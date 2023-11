La estrategia de “cooperación eficaz” que busca la abogada Leonarda Villalobos y los pasos de la Fiscalía en el caso Hermosilla

El 17 de agosto se publicó en el Diario Oficial la Ley de Delitos Económicos, tras una larga discusión en el Congreso. La norma fue celebrada como un nuevo marco jurídico para castigar de manera más severa los denominados ilícitos de “cuello y corbata” y, hoy, tres meses después, su aplicación podría ser clave en el escándalo que remece al mundo judicial.

Es que la filtración del audio en que el abogado Luis Hermosilla, el empresario Daniel Sauer y la abogada, María Leonarda Villalobos, generó una serie de consecuencias. En la conversación de 1 hora y 48 minutos se habló de sobornos, coimas y “aprietes” a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) para “intervenir información” respecto de la las facturas que involucran a una serie de firmas, pero principalmente la de corredora STF.

En medio de las diligencias del caso, como el allanamiento del OS-7 de Carabineros a la oficina de Luis Hermosilla durante esta jornada, la Fiscalía mira con especial atención la fecha de promulgación de la Ley de Delitos Económicos, en agosto de este año, y el día exacto en que se concretó la reunión del audio filtrado ¿Por qué? Porque podría tener un alcance jurídico más que relevantes en la causa.

En esta legislación se contempla la “cooperación eficaz”, la cual señala en su artículo N° 64 que “se entiende por ella el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permita la identificación de sus responsables, o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de estos delitos, o facilite el comiso de los bienes, instrumentos, efectos o productos del delito”.

Además, se consigna que “si el Ministerio Público pidiera el reconocimiento de la atenuante de cooperación eficaz en su formalización o en su escrito de acusación, y ella fuere procedente conforme al inciso primero, el juez estará obligado a reconocerla. El Ministerio Público podrá celebrar acuerdos vinculantes con el cooperador que reconozcan la atenuante en cuestión”.

Es por esta línea que Leonarda Villalobos estaría explorando, más cuando la reunión en cuestión con Hermosilla y Sauer ocurrió durante la tercera semana de junio, es decir, antes de entrada en vigencia la nueva norma. Sin embargo, al tratarse de una legislación que beneficia a quien estaría aportando información, la ley sí podría ser retroactiva.

Eso sí las penas que se arriesgan son bajo el marco jurídico antiguo, ya que los hechos investigados son posteriores a la entrega en vigencia de la ley que eleva las penas por delitos vinculados a corrupción.

La abogada está colaborando en la causa. Eso es un hecho, cuentan fuentes del caso, dado que el miércoles 15 de noviembre declaró por 10 horas ante los fiscales y durante esta jornada, siguió prestando testimonio hasta cerca de las 13:30 horas.

Su relato es de un valor absoluto para los investigadores, pues, tal como lo menciona en el audio filtrado, ella dice saber de pagos a funcionarios públicos y obtención de información clasificada proveniente del SII, algo que lo habría concretado -según dijo Sauer en el registro revelado por Ciper- a través del pago de coimas. “Nos estábamos conociendo y ya encontré que me cobró súper barato. Mi huevá eran 3.500 palos, con mi casa embargada y giro del Servicio hecho. Y le pagué cero al Servicio. Y a la Leo le pagué 140 palos. O sea, y por lo demás creo que ya prescribió (risas). Fue todo un éxito”, dijo el empresario.

La estrategia de la Fiscalía

Pero el Ministerio Público no quiere solo depender del audio filtrado. Hacer eso podría poner en riesgo la investigación, dado que la obtención de esta conversación ya ha sido impugnada públicamente por la defensa de Luis Hermosilla, lo que da luces que ese podría ser el camino judicial para botar la causa.

“Debo afirmar categóricamente que no he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno. El contexto y contenido de mi asesoría profesional no puede ser revelado y mi deber es protegerlo”, sostuvo Hermosilla en su comunicado.

Por lo mismo, la estrategia contempla “limpiar” ese audio con la declaración de los imputados y así obtener desde allí los medios de prueba que se necesitan. Eso, sin ir más lejos, es lo que se está haciendo a través de Villalobos.

Los interrogatorios, diligencias y antecedentes que los investigadores buscan podrían destrabar una historia de consecuencias inciertas.