Aurora, HYDE, Zeta Bosio y otros. Así, el Centro del Vino se funciona además como una plataforma para visibilizar expresiones culturales chilenas desde nuevas perspectivas.

Cristobal Palma

“Estamos profundamente agradecidos de estos primeros meses de operación”, señala Isabel Guilisasti, Vicepresidenta de Vinos Finos e Imagen Corporativa de Viña Concha y Toro. “Desde el inicio quisimos que el Centro del Vino fuera mucho más que una experiencia enoturística: un espacio capaz de acercar el vino a través del patrimonio, el arte, la arquitectura y las historias que forman parte de la identidad cultural de Chile. Nuestro propósito ha sido conectar con un visitante contemporáneo que busca experiencias auténticas y significativas, pero también abrir este lugar a nuevas formas de encuentro entre cultura, territorio y futuras generaciones”.

Con más de 12 mil metros cuadrados, el Centro del Vino propone un recorrido inmersivo por los orígenes del vino chileno a través de una ruta museográfica que combina instalaciones audiovisuales, piezas históricas y experiencias sensoriales. Uno de sus principales hitos es “El Origen de una Leyenda”, experiencia que culmina en la histórica bodega subterránea Casillero del Diablo, donde cobra vida uno de los relatos más emblemáticos del vino chileno.

La ruta incluye además espacios patrimoniales, un paseo por el parque centenario de Pirque y el entorno de la histórica Casa Don Melchor. A eso se suma el recientemente inaugurado mirador Concha y Toro: una obra de arquitectura paisajística diseñada por Juan Grimm, que ofrece vistas privilegiadas al viñedo en formato anfiteatro e invita a conectar con el paisaje y el territorio.

Reconocimiento global y compromiso sostenible

Además de su carácter innovador, la propuesta del Centro del Vino destaca por su enfoque sustentable, reconocido desde 2022 con la certificación de turismo sostenible de Preferred by Nature, alcanzando cinco años consecutivos de cumplimiento.

Felipe Dacaret

Pero ese no es el único sello que posee el Centro del Vino. En 2024, la experiencia nocturna Casillero del Diablo fue reconocida como la mejor experiencia enoturística de Chile y, ese mismo año, Viña Concha y Toro marcó un hito al convertirse en la primera empresa chilena en establecer un Sitio Seguro de Conservación (SSC), en colaboración con Royal Botanic Garden Edinburgh y Fundación Chilco.

Además, el proyecto “El Origen de una Leyenda” fue distinguido en 2025 con un Premio Chile Diseño, obteniendo el primer lugar en la categoría Diseño de Ambientes y Espacios | Exhibiciones y Museografía.

Y este año, el Centro del Vino fue nominado en la categoría “South America’s Leading Tourism Winery 2026” de los World Travel Awards 2026, uno de los reconocimientos más relevantes de la industria global de viajes y turismo. Quienes deseen votar por el Centro del Vino, pueden hacerlo hasta el 28 de agosto aquí.

Hoy, el Centro del Vino Concha y Toro se proyecta como un destino donde convergen vino, patrimonio, paisaje y cultura, consolidando una nueva forma de vivir el enoturismo chileno y fortaleciendo el posicionamiento de Chile en el escenario internacional.