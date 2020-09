El factor “Pamela Jiles” que perturba las cuentas electorales del Frente Amplio

“Es mucho más incómodo para nosotros el crecimiento de Pamela Jiles, que la irrupción de Daniel Jadue”. Así grafica un diputado del Frente Amplio (FA) la preocupación que existe en algunos sectores del bloque -en medio del anticipado debate presidencial- por la consolidación de la figura de la parlamentaria humanista, quien históricamente ha incomodado a algunos dirigentes de la coalición.

Con un estilo particular y un amplio reconocimiento en la ciudadanía por su paso en televisión, la autodenominada “abuela” ha venido creciendo en las encuestas desde 2019, irrumpiendo como una figura presidencial luego de que su partido decidiera abandonar el FA a propósito del acuerdo del 15 de noviembre. Justamente, tras sus críticas a ese pacto -que calificó como una “cocina” que “capturó la voluntad del pueblo”-, la legisladora fue nombrada por primera vez por algunos sondeos como Criteria en la mención espontánea del futuro Presidente de la República.

Y si bien la parlamentaria aún no ha explicitado intenciones por competir en los comicios presidenciales, sus cercanos aseguran que es una aventura que podría emprender dado el “izquierdizado” escenario presidencial que se ha abierto en la oposición, liderado hoy por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

El factor Jiles no es nuevo para el bloque. Desde 2018, cuando la coalición obtuvo un fuerte respaldo en la parlamentaria, logrando elegir a 20 diputados y un senador, varios dirigentes han venido advirtiendo que, pese al estilo “mediático” y “personalista”, la figura de la legisladora podría ser un problema.

“Las encuestas señalan que ‘el factor Pamela Jiles’ gana una primaria del Frente Amplio, incluso sin pertenecer al bloque. Es decir, no soy candidata y gano primarias y elecciones. Eso no debería complicar a nadie, menos a un conglomerado que asegura que no tiene candidata o candidato”, señala la diputada Jiles a La Tercera PM.

Y agrega: “Por el contrario, si creemos en ese cliché frenteamplista de ‘escuchar al colectivo’ debería ser un dato orientador de lo que espera la ciudadanía de ese conglomerado político que, supongo, aspira a llegar al gobierno, lo que se consigue con votos”.

No obstante a su renuncia al Frente Amplio, en la coalición admiten que de cara a los procesos electorales que vienen su figura “podría llegar a convertirse en una complicación”, especialmente si la principal carta del bloque, Beatriz Sánchez, llegara a enfrentarse a Jiles en una primaria de la centroizquierda.

En el bloque son varios los dirigentes que sostienen, pese a no compartir su forma de hacer política -recuerdan, por ejemplo, las verdaderas “funas” que ha emprendido en contra del diputado Gabriel Boric por firmar el acuerdo constitucional-, que es una competidora “hábil políticamente”. Además, admiten que la parlamentaria por La Florida ha logrado conectar con un sector de la ciudadanía al que el Frente Amplio que se conformó luego del quiebre por el acuerdo constitucional, o FA 2.0, le cuesta más llegar.

“El FA no tiene la capacidad que tiene Jiles para interpretar el sentido común”, dice un dirigente de la coalición.

Con todo, para algunos es muy prematuro analizar el cuadro presidencial antes del plebiscito. En RD, por ejemplo, fuentes del partido aseguran que si bien la legisladora “mueve mucho en su nicho” también “polariza y, por tanto, tiene techo”. En ese sentido, las mismas fuentes recalcan que entre Sánchez -pese a que no ha decidido si quiere competir-, Jiles y Jadue, la excandidata presidencial del conglomerado es la que más logra salir de “esquina de la izquierda”, tanto hacia otros mundos no politizados como hacia la centroizquierda.

Sin embargo, esa característica de Sánchez, dicen en el FA, podría transformarse en otra complicación en el caso de que el bloque enfrente primarias solo con los sectores menos moderados. En ese escenario, sostienen, Jiles podría capitalizar más hacia la izquierda que la exabanderada. Por lo mismo, de hecho, algunos en el sector creen que podría afectar más los números de Jadue que de Sánchez. Con todo, en el Frente Amplio aseguran que no habría margen para participar de una primaria de ese tipo.

Jiles, en cambio, propone una primaria de la DC a los independientes. “Las cúpulas políticas solo representan a los 889.190 afiliados a los partidos. Si quieren sobrevivir, tienen la obligación urgente de construir la más amplia unidad expresada en primarias que incluyan desde la DC hasta los partidos y movimientos sin representación parlamentaria. Cualquier escenario distinto a ese significa entregarle en bandeja el poder a la derecha pinochetista reciclada en socialdemocracia”, dice.

De todas formas, en el bloque varios aseguran que no es vista como un “riesgo” porque no creen que, pese a su conocimiento y valoración, pueda llegar a liderar una alternativa “real” de gobierno. Así, en el Frente Amplio destacan que, en caso de que llegase a la papeleta, la gente elegirá una opción más transversal.

Maltés versus Depolo

La primera vez que, dicen en el FA, se analizó seriamente si una candidatura impulsada por Jiles podría complicar a los frenteamplistas, fue cuando se abordó una posible postulación de la pareja de la parlamentaria, Pablo Maltés, a la alcaldía de La Florida. En esa oportunidad, concluyeron que se podrían complicar las aspiraciones del conglomerado.

Sin embargo, desde el círculo de Jiles y el PH terminaron desechando esa opción y proclamaron a su también mano derecha como el candidato del partido para la gobernación regional de la Región Metropolitana. “Esta es la primera vez en la historia de nuestro país que se realizará esta elección. Es un avance muy importante en la profundización de nuestra democracia”, dice Maltés.

En esa zona, por su parte, desde el FA están impulsando la candidatura del expresidente de RD y exjefe de campaña de Beatriz Sánchez, Sebastián Depolo. En ese sentido, en el bloque sostienen que, si bien no sería tan complicado como una candidatura de la propia Jiles, sí creen que su respaldo podría tener un efecto en los electores.

Con todo, en el sector que ahora integra la parlamentaria -que se agrupó en un nuevo bloque llamado Dignidad Ahora, un conjunto con otras fuerzas que abandonaron al FA- buscarán impulsar, además algunas candidaturas municipales y a la convención constitucional. Por ejemplo, a la actual presidenta del PH, Catalina Valenzuela, quien competiría por la alcaldía de Las Condes o el secretario general de esa colectividad, Marcelo Ríoseco, quien lo haría por la gobernación de Atacama.