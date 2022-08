Paula Vial y sobreseimiento de Javiera Blanco: “La posicionaron como la imagen de corrupción, cuando es una mujer capaz y exitosa”

Luego de varios años estando bajo la lupa del Ministerio Público, la Corte Suprema zanjó la absoluta libertad de la exministra de Estado Javiera Blanco, quien hasta hace poco era indagada por la fiscal Ximena Chong por su presunta responsabilidad en la causa donde se persigue el desvío de gastos reservados en Carabineros. Esto, luego de que la segunda sala del máximo tribunal desechara los recursos de queja que presentaron la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y confirmara su sobreseimiento definitivo.

Fue el 15 de julio pasado cuando la sala penal de la Suprema emitió el fallo que dejó firme la resolución de término del proceso judicial en contra de Blanco, y hoy, tras el paso de los días y con los argumentos de los magistrados a su favor, la abogada de la exsecretaria de Estado, Paula Vial, reconoce que están evaluando emprender acciones para reparar el daño causado a su representada, pues estiman que enfrentaron, sin lugar a dudas, una persecución totalmente indebida.

Paula Vial.

“Hubo un interés y persistencia en algo que, yo estimo, el Ministerio Público debió saber que iba a terminar con la inocencia de Javiera, pero fueron seis años donde ella se vio forzada a renunciar por la presidenta del CDE, y bueno los costos en término de imagen, laborales, son evidente, estuvo muy expuesta”, sostiene en entrevista con La Tercera PM.

¿Cómo reciben esta decisión definitiva de la justicia?

Para nosotras obviamente fue muy satisfactorio como término de un proceso que es mucho más largo que simplemente el de esta investigación, porque la verdad es que hubo tres proceso en contra de Javiera. Creo que cada uno está de alguna manera vinculado al otro en el sentido de que primero se inició la investigación por Sename, del exfiscal Marcos Emilfork, con una intencionalidad claramente política, porque era muy evidente que no había ningún tipo de responsabilidad penal, no podía haberla y, sin embargo, la tuvo durante mucho tiempo sometida a filtraciones, exposición y, de alguna manera, la visibilizó como una figura que estaba siendo cuestionada.

A partir de eso, surge la denuncia del entonces diputado Hasbún por el tema de Gendarmería, que tampoco tenía ningún sentido. En ambas investigaciones, luego de años, también se desechan y sobresee definitivamente, porque no había ningún tipo de responsabilidad de Javiera, pero aparecía como una figura cuestionada y es ahí cuando los principales imputados de la causa denominada Fraude de Carabineros, hacen esta denuncia de malversación de gastos reservados y la involucran como la figura civil que ya tenía otras indagaciones. Era una figura atractiva en ese sentido.

¿Quiénes cree están detrás de esa persecución política que usted acusa?

Creo que fue una combinación de varios objetivos, de varias agendas, porque por un lado comienza efectivamente como una cuestión política. El exfiscal Emilfork tuvo varios episodios durante la investigación donde se evidenció que la persecución era claramente política, a tal punto que hicimos una solicitud con antecedentes al fiscal nacional para que lo cambiaran y eso ocurrió. Después, cuando Emilfork sale de la fiscalía, aparece como candidato de la UDI, entonces creo que no hay que ser especialmente perspicaz para darse cuenta qué era lo que había. Eso sólo confirmó lo que veníamos asumiendo durante la investigación. Había interés por aparecer con cierta imagen en relación a investigaciones exitosas y ahí se le formaliza, pero al poco tiempo se termina con este sobreseimiento, donde se da cuenta que no sólo no tenía responsabilidad, sino que no tenía ningún sentido el dirigir la investigación contra ella.

Pero en el caso de desvíos de gastos reservados, fue la fiscal Ximena Chong quien la indagó... ¿Le atribuye también una intencionalidad política?

Fue una jugada osada la del recurso de queja que presenta, porque es una acción disciplinaria que en la medida que se acoge da cuenta de abusos. Pero la resolución de la Corte de Apelaciones que confirma en definitiva la Corte Suprema, es una que está muy bien fundamentada, tiene varios argumentos referentes a por qué se acoge el sobreseimiento definitivo.

No puedo especular respecto de las intenciones de la fiscal Chong, porque a diferencia de Emilfork, yo tengo una excelente opinión de su trabajo, hemos coincidido en muchas investigaciones y en ese sentido creo que hay una diferencia. En este caso creo que estaba equivocada, desde luego. A ella y a los fiscales a cargo se lo hicimos saber en varias oportunidades y con buenos argumentos, colaboramos permanentemente, justamente porque teníamos la convicción y la tranquilidad de que Javiera era inocente y que eso iba a quedar claro. Lamento la persistencia para terminar después de cinco o seis años con Javiera declarada inocente de todas las acusaciones, porque desde luego estos años no hay forma de repararlos, independiente de las acciones que se puedan emprender.

En medio de la tramitación de la causa evidenciaron las repercusiones que esto tuvo en términos monetarios para la exministra. ¿Cómo analizan eso?

Es gravísimo y por eso vamos a analizar con cuidado las acciones siguientes, porque ella, entre otras cosas, tuvo que renunciar al Consejo de Defensa del Estado, que era un cargo vitalicio, hasta los 75 años y en otras circunstancias por supuesto que no hubiera renunciado. La presidenta del CDE en ese momento, María Eugenia Manaud, la forzó a presentar su renuncia porque no podía despedirla. De alguna manera, Javiera Blanco aparecía como la imagen de la corrupción en circunstancias que se trata de una mujer tremendamente capaz, con una carrera tremendamente exitosa, con justicia, porque la verdad es que ella es muy competente y trabajadora, y con todos estos procesos y acusaciones, en medio de filtraciones donde todo aparecía antes por la prensa, y así nos enterábamos de decisiones, era intolerable. Siempre estuvo expuesta y hubo muchas situaciones donde se buscó exponerla, generar una imagen distorsionada respecto de su participación, con todos los prejuicios que eso supone. Eso es incuantificable.

La Corte sobresee en atención de la prescripción de los delitos y hace un reproche a la actuación de Javiera Blanco. ¿Cómo asumieron eso?

La Corte le hace un reproche al Ministerio Público por el extenso tiempo en la investigación. Esa razón justamente es la que tuvimos en consideración para elegir este camino y no el del juicio oral, en el que hubiera quedado claro que la fiscalía tampoco tenía antecedentes para acreditar ningún ilícito de Javiera Blanco. Por ello, la Corte tuvo en cuenta sólo el listado que menciona el Ministerio Público, pero que no da cuenta de ninguna participación de mi representada, porque aquello nunca ocurrió.

En un momento usted atribuyó las acusaciones que se le hacían al hecho de que es mujer. ¿Lo mantiene?

Por supuesto que es un factor. La verdad es que siempre el tema de género ha sido algo que ha sentido como un cuestionamiento, desde el principio. Son muchos factores, esto fue un tema multifactorial, pero sin duda que influyó el que ella haya sido mujer.

¿Qué escenarios están analizando?

Estamos analizando todo. Ahora, con la tranquilidad de haber logrado su declaración de inocencia en las tres investigaciones, vamos con calma a decir el camino a seguir en todos los ámbitos, tanto respecto de quienes realizaron las acusaciones como respecto de los escenarios de prejuicio de reparación para ella, si es que eso es posible. Lo vamos a hacer con detención y estamos ya en ello. Vamos a ver cuándo sea el momento oportuno. Estamos considerando todos los escenarios posibles.

¿Incluso una demanda contra el Estado?

Estamos evaluando, consideramos todos los escenarios como posibles. Es una decisión que vamos a tomar con calma, estamos en ello y todos los escenarios los vamos a evaluar.