El árbol: Las redes de parentesco y amistad en el oficialismo

“Por la urgencia que esta materia exige, he decidido instruir desde ya a todos los ministerios y gabinetes a fin de que se considere un estándar más estricto que el de las normas vigentes respecto de la prohibición de contratación de parientes en los casos que se detallan en este acto”.

Ese es el mensaje que se leía en el instructivo titulado “Lineamientos que impiden la contratación de parientes” que Gabriel Boric hizo llegar a todos los ministerios el pasado 25 de marzo -a poco más de una semana de haber asumido la Presidencia de la República- y que, entre otros puntos, mandataba impedir contrataciones cuando se trate de familiares de ministros o subsecretarios hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo por afinidad, incluyendo a los convivientes civiles.

El último de estos ocurrió luego de que el cónsul general de Chile en Barcelona envió un mensaje a la Cancillería manifestando su sorpresa por la llegada en calidad de agregado cultural en esa ciudad de Germán Berger Hertz, hijo de la diputada Carmen Hertz. Y si bien la queja apuntaba a otros elementos, la noticia hizo que varios apuntaran a la relación de parentesco del exdirector de la Secom con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Ella incluso defendió las credenciales de su hijo para el cargo.

Por ejemplo, el excandidato presidencial José Antonio Kast sostuvo en su cuenta de Twitter que “la política exterior de Chile convertida en una fábrica de pitutos y nepotismo”. Asimismo escribió “#NoMasPitutos uno de los eslóganes de campaña del pdte. @gabrielboric…”.

Efectivamente, el Presidente en su campaña utilizó ese hashtag. Entre las frases que usó sostuvo que “en el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto y para eso tenemos que pasar a la acción. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Sí, es de sentido común, pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa hoy”.

Más allá de que no existan impedimentos legales, la Unidad de Investigación y Datos de La Tercera realizó el ejercicio de revisar las contrataciones de los ministerios, subsecretarías, delegaciones presidenciales, jefaturas de gabinetes -misma labor hizo este medio con la anterior administración de Sebastián Piñera, cuyo reportaje se tituló: “Los 18 parientes en el corazón del gobierno y La Moneda” o en 2014, a través de revista Qué Pasa con un texto denominado “La familia de la Nueva Mayoría”, donde se abordaron los lazos en el gobierno de Michelle Bachelet-. Asimismo, se añadieron lazos de autoridades de elección popular, como parlamentarios, gobernadores y exconvencionales constituyentes. Además, el trabajo añadió las relaciones de amistad -anteriores al 11 de marzo- que existen en el círculo más cercano del Ejecutivo.

Para esta labor se tomaron en consideración los parentescos de consanguinidad y también se sumaron las parejas, cuñados y cuñadas de aquellas personas que ocupan estos cargos. Se tomaron en consideración autoridades de ambas coaliciones de gobierno: Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático.

Lazos de familia

Dentro de las autoridades de este gobierno hay varios que tienen a más de uno de sus familiares en una plaza en la administración pública. Está el caso, por ejemplo, del ministro de Economía, Nicolás Grau (Convergencia Social), cuyo hermano Matías Grau es encargado de sistema interno de catastro en Subsecretaría de Servicios Sociales, quien, según información de Transparencia Activa, recibe un sueldo bruto de $ 3.097.304.

El primo del secretario de Estado Luis Eduardo Santa Cruz Grau es asesor de proyectos presidenciales y obtiene una remuneración bruta mensual de $ 4.246.542. Asimismo, su cuñada, Josefina Amenábar González, es la jefa de gabinete de la Subsecretaría de Evaluación Social, lugar donde recibe un sueldo bruto de $ 5.000.362. Incluso, el titular de la cartera de Economía es primo de la senadora comunista Claudia Pascual.

Otro caso particular es el que acontece con la diputada frenteamplista Claudia Mix (Comunes), cuya hermana, Patricia Mix, es la actual seremi de Cultura de Valparaíso, quien recibe un sueldo bruto de $ 3.198.776. Asimismo, su hijo, Ariel Jara, trabaja actualmente en el área de comunicaciones de la Delegación Provincial de Talagante -cuya líder es Stephanie Duarte, exasesora de la diputada-, recibiendo un sueldo de un poco más de dos millones de pesos.

Hay varias otras figuras del Frente Amplio cuyos parientes o parejas aparecen en el aparato estatal. La pareja y actual conviviente del jefe de bancada de diputados de Convergencia Social, Gonzalo Winter, es María Dolores Reyes, quien desde abril trabaja como asesora del Segundo Piso en el equipo de Diego Pardow (sueldo bruto: $3.643.251).

Algo similar ocurre con varios exconvencionales constitucionales. Fernando Atria está casado con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes (sueldo bruto: $ 7.742.658) y su hermano, José Tomás Atria, es el director de Educación de la Municipalidad de San Antonio (sueldo bruto: $ 4.176.294). En tanto, el hijo de Beatriz Sánchez, Diego Aravena, es el jefe de gabinete de la Seremi Metropolitana de Educación (sueldo bruto: $ 2.893.795).

Pero no solo ocurre con los exconvencionales. El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (Unir), por ejemplo, está casado con Valeska Naranjo, la subsecretaria general de Gobierno (sueldo bruto: $ 7.742.658). También pasa con dirigencias de partidos: Paula Piergentili -hermana de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili- pasó de desempeñarse como Analista de Sección Biblioteca (sueldo bruto: $1.169.638) en la Subsecretaría de Servicios Sociales -desde 2018- a Analista Contable de Bienestar en la misma área con un sueldo mayor (sueldo bruto: $2.182.431).

A su vez, Nicolás Valenzuela, sobrino del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS), es miembro del directorio de Metro. También del FRVS, el diputado Jaime Mulet es cuñado del actual jefe de gabinete de la Dirección de Obras Portuarias, Mario Torrealba (sueldo bruto: $ 4.199.852). La seremi de Deportes de la Región del Biobío, Andrea Saldaña, es la pareja del presidente regional del FRVS, Leonardo Gutiérrez.

También se dan casos donde diputados frenteamplistas tienen algún lazo con personas que trabajan en distintos municipios. Así, por ejemplo, Camila Brito, hermana del diputado de RD Jorge Brito, es profesional en la Municipalidad de Viña del Mar y la también diputada y extimonel de RD Catalina Pérez es la pareja de Daniel Andrade, quien trabaja en la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda.

Comunistas

A su vez, varios representantes del Partido Comunista tienen lazos familiares con personas que hoy forman parte del aparato estatal. El excandidato presidencial y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), es hermano del jefe de TI de la División de Administración y Finanzas en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Juan Pablo Jadue, quien recibe un sueldo bruto de $ 4.200.129. Además, la pareja del jefe comunal, María Elisa Kaelin, trabaja en la secretaría general de la Corporación Municipal de San Joaquín (sueldo bruto: $ 4.894.066). En la propia comuna de Recoleta trabaja Pablo Teillier (sueldo bruto: $ 2.092.792) como director gerente de la Corporación Cultural, quien es hijo del presidente del PC, Guillermo Teillier.

Además del antes mencionado caso de Carmen Hertz, hay otras figuras comunistas emparentadas con personas que hoy trabajan para el gobierno. Es el caso de Fernando Carmona, quien es asesor en Presidencia y obtiene un sueldo bruto de $ 4.000.000 y es hijo del secretario general del PC y exdiputado Lautaro Carmona.

También, el esposo de la exconvencional comunista Bárbara Sepúlveda, Sebastián Fierro, se desempeña como director de comunicaciones en el Ministerio de Educación, recibiendo una remuneración bruta de $ 4.500.000.

Socialistas

Son varias también las figuras políticas socialistas que tienen a alguno de sus parientes trabajando actualmente para el aparato estatal. De hecho, María Eugenia Elizalde, hermana del senador y extimonel PS Álvaro Elizalde, es la jefa de la Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas de la Dipres y tiene un sueldo bruto de $ 7.099.995.

Muy conocido es el caso de la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, quien es sobrina de la senadora, también socialista, Isabel Allende. A su vez, el presidente ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco, es el suegro del embajador de Chile en la Ocde, Francisco Saffie.

Varios parlamentarios socialistas tienen lazos familiares con alguien que trabaja en la administración del Estado. Por ejemplo, el hermano del diputado Daniel Melo e hijo del excalcalde de El Bosque, Sadi Melo, Francisco trabaja para la municipalidad de La Granja. La esposa del diputado Marcos Ilabaca, Marisol Lovera Muñoz, es asistente técnico Chile Compras Seremi Vivienda y Urbanismo Los Ríos, aunque cabe destacar que está a contrata desde enero de 2022.

Por otro lado, la diputada socialista Danisa Astudillo es hermana del alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo. Y el hermano del diputado Juan Santana, Alejandro Santana, fue asesor del exconvencional, también socialista, Maximiliano Hurtado.

Los amigos

“Mi mejor amigo y compañero de vida, Felipe Valenzuela, parte a estudiar lejos. Por la chucha que lo voy a extrañar”, escribió el Presidente el 6 septiembre de 2018 en su cuenta de Instagram.

Valenzuela, nacido en Magallanes, donde conoció al Mandatario, es periodista, trabaja como jefe de comunicaciones del Segundo Piso presidencial (sueldo bruto $ 5.459.840) y forma parte del círculo más cercano de Boric que hoy trabaja en el gobierno.

En ese grupo también está el historiador Emiliano Salvo, parte del equipo de avanzada presidencial (sueldo bruto: $ 2.650.000), quien conoció a Boric en la militancia política y es una de las personas de más confianza del Presidente en La Moneda. Tanto, que en las noches se han reunido en diversas ocasiones en la casa de Salvo para tener un espacio de descanso.

Francisca Moya, jefa de la división jurídica-legislativa de la Segpres (sueldo bruto: $ 7.417.648), también es muy cercana al Presidente. “Somos amigos hace más de 10 años. Es de las personas más importantes que he tenido la suerte de conocer y la quiero tanto que nunca soy capaz de demostrárselo completamente. Me siento un afortunado de tener cerca a una persona como Francisca Moya Marchi. Se las presento”, escribió el Mandatario en su Instagram el 7 de febrero de 2019.

Moya es una de las tantas amistades que Boric mantiene desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En ese grupo también está su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía (sueldo bruto: $ 5.990.000), quien fue su primer mentor político. En este último caso hay una arista familiar: la esposa de Meza-Lopehandía, Carmen Morales, trabaja como asesora con enfoque de derechos humanos y género en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, recibiendo un sueldo bruto de $ 2.697.596.

Quien también tiene familiares en el gobierno es Antonia Rozas, directora de Administración de La Moneda: su madre, Flavia Fiabane, es seremi de Educación de la Región Metropolitana (sueldo bruto: $ 3.198.774).

Pero hay amistades más antiguas, que vienen desde la época de Boric en Punta Arenas. Uno de ellos es Raúl Domínguez, jefe de la división de Fiscalización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (sueldo bruto: $ 6.500.000), compañero de Boric en el Colegio British, con quien tiene diversas anécdotas.

“En Punta Arenas no había ningún rayado, nos parecía que nadie se cuestionaba nada. Ahí nos llevaron detenidos y nos pasamos los tremendos rollos. Como habíamos leído mucho de la dictadura, pensamos cualquier cosa. Tontamente nos pusimos a hablar en inglés para que no nos entendieran lo que decíamos. Gabriel sabía que sus papás no lo iban a tomar bien, así que llamamos a los míos. El carabinero no podía creer que nosotros, niñitos del British, saliéramos a rayar paredes”, contó Domínguez a la Revista Sábado, de El Mercurio, en 2015.

Felipe Jeria, director regional del Fosis en la Región de Magallanes, es otro de los amigos de infancia del Presidente que hoy trabajan en el gobierno.

Pero también varias de las amistades que Boric hizo en su época como parlamentario hoy tienen un puesto en cargos de poder. De hecho, gran parte de sus asesores figuran en cargos de la primera línea gubernamental.

De asesores a seremis

Entre los dos periodos que Boric sumó como diputado por Magallanes también generó lazos que siguen vigentes en el gobierno. Tanto en Santiago como en su región de origen.

El caso de Antonia Illanes, subsecretaria del Deporte (sueldo bruto: $ 7.742.658), es uno de los más emblemáticos. La abogada fue una de las dos jefas de gabinete de Boric entre 2018 y 2022. La otra era Paulette Jara, quien hoy es precisamente la jefa de gabinete de Illanes en el Mindep (sueldo bruto: $ 5.803.116). Jara es muy amiga de Boric y fue quien lo acompañaba el 20 de diciembre de 2019 cuando el Presidente fue agredido violentamente en el Parque Forestal. La designación de Illanes no fue bien recibida por el equipo de Deportes de la campaña de Apruebo Dignidad, porque ni ella ni su jefa de gabinete estaban vinculadas a temas deportivos, pese a que en su currículum la subsecretaria exhibe que fue seleccionada de natación en la universidad.

Jara, además, tuvo un Acuerdo de Unión Civil (AUC) desde julio de 2016 a enero de 2022, cuando se separaron, con el embajador de Chile en España, Javier Velasco (sueldo bruto: US$ 15.830,46), quien también es parte del grupo de amigos del Mandatario.

El subsecretario de Medioambiente, Maximiliano Proaño (sueldo bruto: $ 7.742.658), coincidió con Boric en Pío Nono, donde militaron juntos en la Izquierda Autónoma, y también fue su jefe de gabinete entre 2016 y 2018. Lo mismo que Nicole Vergara, quien trabajó como periodista en el periodo de diputación y hoy cumple labores en el Segundo Piso (sueldo bruto: $ 3.900.000).

Manuel Yáñez, seremi de Desarrollo Social de la Región del Maule (sueldo bruto: $ 3.798.774), también fue parte del equipo parlamentario de Boric, como asesor legislativo. Yáñez fue coordinador regional de Convergencia Social y trabajó junto a Boric en los últimos cuatro años. Mientras que en el caso de Danilo Mimica, seremi de Desarrollo Social de la Región de Magallanes (sueldo bruto: $ 4.476.368), fue el doble de tiempo junto al Mandatario. Según su propia descripción en la página del ministerio, “se desempeñó durante ocho años como encargado territorial de la oficina parlamentaria del exdiputado y hoy Presidente de la República, Gabriel Boric, donde destacó su trabajo junto a las organizaciones sociales”.

Diego García, en tanto, hoy trabaja como seremi de Cultura en la Región de Magallanes (sueldo bruto: $ 3.856.784) y fue parte del equipo de apoyo en la labor parlamentaria de Boric, donde era el encargado de la sede “La Idea” en Punta Arenas.

En el caso del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, sucede algo similar. Su amiga y exjefa de gabinete Aintzane Lorca es jefa de la división de Fomento, Inversión e Industria del Ministerio de Economía (sueldo bruto: $ 3.801.170); su exasesora legislativa Maite Gambardella es coordinadora jurídica-legislativa de la Segpres (sueldo bruto: $ 5.701.755), y el periodista Ricardo Ahumada se mantuvo como el jefe de prensa de Jackson (sueldo bruto: $ 5.255.273). Ahumada es además expareja de la ministra Antonia Orellana, con quien tiene un hijo.

En el gobierno también trabaja Jaime Peña, jefe de asesores del Ministerio de Salud (sueldo bruto: $ 6.000.000), quien es muy cercano a Jackson y a la ministra Camila Vallejo.

Del Colmed a Interior

La ministra del Interior, Izkia Siches, por su parte, corre por un carril paralelo, ya que en su caso gran parte de quienes la acompañaron en el ministerio componían su equipo mientras presidió el Colegio Médico (Colmed). Es el caso del oncólogo Roberto Estay, a quien Siches le pidió ser su jefe de gabinete desde marzo a junio para luego pasar a ser el secretario ejecutivo del programa Elige Vivir Sano. Estay, además, es cuñado de Miguel Crispi, subsecretario de Desarrollo Regional.

También llegaron desde el Colmed Matías Libuy, jefe de asesores de Interior (sueldo bruto: $ 5.700.000), y José Peralta, quien es amigo de Siches y jefe de la unidad de Gestión de Interior (sueldo bruto: $ 5.700.000). Mientras que Pablo Arrate, parte del mismo círculo -y exjefe de gabinete de Izkia Siches en el Colmed-, es parte del gabinete de Jeanette Vega, ministra de Desarrollo Social. Este último, además, es amigo de Simón Boric -hermano del Presidente- y recibe un sueldo bruto de $ 2.700.000.

En Interior también trabajan como periodistas Hernán Monckeberg (sueldo bruto: $ 3.800.000) y Christian Amengual (sueldo bruto: $ 3.300.000), quienes forman parte del grupo más cercano de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, el que también integra el hermano del Presidente, Simón Boric, debido a que eran compañeros en la Universidad de Chile. El jefe de gabinete de la dirección de Presupuestos, Yerko Montenegro, también forma parte del entorno más cercano del hermano del Mandatario y recibe un sueldo bruto de $ 6.000.000.

Un caso diferente es el de la pareja de Simón Boric, Fiona Bonati, quien era parte del equipo de la Secom desde antes de que su cuñado llegara a la Presidencia. La periodista trabaja en La Moneda desde noviembre de 2020, aunque con la llegada de la nueva administración ha visto aumentada su remuneración, según datos de Transparencia Activa.