Quién es Carmen Gloria Daneri, la exdirectora (S) de Migraciones apuntada por el gobierno como responsable del error de la ministra Siches

En dos días, Carmen Gloria Daneri pasó de ser una anónima funcionaria del Servicio Nacional de Migraciones a convertirse en una de las protagonistas de la crisis política que detonó la ministra Izkia Siches cuando este miércoles en el Congreso acusó que en el gobierno de Sebastián Piñera un vuelo de expulsión de migrantes habría regresado al país con toda su tripulación y que hubo un intento del gobierno por cubrir el hecho.

Siches terminó pidiendo disculpas públicas por el hecho, y ayer el Presidente Gabriel Boric, aunque le llamó la atención, le entregó su respaldo. Daneri, en cambio, ayer terminó transformada en la única funcionaria de gobierno sindicada públicamente por el error, luego de que el Servicio Nacional de Migraciones que ahora encabeza Luis Eduardo Thayer, anunció que habrá un sumario administrativo en su contra por haber entregado la información errónea a la jefa de gabinete.

Uno de los primeros en apuntar a la supuesta responsabilidad de la funcionaria fue el jefe de gabinete de la ministra Siches, Roberto Estay, quien ayer envió al grupo de WhatsApp que congrega al comité político ampliado un mensaje aludiendo directamente a ella. “Las declaraciones de la ministra en la sesión del seis de abril de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, por las que se disculpó públicamente por dar cuenta de información incorrecta, se referían a la fallida expulsión de ciudadanos venezolanos el pasado tres de marzo. Esta información provino de la directora (S) del Servicio Nacional de Migraciones en reuniones de traspaso desde la anterior administración”.

La explicación de Interior sindicaba como responsable a la abogada, quien desde la renuncia de Álvaro Bellolio -y hasta el nombramiento de Luis Eduardo Thayer- se desempeñó como directora (S) del Servicio Nacional de Migraciones (SNM). Un cargo que ella conoce bien pues lo ocupó antes, entre 2005 y 2011, cuando Extranjería y Migraciones (DEM) tenía rango de departamento.

Durante este viernes y ayer, distintas fuentes aseguran que Thayer se reunió con Daneri “en buenos terminos”. Así, y para efectos de transparencia, ya no está subrrogando la subdirección del servicio mientras dure la investigación sumaria.

Funcionaria “de carrera”

Daneri es una reconocida funcionaria de carrera que por orden de prelación ha ocupado varias veces la jefatura subrogante del servicio. “Ella es a Migraciones, lo que Carmen Gloria Valladares es al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), dice el exasesor de política migratoria del gobierno de Sebastián Piñera, Mijaíl Bonito, y acusa que el gobierno entrante está intentando deslindar su responsabilidad en el escándalo a través de la funcionaria. “Acaban de matar una carrera impecable de una persona. Esto es más indignante que lo que dijo la ministra, pues ensucian la carrera de una persona que está a punto de jubilar. Es una injusticia”, recalca.

Daneri llegó a Extranjería y Migraciones en 1996 en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, acumulando 26 años de experiencia en el servicio público. Uno de sus cercanos explica que antes de ejercer cargos de jefatura, “pasó por todas las áreas de Migraciones. Es probablemente la abogada que más sabe del tema y es totalmente indispensable para el SNM”.

Mientras se desempeñó como jefa de departamento, en 2008 Daneri asistió a la reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA para exponer sobre el derecho de los refugiados.

Para ese entonces, el senador PS José Miguel Insulza ostentaba el cargo de secretario general del organismo internacional, quien ayer por la tarde -luego de haber dado su respaldo a Siches por la mañana- señaló en CNN que “(Daneri) es una persona que tiene una distinguida carrera, de varias décadas. Hay que ser razonable, no ha habido un daño, sí un problema. Así como se pide que se comprenda a la ministra, también hay que comprender a la funcionario que ha sido responsable, y cuando se haga el balance, se haga sobre su distinguida carrera”.

Algunos la ubican como políticamente cercana a la ex Concertación, más al ala democratacristiana, aunque sin militancia alguna. Otros plantean que es cercana al exsubsecretario Rodrigo Ubilla y, por ende, más afín a la derecha. Cercanía que descartan en su entorno, aludiendo a que su relación con la exautoridad es “cordial”.

Con la llegada del primer gobierno de Sebastián Piñera, Ubilla decidió mantenerla en el departamento “por su experiencia y conocimiento”, según afirman colaboradores de esa administración. Sin embargo, durante ese período asumió como jefe del DEM Mario Cassanello y, posteriormente, Luis Masferrer.

Luego de esa administración, y con el regreso de la Presidenta Michelle Bachelet a La Moneda, Daneri permaneció en el departamento bajo la jefatura del director Rodrigo Sandoval.

El exdirector del SNM, Álvaro Bellolio también ha defendido públicamente a Daneri. “Carmen Gloria es una profesional intachable y de alta calidad, que desde el 96 está trabajando en materias de migración, y conoce prácticamente todas las áreas del tema. Sobre la acusación, el comunicado es contradictorio y poco claro, y lamentablemente solo queda en materias de conversaciones y reuniones en las cuales no estaba presente, pero no hay ningún documento que avale o reproduzca la grave acusación de la ministra del Interior de que un vuelo embarcó ciudadanos venezolanos y fueron regresados”.

Rodrigo Sandoval, exjefe del DEM durante 2014 y 2017, añade que “de lo que yo conozco a ella, me parece muy poco probable, difícil de creer que haya entregado información equívoca, errónea o mañosa. Es una persona prudente, es muy difícil que ella dé una opinión no fundamentada. Sin embargo, el tema no tiene que ver con características de la persona que dio información, sino con las competencias y el conocimiento de quienes la recibieron. Hay un problema de cómo se prepara información para la ministra, más que de donde la sacan. Discutir las características de la persona, en este caso Carmen Gloria, es inoficioso, es un problema de la capacidad del gabinete para gestionar adecuadamente información y distinguir entre una historia verosímil e inverosímil”.

La reunión

La versión que se sostiene en el comunicado difundido por el gobierno detalla que la reunión donde se produjo el malentendido de Siches fue el 25 de marzo pasado. En ella habrían estado los equipos de SNM y de Interior.

Según se conoce dentro del Servicio, Interior afirmó en esa cita que continuarían con las expulsiones “cuando fueran necesarias” y que los asesores de la ministra habrían manifestado que cambiarían algunos aspectos, como el uso de overoles o la convocatoria a prensa cuando se realizaran los embarques masivos.

Las mismas fuentes dicen que ahí se aprovechó de consultar a Carmen Gloria Daneri qué se podía hacer para mejorar el procedimiento de expulsión. Según esa versión, allí la abogada expuso un problema particular: que a veces las autoridades venezolanas no aceptaban la solicitud de deportación de sus ciudadanos. En ese contexto, Daneri relató el episodio de inicios de marzo, cuando uno de los aviones en convenio no pudo despachar a los expulsados de dicha nacionalidad, pues cuando ya estaba en curso la ejecución de la expulsión, la PDI recibió la negativa desde Venezuela.

Según la versión de funcionarios de Migraciones, Daneri nunca habló de un “avión ya en vuelo”, sino que del proceso administrativo. Así, y tal como ya explicó La Tercera, las personas nunca salieron del país, sino que continuaron bajo custodia de las policías.

Ayer, el diputado Gonzalo Winter, desde La Moneda afirmaba que “me parece interesante cómo llegó la información a oídos de la ministra. La magnitud del error no es la misma si viene de una fuente oficial, de dentro del servicio correspondiente, a que si viene de otra fuente. En ningún caso estoy deslizando intencionalidad, pero si la ministra es informada de esta situación desde dentro del servicio respectivo, la magnitud del error es distinta”.

Dentro de los partidos de gobierno -principalmente en el bloque del Socialismo Democrático- afirman que si bien hasta ayer el tema parecía cerrado con las disculpas de la ministra Siches y la explicación del Presidente Boric, hay un “paso en falso” en el comunicado posterior que anunció un sumario, sindicando a una funcionaria de trayectoria como responsable. “Esto no cierra la polémica, al contrario”, concluyen.