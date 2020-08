Ni el Presidente ni Pérez supieron ni intervinieron ante Carabineros: La versión de La Moneda ante la polémica que revivió a Stange

Que fue una decisión inconsulta y que los tomó por sorpresa. Eso transmitían ayer en La Moneda apenas comenzó a circular en redes sociales una orden emanada el pasado 13 de agosto por el general director de Carabineros, Mario Rozas, en la que se informaba la decisión de rebautizar la Academia de Ciencias Policiales (Acipol) con el nombre del exintegrante de la Junta Militar y exsenador UDI Rodolfo Stange Oelckers (94). Una determinación que le generó un inmediato flanco a La Moneda y que esta mañana la institución, a través de un comunicado, terminó echando pie atrás de la medida.

Así, en Palacio se apuran en señalar que el Presidente Sebastián Piñera no supo nada hasta que se conoció la noticia, una semana después de haberse emitido la orden. Y lo mismo había ocurrido en el caso del ministro del Interior, Víctor Pérez, y del subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli, quienes tampoco se enteraron.

El tema escaló rápidamente y comenzó a generar duras críticas desde la oposición. Desde ahí se apuntó a la supuesta responsabilidad de Stange en violaciones a los DD.HH. -en 1994 se abrió un proceso en su contra por el Caso Degollados- y su polémica negativa a dejar la cabeza de la institución, cuando ese año el entonces Presidente Eduardo Frei le solicitó la renuncia, amparándose en la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que regía en ese tiempo.

Pese a la escalada de críticas, fuentes de gobierno afirman que, hasta ayer, el ministro Pérez consideraba que la decisión de Rozas no revestía mayor gravedad por tres razones: porque Stange había sido senador electo, porque nunca fue condenado en las causas que se le imputaban y porque fue promotor de la academia la cual le pusieron su nombre. En ese sentido, dicen las mismas fuentes, no sopesó las implicancias del tema.

Sin embargo, el tema estuvo lejos de apaciguarse y, con ello, las versiones en Palacio también fueron mutando a lo largo de hoy. El Mandatario comenzó, dicen en La Moneda, a recibir opiniones de su equipo más cercano y de algunos ministros, entre ellos, Pérez, con quien vio directamente el tema, y se dieron cuenta de que el ambiente podía seguir recrudeciéndose. Varios le transmitieron que se debía revertir la medida porque, de lo contrario, iba a generar un conflicto mayor. Pese a eso, hasta ayer en la noche no había ninguna decisión tomada al respecto, pero el Mandatario, en privado, habría dicho que no estaba de acuerdo con la decisión de Carabineros y siguió escuchando opiniones al respecto.

Hoy en la mañana, de hecho, continuó la polémica y Estela Ortiz, viuda de José Manuel Parada, una de las víctimas en el “Caso Degollados”, interpuso un recurso de protección contra Carabineros. En Palacio sostienen que Ortiz y su hija Javiera Parada jugaron un rol clave para que la institución revirtiera lo de Stange, pues ellas mismas habrían transmitido sus argumentos al círculo del Jefe de Estado.

En ese sentido, en el gobierno sostienen que había argumentos políticos, comunicacionales y de compromiso con los derechos humanos para que la medida se revirtiera, mientras que también se sopesó si es que el tema revestía mayor gravedad y el hecho de que Stange nunca haya sido condenado. De esa forma, Piñera zanjó esta mañana -antes de viajar a Chillán junto a Pérez- que la institución debía echar pie atrás y, según fuentes de gobierno, así se lo habrían hecho saber a Carabineros. Una determinación con la que también habría estado de acuerdo Pérez.

Esta mañana circuló una versión que había sido el propio Piñera quien se comunicó con el general director de Carabineros, lo que es descartado tajantemente desde Presidencia, donde aseguran que el gobierno no intervino y que fue una decisión autónoma de la institución.

La decisión comunicacional del Ejecutivo, comentan fuentes de gobierno, es que quedara en manos de Carabineros la información y que el Ejecutivo estuviera al margen de esto por dos razones. La primera, para no involucrarse en un tema que fue en principio una decisión autónoma de Carabineros y, en segundo lugar, para no “quitarle el piso” a la institución, debido a que lleva meses en cuestión, sobre todo tras el estallido social.

Al ser consultado al respecto, el Presidente Piñera dijo, en el marco de su gira por el sur, que “la decisión de cambio de nombre de la academia la tomó el general director de Carabineros y la revirtió el general director de Carabineros”.

Con todo, más allá de la polémica en el gobierno, algunos no entendían por qué Rozas hizo lo que hizo en momentos en que la institución está cuestionada y ad portas de la conmemoración del 18 de octubre. Asimismo, en Palacio defienden que el ministro del Interior no haya sabido con anticipación el cambio de nombre debido a que, recalcan las mismas fuentes, hay decisiones que son autónomas de la institución.

El paso por la UDI

“Solo lo he visto en el aeropuerto”. Eso comentaron hoy, al menos tres parlamentarios de la UDI, al ser consultados de si mantenían contacto con Stange y cuál era su grado de cercanía con él. Los tres coincidieron en que solo lo habían visto “un par de veces”, “de lejos” y que no tenían contacto alguno de forma seguida.

Iván Moreira, senador UDI por los Lagos, solía encontrárselo en sus vuelos de ida y vuelta a Santiago. La última vez fue en marzo de este año. Stange y su esposa suelen -o solían, antes de la pandemia- alternar sus días entre la capital y su fundo en Los Muermos, en esa misma región.

“Tengo un campo familiar y me voy a dedicar a ese trabajo. No tengo otra entrada de dinero, sólo una pensión como ex profesor y ex general, que no es mucha plata”, explicó Stange en junio de 2005 al diario El Llanquihue, cuando contó que no repostularía al Senado.

Temprano esta mañana, en la mesa que preside Jacqueline Van Rysselberghe no había claridad de si Stange seguía militando en la UDI, partido al que entró en 2003 mientras era senador por la X región. Desde 1998 a 2006 ocupó un escaño en la Cámara Alta tras haber sido electo, como candidato independiente apoyado por la UDI, con el 27% de los votos. Finalmente, desde la UDI confirmaron que Stange no se refichó cuando en 2017 los partidos tuvieron que, de forma obligada, “limpiar” y ordenar sus padrones de militancia.

Por su parte, antes de que Carabineros emitiera el comunicado donde se confirmó la suspensión de la decisión de bautizar a la Acipol con el nombre de Stange, la senadora Van Rysselberghe comentó a La Tercera PM que “si la gente lo eligió democráticamente no veo por qué se está haciendo una crítica tan brutal (...) No hay ninguna razón para que si la gente lo eligió, Carabineros no pueda ponerle el nombre de él a la Acipol. Más allá de si era la oportunidad para hacerlo o no”.

Fuentes del partido señalaron en privado que Van Rysselberghe y el ministro Pérez conversaron de este tema ayer y ambos habrían coincidido de que “era innecesario” lo realizado por Carabineros pero que había que hacer algo sin “ponerle la pata encima” a la institución.

De igual forma, antes de conocerse la decisión de Carabineros, Javier Hernández (UDI), diputado por el distrito 25 que incluye la comuna de Los Muermos, afirmó que “el general Stange es una persona distinguida de la zona, esta es una pelea artificial (...) El gobierno debe obviar este tipo de discusiones. Si va a estar de rodillas ante la izquierda de forma permanente, es un gobierno que no tiene destino”.

El diputado del mismo distrito, Harry Jurgensen (RN), dijo coincidir con Hernández. “Esto es un berrinche de la izquierda y que el gobierno ceda ante eso, francamente molesta y decepciona”.

Los últimos años de senador y el retiro

En 2005, Stange le dejó su cupo en la plantilla a Joaquín Brahm Barril, ex tesorero de la UDI y hermano de María Luisa, la actual presidenta del Tribunal Constitucional. El ex general lo ayudó en su campaña y le prestó sus redes locales, en una zona donde la colonia alemana pesa. Finalmente perdió por nariz ante otro descendiente de germanos, el RN Carlos Kuschel.

Luego de sus años en el Senado (1998-2006, alcanzó a coincidir allá con Augusto Pinochet cuando éste fue por poco tiempo senador vitalicio), Stange se retiró a su campo. Dicen que no quiso meterse más en política a esa edad.

En declaraciones que entregó al diario El Llanquihue en 2005, repasó varios temas, partiendo por el escándalo de su negativa a renunciar ante el Presidente Eduardo Frei, tan recordada a raíz de esto: “A (Presidente Eduardo) Frei le informaron mal y él estaba convencido que me retiraría, pero eso no ocurriría y por eso se extrañó. Me esperaban 50 periodistas convencidos que renunciaría. Sólo les dije: No voy a renunciar. Punto”.

Pero además, al recordar el Caso Pinochet preso en Londres, describió que “tuve una sensación de impotencia, porque yo también estoy imposibilitado de salir al extranjero y esa es una de las razones que también me impulsan a no seguir. No puedo representar la función de senador legítimamente si no puedo salir... Y esta es una orden no escrita, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno nos ha recomendado no salir. Yo no tengo nada que temer y a veces estoy tentado que me tomen y me digan de qué me acusan si aquí nadie me ha acusado”.

Y leal a Pinochet hasta el final, negó esa misma vez que “él quisiera desconocer el triunfo del No (en octubre de 1988), lo que pasa es que Fernando Matthei (Comandante en jefe de la Fach, su hija Evelyn era compañera suya en el Congreso) es un poquito precipitado. Nunca se pensó en sacar tropas o tanques a las calles, eso no. Tampoco es cierto que Pinochet pidiera poderes especiales”.