Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    La instancia es parte de una campaña solidaria que activó la Municipalidad de Santiago para reunir ayuda destinada a las personas afectadas. El concierto también contará con la participación de la soprano Andrea Cárdenas y la violinista Sofía Molina.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    MARIO TELLEZ

    La Municipalidad de Santiago activó una campaña solidaria para reunir ayuda destinada a las personas afectas por los incendios forestales que se han mantenido en el centro-sur del país.

    La iniciativa incluye un concierto benéfico del pianista Roberto Bravo en la Catedral de Santiago, instancia que también contará con la soprano Andrea Cárdenas y la violinista Sofía Molina.

    La campaña, que ha habilitado puntos de acopio en la comuna y ha extendido sus horarios para facilitar la colaboración, se desarrolla en colaboración con la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y Senapred.

    Según afirma el municipio a través de un comunicado, esta tiene el objetivo de “canalizar ayuda de manera eficiente, responder a las necesidades más urgentes y apoyar también los procesos de recuperación que vendrán tras la emergencia”.

    El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, declaró: “Estamos todos, los alcaldes y alcaldesas, trabajando para colaborar con los municipios y con los vecinos y vecinas afectados por los incendios”.

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago Cortesía / Finde LT

    Dónde están los centros de acopio que habilitó la Municipalidad de Santiago por los incendios

    En el marco de la campaña, el municipio habilitó centros de acopio en distintos sectores de la comuna para facilitar la recepción de donaciones por parte de la comunidad.

    Los puntos de recepción son el Centro de Adulto Mayor (Matucana #272), con atención de 9:00 a 17:00; el Centro Comunitario Matta Sur (Chiloé #1799), de 9:00 a 20:00; y la oficina de Santiago Social (San Antonio #645), de 9:00 a 20:00.

    De acuerdo al edil, el despacho de las donaciones se realizará de manera progresiva y coordinada con la ACHM y los municipios de las zonas afectadas, para así evitar la concentración de ayuda en un solo territorio y asegurar una distribución equilibrada según las necesidades detectadas.

    En sus palabras: “Estamos coordinándonos con los municipios para que cada municipio, dependiendo de la cantidad de elementos acopiados, los despache directamente hacia alguno de los municipios afectados”.

    “La Asociación Chilena está coordinando de manera tal de que no llegue todo a una comuna”.

    El jefe comunal precisó que hoy se está priorizando la recepción de agua embotellada, alimentos no perecibles, pañales, útiles de aseo y alimento para mascotas.

    En este sentido, afirmó que la ropa solo se está recibiendo de manera excepcional y en buen estado, ya que las principales urgencias se concentran en insumos básicos.

    Informó que, junto con la respuesta inmediata, ya se trabaja coordinadamente con Senapred y los municipios afectados para levantar requerimientos vinculados a la etapa de reconstrucción, como apoyo a zonas rurales con forraje, alimento para ganado y sistemas de acopio de agua.

    El edil destacó que “la respuesta de los vecinos ha sido muy buena, y eso nos permite avanzar rápido con los envíos y con esta coordinación nacional para que la ayuda se distribuya de manera bien homogénea”.

    De acuerdo al comunicado de la Municipalidad de Santiago, la campaña contempla la opción de realizar aportes en dinero, a través de la cuenta oficial de Caritas Chile, como mecanismo seguro para canalizar donaciones.

    Los datos son los siguientes: Banco de Chile, cuenta corriente N° 117-01, RUT 70.020.800-1, comunicaciones@caritaschile.org.

    Cuándo es el concierto benéfico de Roberto Bravo en la Catedral de Santiago

    El concierto benéfico, que es parte de la campaña solidaria en apoyo a las personas afectadas por los incendios, se realizará el viernes 23 de enero, a las 18:00, en la Catedral de Santiago, ubicada en Plaza de Armas.

    La actividad contará con la participación del destacado pianista Roberto Bravo, junto a la soprano Andrea Cárdenas y la violinista Sofía Molina.

    “La comunidad está invitada a asistir y colaborar con alimentos no perecibles, agua y artículos de aseo, que serán destinados a las zonas afectadas”, informan desde el municipio.

    La iniciativa cuenta con la colaboración de la Catedral de Santiago, el Cabildo Metropolitano, Cáritas Chile, la Corporación para el Desarrollo de Santiago y CorreosChile.

    Más sobre:IncendiosRoberto BravoCulturaMúsicaMunicipalidad de SantiagoIncendios forestalesAndrea CárdenasSofía MolinaCatedral de SantiagoSantiago

