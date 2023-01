“Necesitamos que nuestros mejores cuadros históricos se sumen”: el llamado del PPD a su “vieja guardia” para disputar el Consejo Constitucional

Si en el proceso constitucional anterior los candidatos a la Convención emanaron casi de forma natural al interior de los partidos, ahora las colectividades se enfrentan a varios desincentivos para la participación: con los exconvencionales están vetados de participar de este proceso, en el acuerdo constitucional se estableció que quienes participen del Consejo Constitucional -como árbitro, experto o consejero- estarán inhabilitados para ser candidatos en todo el próximo ciclo electoral. Es decir, no podrán participar de las próximas elecciones de Presidente de la República, diputados, senadores, gobernador regional, consejero regional, alcalde y concejal.

Con eso en el horizonte, en varias colectividades ha comenzado una compleja búsqueda de figuras sin aspiraciones electorales posteriores. O, por último, a quienes se les pueda convencer de no tenerlas.

En el caso del Partido Por La Democracia (PPD) ya existe una definición de la mesa directiva, acordada en su última reunión de 2022: convocar a figuras “históricas” del partido, partícipes de los gobiernos de la Concertación (y Nueva Mayoría), que puedan sellar su recorrido político siendo partícipes en el Consejo Constitucional.

Durante esta jornada, de hecho, se envió una carta -a la que accedió La Tercera PM- firmada por la presidenta, Natalia Piergentili; y el secretario general, José Toro Kemp, dirigida a 15 militantes de la “vieja guardia” del partido: Sergio Bitar, Guido Girardi, Nicolás Eyzaguirre, Adriana Delpiano, María Antonieta Saa, Adriana Muñoz, Víctor Barrueto, Francisco Vidal, Guillermo Ceroni, Gonzalo Navarrete, Heraldo Muñoz, Ramón Farías, María Angélica Fuentes, Álvaro García y Enrique Jaramillo.

“Han transcurrido 35 años desde la fundación de nuestro Partido Por la Democracia (PPD), aquel 15 de diciembre de 1987, donde nuestros fundadores Ricardo Lagos Escobar, María Maluenda, Erich Schnake y tantos otros, lograron convocar a líderes y a una gran cantidad de figuras representantes de las diversas corrientes y fuerzas progresistas del país, para unirse a fin de derrotar a la dictadura con un lápiz y un papel”, parte la misiva.

A renglón seguido, continúa la carta: “Hoy, nos enfrentamos a una nueva gesta histórica: debemos terminar con los rezagos de la Constitución del dictador. Es lo que el pueblo de Chile nos ha pedido con más del 80% de la ciudadanía aprobando está opción. Pero que, al mismo tiempo, el 4 de septiembre nos dio una nueva señal: que esta nueva Constitución no debe ser programática ni maximalista (...). Por estas y muchas razones, hoy requerimos la mezcla de la experiencia y de la juventud, trabajando juntos”.

Así, además de la “necesidad” electoral, la jugada de la mesa PPD responde a otro factor que ha ido permeando al partido tras el triunfo del Rechazo el 4 de septiembre: revalorizar los cuestionados “30 años” y apuntar nuevamente a la centroizquierda, y un factor que se tiene en cuenta para ello es el regreso del voto obligatorio y el posible beneficio a ese relato político.

En los partidos del Socialismo Democrático (salvo el PS) -que han comunicado su preferencia por competir en dos listas del oficialismo y no en una sola junto a Apruebo Dignidad- transmiten que es importante volver a hablarle al votante de la ex Concertación, que no encuentra resonancia política en el Frente Amplio o en el PC, y que podría estarse volcando a nuevas fuerzas como Demócratas o Amarillos. Parte de esa idea queda plasmada en un extracto de la carta.

“Necesitamos que nuestros mejores cuadros históricos se sumen a la tarea que nos demanda la historia, donde hombres y mujeres que han construido el Chile posdictadura se integren activamente a esta tarea, porque los necesitamos. Es por esto que, como mesa directiva del partido, les hacemos presente este llamado a ser parte de este proceso histórico contando con tu nombre como candidato a ser consejero constituyente. Es un imperativo ético y político proponer nuestros mejores nombres al país, y por ello tu experiencia es decisiva para triunfar. Hoy, más que nunca necesitamos contar contigo”, cierra el escrito.